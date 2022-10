Una oscura trama sobre el Vaticano y la Iglesia con Sevilla como telón de fondo es el argumento de La piel del tambor, el libro que Arturo Pérez-Reverte escribió en 1995. Ambientada en la Sevilla actual, la película del mismo nombre recrea la novela en la que, tras la filtración de un hacker al papa, el sacerdote del Instituto Vaticano Lorenzo Quart ha de resolver los asesinatos sucedidos en una iglesia de Sevilla que va a ser derruida. En la investigación se encontrará con Macarena Bruner (Amaia Salamanca), aristócrata sevillana que le desvelará parte del entramado.

«La piel del Tambor» es misterio, es thriller y es, sobre todo, una historia de amor, en el amplio sentido de la palabra.

Y yo añadiría, una buena excusa para ir al cine. Es una de esas pelis que te tienen atento constantemente porque no paran de suceder cosas en pantalla. El thriller tiene eso y, por ello, es un género que gusta mucho. Todos queremos sacar el detective que llevamos dentro y descifrar qué es lo que está pasando.

La historia es una constante búsqueda de respuestas.

Desde luego y, todas esas respuestas, son las que te hacen estar ahí. La película te obliga a estar expectante. Antes hablabas del amor, pero es que en la peli hay amor a la familia, a la historia, a lo romántico, a lo que no puedes tener...

¿Habías leído el libro de Arturo Pérez-Reverte?

No, y como todo sucedió bastante rápido y mi preocupación era el hecho de que se iba a rodar en inglés y que me tenía que preparar con una coach, el libro solo lo miré y me paré en las partes en la que salía Macarena, mi personaje. Sé que es un poco feo decirlo, pero no me daba para más.

¿Te chocó grabar en Sevilla y que el rodaje fuera en inglés?

Muchísimo, se me hacía raro. Yo por Sevilla estoy bastante y tengo allí familia e incluso cuando estoy por allí se me pega el acentito. Hablar en inglés con Rodolfo Sancho, que en la peli hace de mi marido, se me hacia rarísimo. Y ya no te cuento lo de discutir entre dos sevillanos que somos muy pasionales. Cuanto menos, fue muy curioso.

La historia ya se adaptó a televisión con Ana Álvarez en tu papel, el de la aristócrata Macarena Bruner. En ese caso se llamaba «Quart: El hombre de Roma» y fue en 2007.

¿Ah sí? No tenía ni idea. No lo sabía. No me lo habían comentado.

¿En quién te inspiraste para crear el papel?

Como actor no te puede poder la presión porque eso te puedes distraer. Me apoyé mucho en el director que es el que sabía del proyecto porque él es el que lo ha sacado adelante y para mi, su criterio es lo importante. Yo me boicoteaba a mi misma con lo que el proyecto era en ingles y se rodaba en Sevilla, pero los americanos lo llevan haciendo toda la vida y no pasa nada, ni impacta. Creo que, sobre todo y para mi, esta ha sido una gran oportunidad de trabajar. No es sencillo que te quieran en un proyecto internacional y con un reparto lleno de actores internacionales.

¿Se te nota muy cómoda?

Estaba a gusto. Es importante que, cuando hagas algo, te lo creas porque si no te estas tirando piedras contra tu propio tejado. Como conozco a gente aristocrática de Sevilla me he inspirado en cositas de ellas para crear a mi personaje.

¿Tu eres, como Macarena, de las que emprende ‘batallas importantes’?

Creo que sí. Cuando estaba en el colegio era la delegada de clase y querían que fuera yo porque decían que me gustaba mucho protestar y lo de las batallas perdidas y tal. Antes lo era más. Creo que esto, con el tiempo, lo he ido perdiendo porque, de alguna manera, nos exponemos tanto que reconozco que esa parte la he ido perdiendo. Ahora las cosas las hago más internamente pero sin una exposición pública.

¿Qué debe tener un papel para que lo aceptes?

No lo sé. Como me encanta mi trabajo y me apasiona.... no me gusta estar mucho tiempo en casa. Esa gente que de repente sabe elegir lo que le va a ir genial en su carrera, o no, para mi tiene superpoderes. Mi aliciente en trabajar es seguir aprendiendo en cada nuevo proyecto. A veces, si he hecho comedia, de repente, me apetece más hacer drama, no lo sé, también me estimula el trabajar con compañeros. A todo proyecto le encuentro su aliciente y pienso que, de alguna manera, me va a venir bien. El otro día, Bárbara Lennie decía que nosotros tenemos que mimarnos a nosotros mismos y sabemos qué tenemos que elegir en nuestra carrera y yo pensaba que ojalá yo tuviera su poder para saber elegir como ella parece tener.

¿Cómo ha sido trabajar con el colombiano Sergio Dow?

Genial. Él leyó el libro y le apasionó. Dow estuvo mucho tiempo para hacerse con los derechos y poder sacar la peli adelante, además de quererlo hacer como un proyecto internacional. Él sí que ha tenido contacto con Pérez-Reverte. Sergio le ha puesto mucha pasión a este proyecto y su objetivo era que esta historia que a él le ha fascinado tanto llegue lo más lejos posible.

"Esa gente que de repente sabe elegir lo que le va a ir genial en su carrera para mi tiene superpoderes»

Por hilar con la trama de la peli, ¿aceptarías un chantaje?

Guau. No lo creo. No me ha sucedido nunca nada que tenga que ver con eso. Pero creo que no.

Al final, todo se sabe.

Al final, si aceptas un chantaje, quién te dice que no lo van a intentar otra vez. Aceptar un chantaje, ya desde el inicio, me parece un error.

¿Qué ve esta Amaia de ahora cuando mira a aquella joven de sus inicios?

Es que no me suelo, ver. No me veo nada porque no me gusto.

¿Sigues sufriendo cuando te ves en pantalla?

Sí, es verdad, lo paso mal. En esto procuro ir madurando y por curiosidad ver cómo ha quedado, pero no me gusta volver a verme en cosas anteriores