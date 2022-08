El litoral de la Comunitat Valenciana es uno de los más demandados por los turistas en los meses de verano, algo que se puede explicar con el gran número de banderas azules que tienen sus playas. Tras la pandemia causada por el coronavirus covid-19, la asistencia a las playas queda supeditada a los protocolos sanitarios de prevención, por lo que algunas de las playas todavía están cerradas y otras tendrán que dividirse en espacios individuales o familiares a fin de mantener la distancia de seguridad.

En algunas de esas playas, siempre y cuando estén abiertas, no será difícil mantener la distancia de seguridad por ser entornos recónditos en la geografía valenciana. Ahora, además del atractivo que en sí mismas arrastran las calas, también ofrecen esa intimidad tan demandada en los tiempos que corren.

Cabe destacar que la mayor parte de las calas están en la provincia de Alicante y Castelló, por lo que los valencianos tendremos que conformarnos con playas más discretas que no llamen la atención del gran público, sobre todo aquellas que no estén demasiado cerca de la capital. No será hasta la tercera fase cuando los habitantes de la provincia de València puedan visitar las playas vecinas.

Las calas son lugares tranquilos, poco frecuentados por sus difíciles accesos. Algunas de aguas azules, claras, cargadas de vegetación y en su mayoría pedregosas, donde poder practicar deportes acuáticos sin multitudes.

A continuación te proponemos algunas de las calas y playas más recónditas de la Comunidad Valenciana donde poder pasar una jornada de verano lejos de la masificación y las aglomeraciones, y donde además podrás practicas buceo, snorkel o disfrutar del agua y el buen clima.

Cala del Moraig

Este lugar se encuentra en Benitatxell, en la comarca de la Marina Alta, y más concretamente en la pedania de La Cumbre del Sol. Dispone de parking, además de zona de buceo, senderismo y chiringuito para tomar algún refresco o comer. Esta pequeña y preciosa cala entre montañas, pedregosa, con aguas azules dispone de unas vistas privilegiadas.

Cala D'Aigua Dolça

A pesar de que el acceso es complicado, las aguas cristalinas de esta cala merecen la visita. Desde Dénia, se puede acceder por la carretera de les Rotes, hasta llegar al mirador. En este punto, encontraremos un camino que lleva a unas escaleras pronunciades que te llevarán por el acantilado hasta llegar al mar.

Cala Pinets

Situada en otro de los parajes más peculiares del litoral de la Marina, como es la denominada 'Mar Morta, se encuentra este paraje de arena y roca. Sus rocas y la profundidad de sus aguas trasparentes permiten disfrutar de una jornada de buceo y snorkel. Su acceso puede ser a pie desde la cala de la Fustera (unos cinco minutos aproximadamente) o en coche. La cala Pinets está rodeada de un paisaje natural que merece visitar.

Cala Tio Ximo

Situada entre escarpados acantilados, impresiona el contraste entre el mar y las espectaculares vistas de la vegetación de la Sierra Helada. Es una playa nudista, pequeña y tranquila, una magnífica opción para escapar de los agobios de las playas turísticas masificadas.

Cala Pebret

Al acceder a la idílica playa de Pebret -nada que envidiar a la cala más recoleta de Menorca o Formentera- hay que hollar un pequeño campo de dunas, uno de los últimos vestigios de este ecosistema en el litoral castellonense. En la sierra de Irta huele a romero y tomillo, a salvia y espliego. Muy tranquila, accesible y familiar. Ideal para disfrutar en familia y descubrir el entorno que le rodea.Cala Tango

Esta cala, también conocida como la del Pope, es una de las más recónditas de Xàbia y sin lugar a dudas, una opción óptima si se busca la tranquilidad, aunque el acceso puede resultar ciertamente complicado.

Playa de l'Almardà

En la provincia de València no existen calas propiamente dichas, pero sí playas que con una afluencia reducida de personas. Por ello, esta playa próxima a Canet puede resultar idónea para una situación como la actual: tiene todos los beneficios de una playa tradicional pero sin estar apretado en la arena.

Playa Cap Blanc

Esta playa en Cullera es la alternativa a la masiva afluencia de personas que se acumulan en El Racó, la principal de la localidad. Por ello, como Cap Blanc, existen otras alternativas en la zona del faro donde disfrutar del agua sin muchas personas alrededor.

