Carlos tiene 15 años, es el hijo adoptado de un padre de Murcia y una madre del norte, pero vive en la gran ciudad. Su familia es de clase media. Usa Tinder y conoce a una chica de familia acomodada. Todo va bien hasta que la Policía se planta en la puerta de su casa porque su match es menor de edad y él, de rasgos árabes. Este es el punto de partida de la obra revelación «A.K.A (Also Known As)», que se sube al escenario del Teatre El Musical (TEM) hoy, viernes, y mañana.

El monólogo, recomendado para espectadores a partir de 13 años, se ha alzado con los más prestigiosos galardones en el ámbito de las artes escénicas. Ha sido reconocido, entre otros, con dos premios Max a mejor texto teatral revelación y a actor protagonista, Lluís Febrer; cuatro Butaca al mejor texto teatral, obra de pequeño formato, dirección a Montse Rodriguez Clusella y actor protagonista; tres Teatre Barcelona al texto teatral, obra de pequeño formato y dirección; y el Premio Teatro Express Fundación SGAE.

«Se trata de una oportunidad única para poder disfrutar en València de una pieza escénica que se ha convertido en todo un fenómeno teatral, y que después de cuatro años desde su estreno y tras una extensa gira, por fin llega a nuestra ciudad. Una obra que aborda cuestiones inherentes a la adolescencia a través de códigos que conectan a la perfección tanto con el público en general como especialmente con el público más joven», asegura el director artístico del Teatre El Musical, Juanma Artigot.

«A.K.A» habla de un periodo de la adolescencia en el que, por circunstancias ajenas a muchos chavales, tiemblan sus cimientos, sus raíces y su identidad. El espectáculo ha sido escrito por Daniel J. Meyer, que se identifica profundamente con las dudas del protagonista. El dramaturgo llegó de Buenos Aires a España hace 17 años y es argentino-alemán-judío con ascendencia alemana, polaca, y bielorrusa.

«Vivo en Barcelona y si me preguntan de dónde soy, contesto: ‘De aquí’. Me siento de aquí. Mi vida adulta la he vivido toda en esta ciudad. Soy de aquí́ y de allá, con raíces múltiples e identidad poliédrica, pero esa es mi elección privada, aunque para muchos sigo siendo ‘de fuera’. Esta obra va de eso. De la identidad. De la diferencia entre lo que sientes que eres y lo que determinan los otros que debes ser. Del dentro y el fuera», resume Meyer.

Su protagonista encara la pubertad sobre un monopatín, desde el cariño a sus padres, la actividad en redes sociales, la música hiphop y el enamoramiento adolescente. Los prejuicios y la xenofobia de la que es objeto abren la reflexión entre el público, al que la obra invita a plantearse un debate profundo sobre la búsqueda del yo.