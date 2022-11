Decenas de localidades de la Comunitat Valenciana regresaron a los 80 y los 90 gracias el rodaje de ‘La Ruta’ a principios de enero. La grabación se prolongó hasta mayo en municipios como València, Sagunt, Riba-roja o Sueca, que se llenaron de jóvenes figurantes que se metieron en la piel de sus padres para retratar la época que revolucionó la cultura valenciana para siempre. La serie se estrena este domingo en la plataforma Atresplayer premium.

«Ya quisiéramos ahora tener esa libertad creativa y ese ingenio», explicó uno de sus protagonistas, Ricardo Gómez, durante la premier de la serie en Madrid. «Yo no tenía información mucho más allá del estereotipo y el cliché que está en el imaginario colectivo: los peinados cenicero, los parkings, la música chunda-chunda terrorífica y un poco todo el desfase descontrolado», reconoció Gómez como representante de una generación que se quedó con eso, con la mala fama de este fenómeno cultural.

Gómez, que ya formó parte de otra serie que ambientaba la España del pasado, «Cuéntame cómo pasó», puso en valor el movimiento de ‘La Ruta del Bakalao’, que está experimentando una recuperación dentro del sector de la cultura valenciana. «No me imaginaba que hubiese tanto concepto cultural y artístico detrás de este movimiento. Hay libros acojonantes como 'La ruta gráfica' sobre la evolución de las cartelerías y los grafismos. Y no solo el diseño gráfico, también hay que tener en cuenta la evolución de la música y cómo se empezó a hacer algo que antes no se hacía, como mezclar dos vinilos... u otro tipo de cosas que nacen de un despertar y una inquietud artística que yo no conocía». El reparto lo completan Elísabet Casanovas, Àlex Monner, Claudia Salas y Guillem Barbosa.

Los años que València se pasó bailando

La serie se grabó en discotecas como Spook, NOD, ACTV y Espiral hasta mayo, cuando el equipo de rodaje volvió a Madrid. El valenciano Borja Soler es el director de la serie, y uno de los fundadores de Caballo Films. Junto a Sorogoyen dirigió ‘Stockholm’ (2013), la película que catapultó al cineasta madrileño a la fama, ya que se llevó el premio Goya y el premio Feroz al mejor drama. A partir de entonces, el valenciano ha dirigido dos cortos, ‘Ahora seremos felices’ (2018), ‘Snorkel’ (2019) y ‘Mindanao’ (2021), así como algunos capítulos de la serie «Antidisturbios» de Movistar +. «La Ruta» es el primer proyecto audiovisual en el que figura tanto a los mandos de la cámara como de la historia.

La serie abarca 10 años de una València marcada por la música electrónica. Nuria, Sento, Toni y Marc empiezan a pasar de la inocencia a la madurez a lo largo de los años más significativos durante la famosa Ruta del Bakalao, comenzando su viaje a los 18 años y terminando alrededor de los 30. Los años que Valencia se pasó bailando, y ahora, nosotros con ella.