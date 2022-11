Ganar un Max es, para Tonet Ferrer, «una palmadita en la espalda», una manera con la que la industria y el público dice «lo estáis haciendo bien, seguid adelante». El dramaturgo valenciano (1985) acaba de adaptar al cine «La vida empieza hoy», la obra con la que hace un año ganó su primer Max y que sigue de gira por España. Este fin de semana, la función se representa en el Teatro Sala 21 de Kinépolis.

¿Sientes que «La vida empieza hoy»?

Sí, claro. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, avanzar y solucionar cosas que tenemos pendientes. Cada día, como en la función, es un empezar de nuevo.

Y en ese renacer, y tras el éxito teatral, ahora estas adaptando la obra al cine.

Exacto. Yo vengo del mundo del cine y siempre tiro hacia él. Cuando monto una obra mi visión es como muy cinematográfica porque es mi formación y donde tengo más experiencia. Considero que cada historia tiene su tiempo y su medio, y ahora es el momento de hacer el trasvase. Desde el principio esta era una historia bastante adaptable porque el mensaje es transversal y su lenguaje universal. Con esta historia la gente empatiza porque hablamos de miedos, de frustraciones, de zona de confort y de cosas que a todos nos tocan.

¿Mantienes el espíritu musical de la obra?

Mantenemos la esencia, por lo que el espacio principal es la terraza del chalet en el que transcurre la obra. Lo que hemos hecho es ampliar y abrir más espacios por lo que hay secuencias que transcurren en el comedor, en la cocina y demás. Hemos mantenido los personajes, que son los dos actores de la obra y hemos incorporado a dos más, Miguel Rellán y Gema Palacio, que en la obra se nombran pero no aparecen. Las canciones se mantienen aunque algunas han cambiado por tema de derechos y de licencias. Mi premisa es que la peli sea lo más parecida posible a la obra de teatro;lógicamente, con los cambios necesarios a la hora de adaptar una historia a un medio distinto, pero no mucho más

Que curioso, este fin de semana, una obra que se está adaptando al cine se representa en un complejo de cines. Rizar el rizo.

Totalmente. Sí, sí, es verdad. De hecho, la primera vez que vi el cartel en Kinépolis pensé que, dentro de unos meses, ahí estará el cartel de la película. Es muy curioso, una historia que nace en una obra de teatro, se acaba convirtiendo en película y acaba representándose en un cine que se ha convertido en un teatro. Sí, es rizar el rizo, pero es maravilloso, la verdad. Que Kinépolis nos dé la posibilidad de seguir mostrando nuestros proyectos es maravilloso. Las ventanas para poder mostrar nuestro trabajo cada vez son menores y más complicadas y que, en estas circunstancia, alguien se haya abierto a esa opción es maravilloso. Además, la sala está súper bien equipada, con un aforo muy importante y con todos los medios a nuestra disposición.

Cuando uno sabe que tiene el respaldo del público, lo que avala tu Max, ¿todo es más fácil?

Todos los premios son importantes, pero el Max del público, para un creador, es lo más. Por un lado, recibes una palmadita en la espalda y el decir ‘jolín, lo que estoy haciendo gusta’. Nosotros trabajamos para contar historias y llegar al público y que empaticen, conecten y se puedan entretener o sanar es lo más. Tener el beneplácito del público es muy importante y te da un empujoncito para seguir, pero también supone un punto de responsabilidad, de decir ‘ojo’, no podemos defraudar’. Ahora me esfuerzo para que la gente no se arrepienta de habérnoslo dado .

¿De qué va «La vida empieza hoy»?

Cuenta la historia de Diego, un chico que está sumido en el caos por diferentes temas. No quiero hacer spoiler. Diego ha perdido la inspiración, el papel en blanco le aterroriza y no es capaz de enfrentarse a él. Es como si su vida se hubiese desmontado y no siente motivación por nada. Cuando su madre se ofrece para ayudarle a enderezar el rumbo, Diego ve la oportunidad de tomar las riendas de su vida de nuevo. Y nada mejor que hacer lo que más le gusta junto a ella: componer música.

¿Es tu historia?

No, pero al escribir todos tiramos de cosas que tenemos a mano. Yo necesito ficcionar cosas que me ayuden a querer que esa historia sea lo más interesante posible. Obviamente, hay pequeñas referencias a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, a mi pareja, a todo el mundo, porque al final tiro de lo que tengo cerca. Es una historia de amor a una madre porque todas, absolutamente todas, se merecen nuestro reconocimiento.

¡Qué importante es la necesidad de hablar y compartir!

Hay una frase en la obra que dice que ‘Silenciar lo que sentimos es perderse media vida’. Y es verdad. Este sería un poco el resumen de la obra y el resumen de lo que tendría que ser la vida para todos.

¿Esta pieza es, a día de hoy, la obra angular de tu carrera?

Desde luego. Es la obra que más reconocimientos me está dando, más alegrías, más trabajo, más repercusión. Sí, es mi piedra angular. A día de hoy, dos años después de haberla estrenado, todavía seguimos en cartel. Estamos en el Teatro Lara de Madrid, ahora en Kinépolis y seguimos con la gira.

"Uno es feliz cuando hace lo que le gustaba hacer con 13 años. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. así que soy muy feliz»

¿Qué recuerdas de tus inicios?

Mira, hay una frase que ahora no recuerdo de quién es que dice que uno es feliz cuando hace lo que le gustaba hacer con 13 años. Yo me acuerdo que en aquella época pedí a los Reyes Magos una máquina de escribir y desde ese momento siempre me ha interesado contar historias y comunicar. Es mi manera de desahogarme y de sacar lo que llevo dentro. Empecé con el cine y en el teatro he ido aprendiendo a través de proyectos y compañeros maravillosos que me han ido acompañando todo este tiempo. Pienso que para aprender hay que lanzarse y la mejor manera es haciendo. A nivel de producción el teatro es mucho más accesible porque al final solo necesitas un foco, una luz y un actor o una actriz, mientras en una producción audiovisual necesitas como mínimo 15 personas, económicamente es mucho más caro y el retorno económico más tardío. Empecé en el teatro por la necesidad de querer conocer ese medio pero también de llenar la nevera. Y me atrapó. Ahora estoy reconduciéndome hacia el audiovisual, pero sin dejar de lado el mundo del teatro.

¿Y en adelante qué?

Espero que el trabajo esté un poco más estable, que sea más regular, que haya más actividad y que tenga más facilidad para sacar proyectos adelante. Creo que seguiré en esta línea, en la de hacer proyectos que me gustan con la gente que me hace feliz. Yo creo que en este oficio, como en la vida en general, hay que rodearte de la gente que te haga feliz. Intento siempre en mis proyectos rodearme de amigos y buenos compañeros porque, ya que este trabajo es tan absorbente e implica tanto tiempo, tantas horas, tanto esfuerzo y tantos miedos, pues si lo compartes con amigos, mucho mejor. Me veo trabajando y siendo feliz con la gente con la que estoy trabajando ahora.