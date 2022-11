Vaixell es, como diría mi amigo Santi Guerrero, «la magdalena de Proust». El pisto de Ratatuille que encandiló al crítico. Es decir, ese sabor que te transporta a la cocina materna. Platos que huelen a hogar y saben a madre. No es habitual. Antes sí. Recuerdo cuando los restaurantes rotulaban con orgullo en los cristales aquello de «cocina casera». Tal vez sea porque ya no existe cocina en el hogar, o tal vez porque ningún cocinero siente orgullo de cocinar como su madre. Todos la nombran, pero para evocarla o reinterpretarla. Ninguno aspira a imitarla. La cocina tradicional, anda desaparecida de la hostelería pública. Excepto en esta pequeña «aldea» al norte de la ciudad donde cocina Tomás Montesinos.

Tomás es un tipo muy peculiar. Estudiaba bachillerato por las tardes y nunca salía de casa hasta haber visto el capítulo de Arguiñano. Sus padres nunca le llevaron a un restaurante, de modo que siempre que pasaba por la puerta de un bar se quedaba enganchado al olor de las bravas. Pasado el bachiller acabó estudiando en la Escuela del Grao de Castelló. Hizo las prácticas en La Tasca del Puerto y de allí le enviaron a Le Gravoche (Londres). Una semana en aquél restaurante inglés de dos estrellas michelin le bastaron para entender que no quería esa forma de vida. Volvió y abrió este Vaixell que, con interrupciones, ha mantenido hasta hoy.

Cualquier mortal, por ajeno que sea a este mundo de la hostelería, se da cuenta enseguida de que este restaurante no es rentable. Por lo menos, no lo es según los parámetros con los que se juzga la rentabilidad de un negocio. A Tomás eso parece importarle un pimiento. Compra en la lonja de València y da un sólo servicio al día. Cocina para 4 mesas, 6… rara vez más que eso. Él sólo frente a los fogones. Le basta para sobrevivir y se sobra para cocinar.

La carta es sencilla, rica y sabrosa. Exhiben con orgullo un arroz con acelgas junto o unas chuletitas de cabrito de Alcublas. Aquí no veremos nunca productos ostentosos, pero sí de mucha calidad. Todo con Denominación de Origen y siempre que puede ecológico. De Elche es la granada mollar, de Benicarló las alcachofas, de València el arroz y de la lonja de València todo el pescado que sirve generalmente a la espalda.

El precio es muy atractivo. Cada mediodía ofrecen un menú de dos platos más postre elaborado con las propuestas de la carta por solo 19,5€ (17,50€ si reservamos con un día de antelación). Allí podemos encontrarnos un cordero de oveja guirra, marisco con habanero picante, paella valenciana, un bonito a la espalda, gazpachos manchegos, arroz al horno, paella valenciana…

Vaixell es un sitio único y Tomás un personaje muy especial. Debemos de entender y aceptar la propuesta. Comida sencilla, muy rica a un precio escandalosamente barato. Pero ojo, servida según los tiempos y los ritmos que guían la vida de Tomás. Dicho de otra manera, comeremos muy bien pero no podemos venir con prisas. Los platos tardan en llegar, a veces más de lo que nuestra agenda permitiría. Es vedad que luego ese plato llega recién elaborado, y que la terraza (muy agradable) hace más corta la espera, pero Tomás debería entender que a veces no se trata de que no quieras esperar, es que sencillamente no puedes.