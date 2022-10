D.O.. En ocasiones, con sólo dos letras podemos resumir todo el trabajo, esfuerzo y buen hacer de miles de personas. D.O., Denominación de Origen, dos palabras que concentran la vinculación de decenas de territorios en toda España con la calidad reconocida asociada a un origen concreto. En el mundo del vino, el consumidor asocia las letras D.O. a garantía de calidad, diferenciación y garantía de origen. Para conmemorar que desde hace décadas miles de viticultores y bodegueros se unieron en diferentes puntos del país para definir una manera conjunta de defender el origen y el fruto de su esfuerzo, la Confederación Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) promueve la celebración del ‘Día Movimiento D.O.’ una iniciativa que se celebra de manera ininterrumpida desde el año 2017, y que en esta sexta edición regresa a la presencialidad tras dos años de experiencia online forzados por la crisis sanitaria provocada por la Covid.

Un total de treinta y seis denominaciones de origen españolas (un treinta por ciento más que la última edición presencial de 2019) han confirmado su adhesión a la iniciativa organizando diferentes actividades en sus territorios durante la jornada del sábado 22 de octubre y formando parte del brindis simultáneo que tendrá lugar en emplazamientos emblemáticos de cada una de esas 36 Denominaciones de Origen este mismo sábado 22 a las 13:30 horas y en la que estarán presentes las tres denominaciones de origen de la Comunitat Valenciana:Alicante, Utiel-Requena y Valencia. La D.O.Utiel-Requena aprovechará la celebración de la XXVFeria Utiel Gastronómica para organizar un brindis multitudinario en el recinto ferial, enclavado en el Paseo de la Alameda de Utiel. Cientos de personas alzarán sus copas a la hora prevista para unirse a la celebración con el resto de zonas vinícolas de España. Por su parte, la D.O.Valencia se trasladará hasta el municipio de Godelleta (en la subzona de Moscatel), donde este mismo fin de semana se está celebrando la Feria del Moscatel y donde se escenificará ese brindis colectivo con el resto de denominaciones de origen. Será en el parque de Godelleta y contará con la presencia de algunas de las bodegas más emblemáticas de la D.O.Valencia. Por último, la D.O.Alicante continuará la celebración en formato online conectándose a las 13:30 horas para adherirse a ese brindis simultáneo que organiza CECRV. Nació hace cinco años como un evento netamente festivo pero este año adquiere también un perfil más reivindicativo Aunque este ‘Día Movimiento D.O.’ nació hace cinco años como un evento netamente festivo, este año adquiere también un perfil más reivindicativo, ya que con esta celebración, la Confederación Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas pretende reivindicar el papel de las denominaciones de origen como herramientas para favorecer la sostenibilidad en sus territorios, dado que los viticultores y las empresas (bodegas) son generadores de trabajo y futuro en zonas rurales, fijando población y generando riqueza más allá de las grandes urbes. Así es que mañana, sábado, a las 13:30 horas, todo buen aficionado al mundo del vino tiene un motivo más para alzar su copa y disfrutar de un buen vino en el día en el que las denominaciones de origen españolas brindan por el futuro y la sostenibilidad de sus territorios.