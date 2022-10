La idea es tan buena que no sé cómo no existía algo parecido hasta ahora. Está en la línea de ‘Sé lo que hicisteis el último verano’, pero los adolescentes protagonistas no son para nada convencionales. No estamos hablando de una película de terror en la que aparece la típica animadora, el quarterback o el empollón de turno. Lo que nos cuenta «El club de la medianoche» va mucho más allá.

Esta serie que llega hoy a Netflix cuenta el extraño rito que llevan a cabo cada noche un grupo de adolescentes terminales. Sí, han leído bien. Todos ellos están en el último estadio de su enfermedad y tras aceptar su destino, deciden que no quieren emprender su viaje al más allá sin saber absolutamente nada de lo que les espera. Así que cada noche se reúnen en una casa para contarse historias y así, prepararse. Además, todos están unidos por un pacto: el primero que muera deberá hacer una señal al resto desde el más allá. La serie adapta una novela de Christopher Pike, un autor bestseller de literatura juvenil. Su creatividad no nos es nueva, pues de este escritor también son las series «Misa de medianoche» o «La maldición de Hill House», la serie que hace algunos años volvió a poner de moda el género de terror. De hecho, las series de este género seguirán llegando a las plataformas de streaming durante todo el mes, ya que queda muy poco para Halloween. Una de las más prometedoras es «El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro», una serie donde el cineasta mexicano se mete en el mismo papel que Chicho Ibáñez Serrador en «Historias para no dormir», el mítico programa de La 1. Del Toro presentará algunas historias creadas por diferentes profesionales de la industria del cine, como Ana Lily Amirpour (‘Una chica vuelve a casa sola de noche’), Catherine Hardwicke (‘Thirteen’), David S. Goyer («Sandman») o Haley Z. Boston («Nuevo sabor a cereza»). «Con ‘Gabinete de curiosidades’ nos proponemos presentar las realidades que existen fuera de nuestro mundo normal: las anomalías y curiosidades. Hemos elegido y comisariado un grupo de historias y narradores para plasmar estas historias, tanto si vienen del espacio exterior, del lore supernatural o simplemente de nuestras mentes. Justo a tiempo para Halloween, cada una de estos ocho relatos es un fantástico vistazo dentro del gabinete de delicias existentes bajo la realidad en la que vivimos», ha informado Netflix sobre esta serie que se estrenará el 25 de octubre. Si todavía hay dudas sobre que el género de terror está de moda, cabe mencionar la serie «Fantasmas», una comedia que narra una historia de terror en cada una de sus temporadas. No es nada parecida a ‘Scary Movie’, pero hay altas dosis de humor chorra que funciona con cualquier público. Movistar+ estrena su cuarta temporada el próximo 14 de octubre. Otra de las producciones que llegará a la plataforma para dejarnos echos polvo es «Todos quieren salvarse», donde se narra la historia de un joven que decide ingresar voluntariamente en un psiquiátrico. La producción es italiana y busca, como no, al público adolescente.