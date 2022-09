Diana Navarro: "Yo no imito a doña Concha, la interpreto"

Diana Navarro, de pequeña, interpretaba a Concha Piquer. Era la cantante a la que más admiraba. Ahora, hecha todo un referente de la copla, se transforma en su ídolo en el musical «En tierra extraña» en lo que considera «un regalo que me ha dado la vida».

Diana Navarro se pone en la piel de doña Concha Piquer «En tierra extraña», su debut en los escenarios. Una propuesta de Juan Carlos Rubio que narra un encuentro ficticio entre Federico García Lorca, Concha Piquer y Rafael de León para reflexionar sobre la identidad. En la obra, que del 6 al 18 de septiembre se podrá ver en el Teatro Olympia, la valenciana le pide al marqués del Valle de la Reina (Avelino Piedad) que programe una cita con Lorca para que éste le escriba una canción para su próximo espectáculo. «Es una propuesta hecha desde la emoción porque no hay documento gráfico que constate que doña Concha y Lorca se conocieran. Pero pone encima de la mesa un tema de actualidad y reflexión como es el respeto entre personas diferentes», explica Diana Navarro, a la que le hace mucha ilusión representar esta obra en València, la casa de Concha Piquer.

¿Hablo con Diana Navarro o con doña Concha?

(Ríe) Ahora con Diana Navarro. Doña Concha solo sale en escena y la interpreto desde la admiración más absoluta, porque doña Concha es inimitable. Nadie verá una imitación de ella sino una interpretación. Yo intento interpretarla desde la documentación que tengo y que he recogido de su nieta y de su yerno. Con su hija tenía una buena relación porque, cuando yo salí hace 17 años con mi canción «Sola», ella me llamó y me la cantó al teléfono. Lloré. Para mí era como si doña Concha y Concha Márquez me la estuviesen cantando. He intentado acercarme a la personalidad de doña Concha, tan rotunda y justificable, porque una niña que con nueve años pierde a su padre, que se hace abanderada de su familia para sacarla adelante, que roba en los huertos para no pasar hambre, que se va con 14 años a Broadway e inicia una carrera americana de muchísimo éxito, es muy interesante. Lo de doña Concha fue muy fuerte porque hizo muchísimas cosas y fue una de las primeras empresarias y feministas de este mundilllo. Su historia hay que conocerla porque fue una mujer que hizo mucho por España.

¿Llegas a sentirla durante «En tierra extraña»?

Más que sentirla pienso que soy ella. Antes de salir invoco a Concha Piquer y a Concha Márquez Piquer, les doy las gracias y les pido su fortaleza.

¿Cómo es ser la Piquer?

Impresionante, ella era una mujer de armas tomar y con muchísima autoridad. Algo que se entiende porque, en un mundo de hombres, tenía que hacerse valer y respetar.

¿Crees que le pesó llevar el sambenito de representar a una España de pandereta y bandera rojigualda?

Ella estaba por encima de todo eso, sabía de su valía y de la España en la que le había tocado vivir.

A pesar de todo, era una mujer muy avanzada para la época.

Es de la que se puso el mundo por montera y, por ejemplo, se enamoró de un hombre casado. Hasta Rafael de León le hizo ese romance de «La otra» en el que él escenifica y narra el dolor de muchas mujeres que han sido ‘la otra’.

¿Estaba Concha Piquer más cerca de lo que pueda parecer de Federico García Lorca?

Absolutamente. Al final todos somos personas y vecinos de nicho, como decía ‘El sabio de Tarifa’. ¿Entonces, qué es lo bonito? Que Juan Carlos Rubio nos propone que todos somos personas por delante de cualquier ideología. Como ellos, todos deberíamos practicar la empatía, la escucha tranquila y el ponernos de acuerdo con respeto en lo que no estamos de acuerdo.

Cuando Juan Carlos Rubio te llama y te propone meterte en el papel de Concha Piquer, ¿qué pensaste?

Que era el momento de debutar como actriz de teatro. La llamada me hizo sentir ganadora porque sabía que me iba a dirigir muy bien y que iba a escribir un texto maravilloso. Concha Piquer me ha acompañado desde que empecé a cantar copla.

De su mano has entrado en el teatro por la puerta grande.

Pues sí, fue un acierto y estoy muy agradecida a todas las personas que han creído en mí.

¿Esperabas que te iba a dar tantas satisfacciones?

Sentía que el proyecto iba a gustar. Y bueno, ahí está la crítica que, gracias a Dios, está siendo muy buena. Yo llevo formándome como actriz desde 2010 y el teatro es como la verdad verdadera, porque en cine y en cortos hay corta y pega, pero aquí todo se ve y no hay margen de error. Soy muy disciplinada y en eso sí somos coincidentes doña Concha y yo al 100 %. Yo sabía que iba a dar el máximo de mí y parece que no lo hago mal.

¿Alguna vez te habías visualizado en un proyecto así?

Sí, sí. ¡De niña me he hecho muchos duetos con doña Concha! Este proyecto es un regalo que me ha dado la vida.

Y ahora, ¿con qué sueñas?

Con seguir con este proyecto. Con terminar el homenaje que le estoy haciendo a la Piquer en «De la Piquer a la Navarro», en el que voy a grabar las canciones de la obra con unas versiones electrónicas. Haré una gira para el que hay ido a ver «En tierra extraña» me escuche cantar como Diana Navarro y no como doña Concha.

¿En qué faceta profesional te ríes más?

El teatro lo estoy disfrutando muchísimo porque es algo nuevo. Me ha encantado estructurar el personaje y estar al servicio de él. Siento que me ha picado el gusanillo del teatro y que me va a durar.

¿Sigues definiéndote como ‘folktrónica’?

Sí, sí. El folklore me fascina más y me entusiasma investigar sobre ello, pero también sobre la copla, el flamenco, la saeta, la zarzuela... Me gusta buscar la raíz y saber de dónde vengo para seguir yendo a donde sea.