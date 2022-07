Santiago Segura: "Mi límite es no insultar la inteligencia de nadie"

A Santiago Segura le gusta estrenar en verano. El director y actor defiende que, en vacaciones, ir al cine es «un planazo». En esta nueva entrega, la saga familiar más exitosa de la última década, celebra las navidades. Segura, al que le gustaría «ser más zángano y más holgazán» aspira a que su película sirva para que la familia, «unida», comparta dos horas de risas en el cine porque «reír juntos es algo maravilloso».

Dice que es «incoherente» y «atrevido» decir que él sabe cuál es la fórmula del éxito. Santiago Segura afirma que él, como se vanagloriaba Spielberg, «se limita» a hacer las películas que a él le gustaría ir a ver al cine y que su «suerte» es que el gusto es «compartido». Hoy estrena ‘Padre no hay más que uno 3’.

Vuelves a apostar por un ‘matapenas’.

No estoy para hacer dramas, no es lo mío. Hay que saber para lo que vale uno. Soy muy fan de la risa y de las películas divertidas.

Con la necesidad que tenemos de reírnos, llega en un buen momento.

Creo que sí, pero estoy aterrorizado por las cifras del cine español. Desde la pandemia no levantamos cabeza. Estoy de promoción y estos días tengo subidón porque siento que hay una cierta expectativa por parte de los que vieron las otras dos y agradecen que haya una tercera. Saben que se lo pasaran bien. Sobre lo del momento, no es culpa mía. Yo hago comedia y lo del estreno no depende de mí. Me siento, entre comillas, querido, porque mis películas ahora son familiares. Ya no es que vengan los adultos a decirme que se han reído mucho con ‘Torrente’, o que se hacen maratones para verla, sino que mi público son padres e hijos. Es flipante. Me siento muy afortunado.

Te deberían dar el título de terapeuta nacional.

La risa es terapéutica y sanadora, pero no quiero títulos. Lo hago porque realmente me sale. Pocas cosas hay mejores que la risa.

Reírse es poco serio, pero muy necesario.

Pues eso digo yo. ¡Es tan bonito ver reír a la gente! El problema es que cada vez hay menos motivos para reírse...

Reconocerás que, en julio, ver imágenes navideñas chirría un poco.

A mí no. Me gusta mucho la Navidad y quería ser fiel a mi cita veraniega. ¿Qué más da? Es una película y la excusa para pasar dos buenas horas. ¿No vemos en invierno películas que hablan del verano? Me gusta estrenar en verano porque es cuando hay vacaciones y se tiene más tiempo para estar con la familia y mola ir al cine. Mis películas no están respaldadas por una multinacional norteamericana pero sí son resistentes en cartelera. En las últimas ocasiones no he tenido un número uno pero he tenido la gran suerte de mantenerme en tercer puesto durante todo el verano y eso es una maravilla. Personalmente, ir al cine en verano me parece un planazo. En familia, no se me ocurre un plan mejor. Te lo digo en serio. Soy muy fan. De repente estás machacado, te apetece descansar, te das un paseíto, vas al cine, estás fresquito, te tomas algo y sales feliz y con una sonrisa de oreja a oreja. Los niños en verano están todo el día haciendo actividades y no está mal que se relajen un poquito y estén un ratito quietos. No sé, a mí me parece un planazo.

¿Tu éxito es que la familia comparta una actividad?

Es que es bonito. Las películas de dibujos son muy poco, como te diría, atractivas para los padres, aunque hay algunas excepciones. Como padre y fan de la animación algunas me tiran de espaldas y no las soporto. Un suplicio. A los niños les encanta ver que sus padres se están riendo de algo con lo que ellos disfrutan. Es maravilloso. A mí, de pequeño, me encantaba ir con mis padres al cine y comentar las películas con ellos.

Con ‘Torrente’ llegaste hasta la quinta entrega. ¿Habrá ‘Padre no hay más que uno 4’?

Me gustaría, pero no creo. Con esta, se acaba la trilogía. No descarto, dentro de cuatro o cinco años, revisitar a los personajes, pero los niños crecen...

¿Qué tiene, esta familia absurda, que tanto le gusta al público?

Ni idea, pero me encanta.

¿Cómo es el sello de humor Santiago Segura?

Analizar y decir que mi humor es reconocible me parece pretenciosoo. Te puedo decir que la película es bonita y que te vas a divertir pero aun así me avergüenzo y digo ‘joder, esto lo debería decir alguien de fuera’. Siento que, en promoción, estoy vendiendo una moto.. Hago el humor que me gusta. La película está muy pensada y pienso que es lo que me gustaría ver si fuera con mis hijas al cine. Spielberg decía que hacía las películas que le gustaría ver. Le copio. La suerte es que hay un montón de gente que opina lo mismo. Tener la suerte de compartir tu gusto es una maravilla.

¿Te coartas a la hora de crear escenas más que antes por miedo a herir sensibilidades?

No. Mi límite es no insultar la inteligencia de nadie. Cuando haces cine infantil hay que tener cuidado para no reventar algunas cosas mágicas. ¿Me entiendes? El humor es humor, es un disparate y no hay que tomarlo en serio.

¿Qué diferencia esta entrega de las anteriores?

Me ha salido un pelín sensiblera.

Te estás haciendo mayor.

No, no, es que me gusta muchísimo la Navidad y quería hacer un clásico navideño. Me gustaría que, dentro de 20 años y cuando yo ya no esté, mis hijas lo vean y recuerden su infancia. Y lo mismo le ocurra a los niños que este verano vayan al cine. Cuando veo ‘La gran familia’, a la que aquí hacemos un pequeño homenaje, recuerdo perfectamente mi infancia y me gustaría conseguir algo así. Me parecería un milagro.

¿Eres el director más berlanguiano que existe en la actualidad?

Ya me gustaría a mí llegarle a la suela de los zapatos a Luis. Fue mi ídolo absoluto y haber podido trabajar con él fue un disfrute. Uno de mis grandes premios es saber que ‘Torrente’ fue una de sus películas favoritas.

¡Ya me gustaría a mí llegarle a la suela de los zapatos a Berlanga!

¿Éste ha sido tu rodaje más complicado?

Sin duda. ‘Torrente 4’, por lo de lo del 3D, también fue difícil. Pero por coordinación y logística éste ha sido muy complejo. De repente se ponía enfermo un actor y tenía que cambiarlo todo. Al día siguiente, otro, y otro. Enfermamos todos y eso nos fastidió el rodaje en muchas ocasiones. Mi única alegría es que las desgracias en pantalla no se notan.

¿Santiago Segura es el mejor personaje de Santiago Segura?

Sin duda.

¿La felicidad y alegría que transmites en tus películas es tu felicidad y tu alegría?

Te va a sorprender pero no soy una persona alegre, ni feliz, ni divertido. Eso sí, soy limpio, súper trabajador y súper responsable. Me gustaría ser más zángano y holgazán. Soy un poco hormiguita y me gustaría ser más cigarra.

¿Tienes facilidad para desconectar del trabajo?

Los cómicos y humoristas en general somos muy observadores porque tratamos de sacar punta a la realidad, o a las cosas que pasan en la realidad. Hay cosas que no utilizaría porque las veo de mal gusto. No ironizaría de la guerra de Ucrania. No me gusta hacer gracia con las desgracias de otros. Tú te puedes reír de la muerte, pero no de un muerto. Reírme del sufrimiento de los demás me parece terrible. Pero cuando digo sufrimiento, digo sufrimiento en mayúsculas. En el fondo, la risa es cabrona pero a mí no me parece bien reírse de una señora que se cae en la calle con el carrito de la compra pero siempre ves gente que se ríe de eso.

Es una reacción.

A mí no me gusta, pero oye. Me parece que es complicadísimo educar el humor porque, para educar el humor, tienes que estar educado tú previamente.