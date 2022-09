Nada de viejos rockeros. La Rambleta apuesta por los más pequeños de la casa para el género musical. Lo hará este domingo con el espectáculo «Rock en familia: I Love Rock & Roll 2». Tras el éxito del espectáculo familiar «I Love Rock and Roll», con más de 50.000 espectadores en su primera temporada y una extensa gira que ha colgado el cartel de entradas agotadas por los teatros de más de 15 ciudades, «Rock en familia» vuelve con una segunda parte: «I Love Rock and Roll 2». Se trata de un espectáculo didáctico de 75 minutos de duración con música en directo. En él se repasa la historia del rock y se interpretan algunas de las canciones más populares del género.

«El rock forma parte de nuestra cultura popular desde hace décadas y debe tratarse como materia educativa para las nuevas generaciones», aseguran desde el espectáculo. «Es importante que los niños conozcan los orígenes y el desarrollo de un estilo musical que forma parte de la vida de varias generaciones y que, desde hace más de sesenta años, se ha ido transformando constantemente. La mejor forma de conocer y aprender es divertirse. «Por eso, en el ‘I Love Rock and Roll 2’ lo pasaremos en grande», aseguran.

De la mano de el oso Rosendo, la mascota de «Rock en familia», el público conocerá los orígenes, los protagonistas y las anécdotas más interesantes de los grupos más destacados de la historia del rock. De este modo, aprenderán a reconocer no solo los grupos y las canciones, sino también cómo enmarcarlas en su contexto histórico. «I Love Rock and Roll 2» sube al escenario a una banda de músicos que, caracterizada a imagen y semejanza de algunos de los artistas más importantes del género, interpreta en directo algunas de las canciones más representativas de cada época. Así, el espectáculo dará a conocer la historia de la música rock haciendo parada en las canciones de Elvis Presley, The Doors, Rolling Stones, Queen, AC/DC, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Pearl Jam, Iron Maiden, Metallica y Aerosmith.