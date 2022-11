Óscar Tramoyeres está de moda. El cómico valenciano triunfa en la nueva temporada del popular concurso Atrapa’m si pots de Àpunt, la televisión pública valenciana; pero, además, se ha convertido en uno de los monologuistas de referencia de la escena teatral valenciana, con la particularidad de que hace reír en valenciano; una circunstancia que no le impide cosechar éxitos en los principales teatros de la Comunitat Valenciana. Para hablar del buen momento profesional que está viviendo, Tramoyeres ha ofrecido a Levante-EMV una entrevista en exclusiva, que protagoniza la portada de Urban que se publica mañana.

El suplemento descubre los entresijos de A.K.A. (Also Know As), el monólogo protagonizado por el actor Lluís Febrer, que llega al TEM (Teatre El Musical) -está programado para los días 11 y 12 de noviembre- tras obtener dos premios Max al mejor texto teatral revelación y al actor protagonista.

En el apartado audiovisual, la cineasta Pilar Palomero presenta su nueva película La maternal, que retrata la historia de una joven de 14 años que se ve obligada a ser madre. Con este segundo trabajo, la directora de Las niñas -consiguió cuatro premios Goya en la edición del 2021, incluido el galardón a mejor película- busca revalidar el éxito de su primer trabajo. Por el momento, el film ya ha conseguido la Concha de Plata a la mejor actriz para su protagonista, la actriz Carla Quílez. Además de cine, el suplemento ofrece su recomendación habitual para los adictos a las series, con especial atención a La Ruta, la producción de Atresmedia que se estrena mañana viernes en Atrespremium Player.

Como cada semana, no faltarán las mejores recomendaciones gastronómicas y vinícolas, coincidiendo con el Día Internacional del Enoturismo; se celebra hoy, 10 de noviembre.