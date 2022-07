El polémico personaje de Barney Stinson ya es historia. Y no porque la serie «Cómo conocí a vuestra madre» haya acabado, sino porque el actor que interpreta al mujeriego neoyorquino acaba de finiquitarlo con su nuevo papel para televisión. Neil Patrick Harris estrena hoy la serie «Desparejado», donde interpreta a Michael, un hombre adinerado de 40 años que ha sido abandonado sin previo aviso por su pareja, un hombre de la misma edad y posición. De este modo, Harris va a interpretar a alguien que significa la antítesis de Barney, la misma antítesis que representa él con su propia biografía, pues el actor estadounidense no solo es gay, sino que está casado con el también actor David Burtka, quien apareció en ciertos episodios de «Cómo conocí a vuestra madre», como el exnovio de Lily.

Neil Patrick Harris interpretó durante nueve años a Barney, un hombre adinerado de Nueva York que engañaba a las mujeres para tener sexo. Pese a que los inicios del personaje no fueron polémicos, el despertar del feminismo en los últimos años ha hecho que el personaje no haya envejecido bien al paso del tiempo. Barney no solo era machista, sino que ejercía una actitud abusiva hacia las mujeres.

Sin embargo, no era homófobo. Esa fue la única baza de Neil Patrick Harris para seguir con su vida mientras trabajaba en una de las series estadounidenses más exitosas de la televisión global. El actor salió del armario públicamente en 2006, cuando trabajaba en «Cómo conocí a vuestra madre», y se casó con David Burtka cinco años después.

La realidad en la que vivimos actualmente, donde feminismo como el movimiento queer cuentan con visibildiad, ha propiciado que Neil Patrick Harris haya aceptado participar en «Desparejado», una comedia donde el actor interpreta a un hombre en plena crisis de edad en la que tiene que armarse de valor para volver a ligar, y eso implica volver a salir de discotecas.

La serie está producida por Jeffrey Richman, el mismo productor que «Modern Family» y «Frasier», y por Darren Star, responsable de series como «Sexo en Nueva York» y «Melrose Place». «Desparejado» tiene mucho que ver con las producciones citadas porque no solo aglutina un humor tierno y facilón, sino que plasma una versión edulcorada de lo que es la vida de un adulto blanco y adinerado en el corazón de la civilización occidental. Pero hay que concederle el mérito de ser una de las primeras series «mainstream» que intenta plasmar abiertamente la vida de un hombre homosexual «mainstream» a través de una plataforma, «mainstream», como es Netflix. Digamos que «Desparejado» es una «Emily en París» perfecta para el verano. Así que disfrútenla, y sino entiérrenla donde quieran.