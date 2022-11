«Hablar sobre adolescencia ha sido una casualidad en mi cine»

Pilar Palomero planteó el guion de ‘La maternal’ antes de estrenar ‘Las niñas’, la película que la encumbró en el cine español nada más llegar. En esta segunda película ha vuelto a acertar. La actriz que eligió como protagonista, Carla Quílez, se ha convertido en la actriz más joven en recibir la Concha de Plata de San Sebastián. Su nombre también suena para Goya, al igual que el de Palomero, con una decena de premios por sus niñas. La cineasta ya ha anunciado que su deseo es que su tercera película se ruede en la Comunitat Valenciana.

¿Cómo está siendo la reacción del público tras el preestreno de ‘La maternal’ en el Festival de San Sebastián?

Estoy recibiendo opiniones muy positivas. El primer contacto que tuvimos con el público fue en San Sebastián y fue muy emocionante porque vinieron todas las actrices de ‘La maternal’. Recibimos un cariño brutal por parte del público. Carla ganó la Concha de Plata a la Mejor actriz. Ahora estamos haciendo pases y me están emocionando mucho porque siento que quien la ve la toma como suya. He comprobado que la historia de Carla, una niña de 14 años embarazada, remueve por dentro.

Con ‘Las niñas’ recogiste el premio del Festival Internacional de Cine de Berlín en la categoría ‘Generation Berlinale’, la Biznaga de Oro a la Mejor película española del Festival de Málaga, un Premio Forqué y cuatro Goyas. ¿Has sentido vértigo a la hora de preparar este segundo largometraje?

Al principio no me afectó en nada porque escribí el guion de ‘La maternal’ antes de que ‘Las niñas’ tuviera el éxito que tuvo. Tuve la fortuna de desarrollar el proyecto sin ninguna presión. De hecho, empecé a preparar el guion cuando estaba editando ‘Las niñas’, es decir, mucho antes de que se estrenara y tuviese ningún tipo de repercusión. Es verdad que la presión se siente, no te voy a engañar. Está ahí la comparación. Parece que tenga una responsabilidad de conseguir igualar todo lo que he vivido con ‘Las niñas’, pero tanto mis productores, Valérie Delpierre y Alex Lafuente, como yo somos conscientes de que lo que sucedió con mi primera película fue algo excepcional por el consenso que hubo entre el público, crítica y jurado. Eso es algo muy raro y muy único. Lo que me digo es lo siguiente: «Mi responsabilidad ahora es darlo todo para hacer la mejor película posible. Hacerlo bien para que conecte con el público». Ya veremos.

En una entrevista has comentado que fue Valérie Delpierre quien te sugirió tratar el tema de la maternidad entre adolescentes.

La primera conversación que tuvimos sobre esta segunda película acabábamos de empezar a montar ‘Las niñas’. Cuando me lo propuso dudé porque desconocía completamente el tema. Venía de hacer una película que podría denominarse ‘autoficción’. La temática me acabó interesando gracias a la curiosidad que tiene cualquier cineasta. El momento clave para mí fue cuando contactamos con un centro residencial para madres adolescentes, en el que está inspirada la película. Allí conocimos a Carol, una de las educadoras, que también aparece en la cinta interpretándose a sí misma, y a chicas mayores de edad que habían pasado por el centro cuando eran adolescentes. Estuve mucho tiempo quedando con ellas. Quedábamos a tomar cafés, dar paseos, etc. Muchas veces hablábamos por Skype porque nos pilló justo en la pandemia. A raíz de estas charlas decidí hacer la película.

¿Costó que estas madres se abrieran a contar su historia?

Al revés. De hecho, su entusiasmo me motivó mucho a la hora de hacer la película. Tenían muchas ganas de hablar, de contar lo que habían vivido. Me pusieron todo tipo de facilidades y me animaron. «Sí, haz la película. Tengo muchas ganas de que se hable sobre el tema», me decían. Me hablaron además de temas que salen levemente en la cinta, como el juicio social al que se habían visto sometidas en su entorno, en su familia y en sus pueblos. Sentía por parte de ellas esas ganas de contar lo que habían vivido para evitar los juicios morales al respecto. Querían poner límite la culpabilidad que sentían.

La protagonista es la actriz más joven que ha ganado la Concha de Plata en San Sebastián, con tan solo 14 años. El equipo de casting la encontró en Instagram.

El casting para esta película era muy importante para mí. La directora de casting, Irene Roque, y yo éramos conscientes de que el personaje de la protagonista, que también se llama Carla, era muy difícil. La actriz que la interpretara tenía que pasar por unas emociones muy extremas, incluso a veces en la misma toma. Este fue el mayor reto a la hora de plantearnos el casting. Por eso fue una maravilla encontrar a Carla Quílez. En el casting nos demostró que ella podía con todo y en el rodaje fue creciendo cada vez más.

¿Cómo le ayudaste a construir el personaje? Al fin y al cabo es una joven que no ha vivido la maternidad ni ha estado en contacto con ella.

Con Carla, al igual que con las demás actrices, intenté que la experiencia fuera real. Por mucho que hubiera guion, intentaba que la escena surgiera del momento. Carla Quílez jamás se había planteado ser actriz. Irene Roque la vio en Instagram bailando, porque ella tiene una cuenta en la que baila reguetón, y le propuso presentarse al casting. Ella tiene un don. Su trabajo es impresionante, pero también el de todas las chicas, como Claudia Dalmau que hace de la compañera de habitación, que también vino a través del casting. También el resto de chicas, que han hecho un trabajo actoral inmenso. Son las mismas que entrevisté para documentarme para el guion y han terminado siendo actrices de ‘La maternal’.

En algunas escenas de la película invitas al espectador a replantearse sus mismos prejuicios sobre la maternidad.

Me gustaba pensar que podía hacer reflexionar al espectador sobre su propio posicionamiento respecto a situaciones que vive Carla. Ella, por ejemplo, es madre porque se entera de que está embarazada con 5 meses. Por lo tanto, se ve obligada a parir. Me gusta que la gente reflexione sobre si es necesaria una cierta educación sexual en los colegios para que los jóvenes conozcan herramientas que eviten precisamente los embarazados adolescentes o nuestro papel como adultos cuando estas cosas pasan. Esta no es una película sobre la maternidad. No es una película sobre una mujer que es madre y decide dar o no el pecho. Esta es una película sobre una adolescente que se ve obligada a ser madre. Son dos momentos vitales que chocan, porque a Carla su bebé le molesta, pero no porque sea mala madre, sino porque es una adolescente. Para mí, ha sido muy importante reflejar esto en la película. La complejidad en este tema es este, que las vivencias de la madre adulta y las vivencias de la madre adolescente son totalmente antagónicas. La adolescencia es una época para mirarse a uno mismo, redefinir quien eres, pero la maternidad te obliga a entregarte completamente y cuidar.

Esta es tu segunda película sobre la adolescencia. ¿Querías profundizar especialmente en esta etapa del crecimiento por un motivo personal?

La verdad es que hablar sobre este tema en las dos películas ha sido una casualidad. Pero sí es cierto que la adolescencia merece una reflexión. Es el momento de nuestra vida donde lo percibimos todo con mucha intensidad, por eso da pie a hablar de cosas muy diferentes.

El rodaje se ha desarrollado entre Barcelona y los Monegros, en Zaragoza, un paraje inhóspito. De hecho, la casa de Carla me ha recordado a la de la película ‘Jamón, jamón’ (1992).

De hecho, ¡lo es! Era un guiño que me hacía ilusión hacer. Yo soy de Zaragoza y para mí, el paisaje de Monegros forma parte de mi imaginario, es un paisaje emocional. Me parecía que era importante que ellas vivieran en un lugar que por sí mismo me ayudara a describir quienes son. Monegros es un sitio donde el clima es muy extremo y acaba forjando tu carácter. Se me ocurrió que podía rodar en la casa de ‘Jamón, jamón’ porque el primer curso que di de cine fue con Bigas Luna, mi mentor cuando tenía 20 años. La película me impactó muchísimo.

¿Sabes ya cuál será tu tercer proyecto cinematográfico?

Sí. Se llamará ‘Los destellos’, con Mod Producciones e Inicia Films. Será la adaptación de un relato de Eider Rodríguez que se titula ‘Un corazón demasiado grande’. Me gustaría que el rodaje recalara en la Comunitat Valenciana, sobre todo en la zona de Vinarós, Benicaró y Castelló.