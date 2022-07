Eurgeni Alemany: "Yo me subo al escenario para hacer feliz a la gente"

El cómico valenciano Eugeni Alemany lleva su nuevo espectáculo al Olympia. En «A ningú que li passe» tratará el carácter y las costumbres valencianas, los hijos, la vida en pareja y toda una serie de cuestiones cotidianas que muestra en sus redes sociales y que generan una estrecha relación con sus seguidores. Además, contará con una estrella invitada muy especial: su ‘amiga’ Zuleima Gonzáles, el célebre personaje creado por él mismo.

¿Qué novedades habrá en «A ningú que li passe»?

A mí me encanta hacer cosas nuevas y el nuevo show es un híbrido entre stand up clásico y espectáculo visual. De hecho, la parte visual es más potente de lo que se hace en los monólogos. Diré más, no voy a mentir, yo nunca he visto un monólogo así de chulo, ni los que hacen en Netflix. Además, por primera vez compartiré el escenario con Zuleima Gonzáles, que es una amiga mía venezolana que vive en Miami.

También compartes espectáculo con tu mujer, Yolanda Martínez.

Ella es coguionista y directora del espectáculo. Ella también saldrá, pero de otro modo.

¿Cómo es trabajar con la persona que amas?

Llevamos muchos años trabajando juntos, pero últimamente todavía más. Nos entendemos muy bien, y nos complementamos genial. A mí se me ocurren muchas cosas como guionista, y ella como productora ejecutiva tiene una capacidad de abstracción de darle el final cut que mola.

Podríais ser los Buenafuente y Silvia Abril valencianos.

No, nosotros somos los Javis valencianos, los Yolis. Estamos de igual a igual, muy compenetrados y, al final, ella es la que corta el abadejo. Juntos generamos ideas, y ella lleva la dirección y la producción ejecutiva, yo confío ciegamente en ella, y creo que es la persona que más sabe de tele del País Valencià, y lo demuestra con sus cifras de audiencia.

Este «show» se promociona como un espectáculo que dará caña a los hombres valencianos. ¿Es el número más feminista que has tenido hasta ahora?

No le daremos solamente caña a los hombres valencianos, porque el espectáculo pedía más cosas, pero así empezará el show. No sé si este es más feminista que el otro, porque el de las madres valencianas daba caña, no concretamente a los hombres, pero sí intentaba llegar al fondo de por qué son tan sufridoras. Sutilmente, hablaba de la represión católica, que siempre se ha cebado más con las mujeres, e impone la idea de que ser feliz es pecado. En este espectáculo sí le doy más caña al carácter masculino, pero yo no subo a los escenarios a decirle a la gente lo que tiene que pensar, si no a divertir y a hacer a la gente feliz. Si hay algo, es sutil.

En tu vida diaria, ¿también estás siempre haciendo bromas?

Soy el tío más divertido y simpático de España. Siempre lo he sido, y si hubiese trabajado en un banco o una oficina, también lo sería. Detrás de las cámaras sigo siéndolo. No entiendo la gente que se dedica a la comedia y cuando les conoces son gente gris. La alegría la debería tener todo el mundo. Y a mí me divierte cualquier tipo de comedia, me encanta disfrazarme, hacer el mamarracho, pero también estar con amigos y hacer bromas más ácidas, más políticas o de humor negro. En mis espectáculos hay de todo. Así como otros cómicos crean una marca propia con el humor que les gusta, yo lo toco todo. Caigo en gracia y es una cosa que me sale natural.

Ya que hablas de humor negro. ¿Tiene límites la comedia?

El humor tiene límites, y el límite es el trellat de cada persona, el contexto, la situación y el momento. Yo creo que en el humor se puede «arrear» a todo y a todos, pero no cebarte en una sola cosa, yo hago bromas a todos y a mí mismo, pero no estoy todo el rato cargando hacia la misma gente. Creo que, últimamente, muchos cómicos se han acomodado haciendo solamente bromas que desafíen los límites del humor y me resulta un tanto artificioso. ¿Se puede hacer? Evidentemente, pero depende del contexto, y de si tienes gracia, porque hay gente que en medio de una reunión de paralíticos podría decir «bueno, vamos a movernos un poco que esto está muy parado» y la gente se reiría. Porque hay que tener gracia y decir las cosas sin soberbia. Es muy diferente si intentas quedar por encima o las dices de igual a igual.

¿Las bromas se te ocurren desde la observación, desde la acción o desde la reflexión?

Desde el ordenador. Me siento y escribo. Hay muchos cómicos de stand up que dicen que van por ahí con una libretita a apuntar cosas. Yo les veo y pienso: «qué locos», y qué aburrimiento estar con alguien cenando y que al reírse se saque una libretita para apuntar cosas. Yo me siento y trabajo. El show «A ningú que li passe» ni lo he probado antes ni ha salido de cosas que me apunto que he escuchado decir. Viene de un guion que se ha reescrito muchas veces por parte de gente con mucho oficio.

En «Tu cara me suena» dijiste que ser valenciano es casi como una profesión.

Ser valenciano es algo que tienes que estar ejerciendo constantemente porque el entorno no te lleva. Ser valenciano es vivir reivindicando, porque tú te levantas por la mañana y tienes que mantenerte firme. ¿Me atenderán en todas las administraciones públicas? ¿O llamaré al médico y me hará un desplante? Ser de Madrid es más fácil, allá donde vas arrasas y te da todo igual. Ser valenciano con consciencia es casi como una profesión.

En la cuarentena llevaste un diario audiovisual que acompañó a muchísima gente. ¿Cómo fue el recibimiento?

La gente me lo agradece muchísimo. Ya no es que la gente sea fan, si no que nos quiere y esa sensación es chulísima. Voy por la calle, y la gente me saluda como si me conociese de toda la vida, «ye, Eugeni», y creo que esa es la forma más guay de ser famoso. Conocen hasta a mi suegra, que la pararon el otro día en El Corte Inglés. Uno no es famoso hasta que te conocen las dependientas del Corte Inglés. El mejor baremo sociológico para medir la fama es ese.

¿Qué características crees que son necesarias para hacer reír?

Creo que tienes que tener la capacidad de distanciarte de las cosas, de no tomarte las cosas muy en serio, si se quiere hacer reír bien. La risa, como todo, puede ser buena o mala, se pueden hacer sátiras o caricaturas para incendiar ánimos políticos, por ejemplo. La mejor risa es la que es sana y simplemente dura un momento y no se puede tomar a mal. Aunque, volviendo a los límites del humor, para mí están en el trellat, pero no solamente de quien lanza las bromas, también de quien las recibe. Hay que saber si lo que se está diciendo lo pronuncia un cómico o un político porque aunque yo diga una animalà, soy cómico, y hay cómicos a los que se ha agredido o se les ha abierto causas judiciales por los que se les ha dicho, cuando hay políticos que han dicho cosas igual o más fuertes en un mitin, y nadie ha subido a agredirlos. Especialmente cuando hacen comentarios racistas o xenófobos.

Para acabar con un guiño. ¿Qué piensas de Santiago Calatrava?

Santiago Calatrava… Fue el primer vídeo que hice y se viralizó. Después la gente iba a Nueva York y me mandaba fotos. Es curioso, pero la evolución de mi fama ha ido enlazada a la evolución de la tecnología porque antes los móviles no podían hacer estas cosas. Hablando de límites del humor, yo estaba en la zona cero de las torres gemelas criticando la herrumbre de Calatrava, hablando del empastre de Calatrava. No sé qué habrá hecho el señor, creo que ha caído en el ostracismo. Si algún día le veo, me gustaría decirle que espero que no le haya sentado mal, que tenga trellat.