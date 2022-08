García Márquez contra los narcos

El escritor Gabriel García Márquez relató la violencia de las bandas narco de Colombia en ‘Noticia de un secuestro’. Allí relata lo que vivieron las familias de personajes como Maruja Pachón y Diana Turbay cuando fueron secuestradas por estos grupos en 1990 y ese libro, un reflejo de la violencia en Colombia. Ahora dará el salto a la televisión de la mano de Amazon Prime. Este será el último intento de las plataformas de ficción por rescatar las tramas narco, después de éxitos anteriores como Narcos, Narcos: México, Ozark, The Wire o Los Soprano.

Con el mismo título que la novela del Nobel colombiano, la serie saldrá el próximo 12 de agosto. Estará dirigida por el chileno Andrés Wood y protagonizada por los colombianos Cristina Umaña, Juan Pablo Raba y Majida Issa.

La historia está ambientada en la Bogotá de 1990 cuando Pachón y su cuñada Beatriz Villamizar fueron secuestradas por «Los extraditables», un grupo de narcotraficantes liderados por Pablo Escobar, para presionar al entonces presidente de Colombia, César Gaviria, a revocar el tratado de extradición con Estados Unidos.

En la producción televisiva de Noticia de un secuestro también trabajó como productor el cineasta Rodrigo García Barcha, hijo de García Márquez.

«Uno de los grandes motores de la historia es esta historia de amor, que fue además muy apasionada, pasional, en la vida real y cómo hacíamos para contarla desde dos lugares completamente diferentes», ha asegurado el actor Juan Pablo Raba en referencia a la preparación de los personajes, que fue durante la época de la pandemia de covid-19.

El nivel de detalle que García Márquez solía tener en sus libros, con descripciones muy precisas que le permiten a los lectores imaginarse cómo van sucediendo los hechos, fue, en palabras de Wood, «una fuente muy rica».

«Trabajar sobre un libro de García Márquez, un libro particular, es muy sentido y es muy actual, no solo los hechos particulares, sino quizás porque está retratada una humanidad que nosotros quisimos traer acá y eso siempre va a ser actual», afirma. Justamente la serie busca retratar la humanidad de los protagonistas, sus sentimientos y también sus acciones basadas en el libro, que no intenta copiar sino interpretar.