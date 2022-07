Los Planetas: "Las propuestas tienen que ser siempre independientes para que tengan validez"

Hasta ahora, a Los Planetas se les había resistido alcanzar el número uno en ventas de la lista de álbumes. Con ‘Las canciones del agua’, donde combinan sonoridades y temáticas de inspiración granadina y otras más globales, lo han conseguido. Y es este álbum, el décimo de su carrera, el que los trae a los Conciertos de Viveros. La cita será el sábado, día 23 (a las 21:15 horas), en los Jardines de Viveros.

¿Qué tiene Lorca que en 2022 sigue siendo tan actual?

Lorca representa una cultura de vanguardia que todavía no se ha superado y no ha llegado a ser mayoritaria. Hay ciertos valores culturales que todavía están por alcanzar. También es lógico que se le recuerde porque fue un mártir y murió en manos de los fascistas simplemente por tener unas ideas diferentes. El hecho de ser asesinado, y morir por una causa, es lo que lo ha convertido en una figura referencial en el mundo.

Reivindicar nos ayuda a crecer.

Cuanta más gente llegue a Lorca y cuanta más difusión tenga, mejor. La memoria, la vida y la poesía de Lorca hay que reivindicarla siempre porque es un gran beneficio para toda la humanidad

Vuestras canciones, desde el principio, son toda una invitación a preguntarse ‘cosas’.

Con nuestra música intentamos despertar en el oyente cierta curiosidad por cosas que no sabía o cosas que le pueden encontrar a ayudar un camino, una vida o una forma mejor o diferente de entender el mundo.

¿Cuándo escribes buscas remover conciencias o descargar tus inquietudes?

Nosotros mostramos nuestras inquietudes en nuestra música para que eso remueva a otra gente y les incite a hacer cosas importante en su vida y cosas que tengan una repercusión sobre los demás de manera positiva.

¿Los Planetas de 2022 son los más ácidos?

No creo, la edad nos va haciendo a todos más moderados. Cuando empezamos éramos más radicales y teníamos ideas diferentes, modernas, vanguardistas y difíciles de entender en aquel momento, aunque con el tiempo, se han hecho bastante más masivas. En aquel momento éramos muy radicales. Nuestra idea actual está dentro de lo que se puede esperar de los artistas que están integrados en el sistema.

¿Cómo se pasa de ‘La caja del diablo’ a ‘El manantial?

En realidad tienen muchas cosas en común. En ambas se trata de alcanzar un grado de conocimiento que previamente no tenías, en La Caja del diablo es un conocimiento un poco oscuro y es lo que descubrí en aquellos tiempos, un mundo en el que veía cosas que no me gustaban mucho y El manantial descubre un mundo bastante más interesantes y positivo. En ambos casos, son canciones muy largas en las que desarrollamos una idea un poco compleja, espiritual. La caja del diablo es más musical y ruidosa y El manantial está basado en el poema de Lorca y sobre todo tiene texto.

La música comercial es la que sirve a los intereses de la elite y los poderosos

¿Nunca habéis tenido miedo a hacer canciones ‘imposibles’ comercialmente hablando? Una canción de entre 8 y 10 minutos es...

No me interesa la música comercial. Entiendo que la música comercial es la que sirve a los intereses de la elite y los poderosos y son ellos los que imponen lo que es o no comercial. ¿Por qué tres minutos son comerciales y ocho no? es todo un poco irreal. El manantial está inspirada en Murder Most Foul de Bob Dylan de 17 minutos que fue su primer número uno en lista de ventas. En ese sentido creo que hay mucha gente que está abierta a escuchar.

Te chirría la palabra ‘comercial’

Sí, porque comercial es lo opuesto a artístico. Cualquier propuesta que busca un interés económico es una propuesta que está defendiendo los intereses de la elite del sistema. Las propuestas tienen que ser siempre independientes para que tengan validez.

Sois el primer grupo indie, cabeza de cartel de festivales, vendéis muchísimos discos y seguís siendo independiente. ¿Cómo habéis aguantado el tirón?

Ese es el secreto. No hacemos música movida por el dinero o intereses comerciales, sino música para el interés común de la gente. Creemos que eso es lo que agradece el público y lo que permite tener carreras más longevas. Los grupos comerciales suelen ser mas efímeros.

¿Qué le deben a Los Planetas grupos con etiqueta indie como Vetusta Morla o Love of Lesbian?

A mi grupo no demasiado pero, a través de una estructura industrial que se creó en los noventa y en la que Los Planetas fue una cabeza muy visible, han salido artistas como estos que tu citas y otros que, son artistas comerciales, pero utilizan este circuito para dar a conocer sus propuestas. Y creo que eso sí que es un logro de l que nos sentimos satisfechos. Aunque no me gusta tanto que esa plataforma se use con intereses comerciales y se desvirtúe un poco de la idea inicial.

Lo que sí tenéis es un público muy fiel

Sí, hemos ido ganando público y eso es bonito. Estamos muy satisfechos.

¿Qué significa para ti ‘Omega’ de Enrique Morente?

Es un disco muy influyente, y del que estuve muy cerca cuando se grabó porque éramos muy amigos de Lagartija Nick y compartimos manager, agencia y hacíamos muchos conciertos juntos. Me pareció algo fascinante y es un disco importantísimo en la historia del rock y del flamenco, en España y en la cultura del mundo.

Habría que reivindicar más el flamenco.

Creo que la gente no es consciente de la gran importancia que tiene el flamenco en el desarrollo de todas las músicas de guitarra que ha ido surgiendo después . El flamenco y la guitarra democratizan por primera vez la música y la hacen accesible a un gran número de gente y eso tiene una gran influencia en el jazz, el blues, el rock ‘and roll.

En el fútbol hay una lucha constante por mantener las esencias, aunque otros tratan de mercantilizarlo

¿Qué significa para un futbolero ser el creador del himno del equipo de su tierra (Granada)?

Era una canción de apoyo emocional para el ascenso. Es un himno hecho para animar a los jugadores y de ahí p’adelante.

¿Ascenderéis?

Es un poco difícil.

¿Ha sido el fútbol una fuente de inspiración en su carrera?

Sí, el fútbol es una cultura popular que me interesa muchísimo porque, organizada federalmente, ha llegado a las masas. Me gusta cómo, los clubes de abajo, toman decisiones de forma asamblearia. En el fútbol hay una lucha constante por mantener las esencias, aunque otros tratan de mercantilizarlo y en esa lucha es en la que se debate el fútbol ahora. Me gusta el fútbol porque sigue manteniendo su asentamiento en el pueblo y entre la gente hay una competición sana.

¿Qué jugador actual te inspiraría una canción?

El más grande es Messi. Lo de Messi es algo increíble. Es un jugador de otro planeta y tardará mucho tiempo en salir alguien así. Hay muy poco futbolistas, quizás, Cruyff, Di Stéfano o Maradona, en tener un calado en la sociedad así.