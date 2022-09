La Xata de Sole luce en la mejor de sus paredes una foto de la gran Pepa Romans (fundadora de Casa Pepa). La imagen es un homenaje profesional y un recuerdo personal de Sole Ballester, propietaria de La Xata e hija de Pepa. Pepa fue pionera y punta de lanza. Consiguió triunfar en una época en la que las mujeres más que un techo de cristal parecieran tener un tupido velo destinado a invisibilizar su trabajo. En los años 80 y 90 había cocineras, y muy buenas, pero solían quedarse en la cocina, escondidas a los ojos del cliente, mientras sus maridos atendían las mesas y recibían los elogios. Hubo excepciones, claro, pero no fueron muchas. No debió de ser fácil defenderse en aquel mundo de hombres, pero tampoco la escuché nunca quejarse de ello. Pepa fue pionera en eso, pero también en poner en valor la cocina del terruño. Supo ponerla en valor incorporando sanas influencias de la nouvelle cuisine francesa. Supo ponerla en valor en el plato y en la cuenta (cuestión esta importante porque no se puede hacer algo bien si no se cobra lo suficiente para poner los medios necesarios).

Sole nació en la cocina de Casa Pepa pero el restaurante cambió de manos y ella acabó saliendo de aquel proyecto para iniciar este otro. En principio, la propuesta era mucho más desenfadada: tapas y almuerzos con un aire muy local. Ahora ya ofrece un menú de mediodía muy consecuente y una carta corta e informal. Desenfadado e informal, sí, pero todo perfectamente ejecutado. No importa que aquí no haya mantel, ni que los camareros vistan camiseta en lugar de corbata y chaqueta. En cocina se trabaja con los modos y las exigencias que el equipo aprendió en la casa madre. La mayoría de los cocineros acompañan a Sole desde hace muchos años y no saben, ni quieren, trabajar de otra manera. Que se hace una ensalada con un pesto de hierbas, pues el tomate se pela y el pesto se bate al momento. Que hay que ofrecer los manidos tallarines de sepia… pues se esmeran hasta conseguir que resulten un plato de lo más apetitoso. Tienen manos para hacer una gran cocina. Aparentemente sencilla, sí, pero precisa y elegante. En La Xata el producto es bueno. Otra herencia cultural de Casa Pepa. Lo comprobé en el bacalao, que es firme, jugoso y de gran tamaño e incluso lo adiviné en el pulpo que lucía una magnífica textura aunque su sabor quedaba injustamente arruinado por un exceso de laurel. Me gustaron sus cocas (con una masa más que aceptable y un relleno muy apetecible) e incluso una hamburguesa que pedí a modo de provocación y me bajo los humos de inmediato. Tengo la sensación de que esto no es ningún fin de trayecto para Sole Ballester. Lleva el virus de la cocina todavía activo y dudo que vaya a conformarse sólo con un negocio rentable. En cuanto la caja le de la seguridad que necesita y supere el vértigo de haber inaugurado en plena pandemia hará evolucionar esta cocina y este comedor por encima de lo que imaginamos. Tal vez no vuelva al mantel de lino, pero comprará marisco y sofisticará la carta. Tiempo al tiempo. De momento, a disfrutar de su oficio por apenas 35 euros por cabeza. Aprovechen la oportunidad.