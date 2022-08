Yunke, un mago con Denominación de origen

Es más que un mago. Es el mejor. Y no por decirlo, sino porque así está acreditado. Yunke ha ganado, en tres ocasiones, el Campeonato del Mundo de Magia FISM. La última de ellas en Quebec, «la ciudad donde nacen los grandes espectáculos visuales», afirma el valenciano que llegó a sorprender al «máximo exponente de la magia» David Copperfield con su truco ‘El hombre de Vitruvio’. La magia es, según Salvador Vicent, autobautizado como Yunke en homenaje a su abuelo herrero, «un arte que ilusiona y fascina a todo el mundo, desde niños hasta adultos y de cualquier nacionalidad», pues el artista conoce bien el multicultural recibimiento de su espectáculo ‘Hangar 52’, que ha recorrido medio planeta y, «aunque gusta en todo el mundo, las reacciones sí son distintas», pues todavía con su «gran éxito en más de 30 ciudades en China», los aplausos más sonoros siguen siendo los latinos, porque «por su forma de ser, reaccionan más fuerte».

Sus números están categorizados como grandes ilusiones, diferenciándose de la magia de cerca «por la posibilidad de llegar a un público más amplio y por relegar el secreto o truco a la parte física», convirtiendo el show «en algo muy teatral e interpretativo». «Además, este arte también se basa en contar historias, aunque algo absurdas, ya que ¿por qué vas a romper una cuerda para recomponerla después?» ríe el mago, «al final, la magia, en todas sus vertientes, es encontrar la excusa para hacer posible lo imposible».

El ilusionista, en sus inicios, respiró libre al reconocer poder dedicarse a la magia «sin frustraciones o preocupaciones económicas» tras su primer sueldo a los 20 años «yendo de gira con el cómico Arévalo durante 45 actuaciones». Antes de ese momento, «no me consideraba mago, si no un aficionado que se subía al escenario en las fiestas de su pueblo». Sus primeros trucos fueron, con 7 años, de «juegos de cartas y monedas ».

Su carrera despega con la llegada de contratos y victorias en campeonatos, pero el éxito masivo de Yunke no puede entenderse sin su aparición en ‘El hormiguero’. «Aunque cuando salgo en televisión lo llegan a ver 4 millones de personas en España, olvido que soy famoso. Siempre estoy metido en mis cosas, pensando en mi mundo de la magia y, cuando la gente me mira, no recuerdo por qué es hasta que me preguntan ‘tú eras mago, ¿no?’ y me piden la foto.»

Pese a reconocer cierto agotamiento por el cambio en su vida privada, advierte que «si no viniese nadie a hacerse una foto, te sentirías mal, y cuando vienen muchos, te sientes cansado. Cuando un niño se acerca a ti a hacerse una foto, no sabe si es la número 200 o 400 del día, para el niño es la primera, y hay que estar al servicio de la gente». Entre sus sorpresas como celebridad, destaca «cuando se acercaron los reyes de España, entusiasmados, a saludarme tras una convención en Madrid, preguntándome, muy informados, sobre mi vida personal y mis premios».

En cuanto a lo esencial para ser mago, Yunke considera que «creer en lo que estás haciendo y disfrutar, es la clave del éxito» porque es el único modo de «dedicarle la vida, ya que si te gusta y tienes curiosidad, estarás siempre pensando, estudiando y trabajando en ello». También subraya la importancia de tener una personalidad atractiva, debido a que «un mago no crea un personaje sobre el escenario, si no que se magnifica su personalidad», y la suya, «caracterizada por la cercanía», está forjada por «mis raíces, mi vida en el Mediterráneo, mi gente, la manera de vivir, de entender la vida e incluso de hacer las bromas. Al final, si tú eres de un sitio, tienes la identidad del entorno». «Eso lo llevas contigo siempre, y yo estoy muy orgulloso de haber nacido en un pueblo de Castellón (La Vilavella en el año 1975) que me ha dado la posibilidad de ser tan cercano».

‘Hangar 52’ volverá a València en febrero de 2023.