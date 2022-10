«Éste ha sido mi proyecto más temerario»

Oriol Pla interpreta en Girasoles silvestres a un chulo, a un machito controlador que, trasladado a la realidad, lamentablemente aun está presente en la sociedad. En la cinta, Julia, de 22 años y madre de dos niños, se enamora de Óscar, un chico conflictivo con el que comienza una relación. A medida que pasan tiempo juntos, Julia (Anna Castillo) empezará a plantearse si Óscar es la persona que realmente necesita a su lado, lo que la llevará a iniciar un viaje personal en busca de su felicidad y la de su familia.

«Girasoles silvestres» es una historia de amor , pero sobre todo de superación.

Es una película rodada con mucha sensibilidad, crudeza y humanidad. Pese a los pasajes más oscuros, es una historia que avanza hacia la luz y el optimismo. El personaje de Julia , lleno de ilusión, busca la mejor vida posible para ella y para sus hijos, sorteando, como puede, masculinidades tóxicas y realidades precarias. Es una película que habla de los vínculos familiares, de la necesidad del clan, de la masculinidad, la maternidad y del amor en sus múltiples caras, fases e intensidades. Deseo que la película llegue a mucha gente. Es una pieza muy honesta y bella y creo que puede tocar la intimidad de muchas personas. A mí me conecta mucho con la crianza de los hijos. Espero que la gente vaya al cine, viaje y se emocione y le dure semanas.. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.

Das vida a Oscar, el romance intenso y tortuoso de Julia, personaje que interpreta Anna Castillo.

Óscar es una persona muy herida y asustada que ha aprendido que el dolor y la vulnerabilidad no tienen espacio en su mundo. Una persona llena de vida, que no se lanza de cabeza a perseguir lo que desea, que no espera a que la vida le regale nada ni le dé permiso. Es un chico con muchas ganas de amar, de que le amen y de ser feliz. Alguien desraizado que necesita un vínculo familiar desesperadamente. Una persona llena de ira a la merced de sus debilidades. Y que se enamora perdidamente de Julia.

¿Qué hay de Óscar en Oriol y de Oriol en Óscar?

En el acercamiento al trabajo, una frase rezaba por encima de mi cabeza y la de Jaime: ‘Nada de lo humano me es ajeno’ una afirmación que utilizamos a nuestro favor para animarnos a buscar dentro de nosotros lo totalmente desconocido e incluso temido. Así que lo que te puedo decir es que Oriol y Óscar no se conocían. En absoluto. Uno le tenía miedo y el otro le aborrecía. Aún así, les gustaba reír y bailar. Fue un proceso muy largo, muy complejo y muy temerario para mí y para Jaime. Era algo que ninguno de los dos había hecho nunca.

"Para acercarme al personaje pienso: ‘nada de lo humano me es ajeno’»

Hablamos de una ficción, pero ¿ha supuesto ‘algo más’ para ti a nivel personal?

Ha sido un viajazo. Ha sido un aprendizaje radical en la forma que tengo de acercarme a la creación del personaje y al juego. Ha sido un placer trabajar con un equipo tan bueno y de una forma tan única. Ha sido un proceso, como te decía, largo y duro, pero también lleno de euforia, generosidad y equipo.

¿Cómo ha sido rodar con Jaime Rosales?

Es la segunda vez que ruedo con él. Solo diré que volvería una y otra vez. Es muy inspirador y es un regalo cómo actor jugar con él. Lo que recibo de él es siempre una rigurosa libertad.