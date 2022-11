«La banda y yo tenemos un matrimonio de conveniencia»

Antes era conocido como «El Follonero», pero tardó poco en hacerse un hueco en la parrilla como un periodista comprometido con la lucha contra la corrupción o algunas causas sociales como el accidente del Metro de València, con capítulos de «Salvados» que han pasado a la historia. Pero Jordi Évole todavía quería hincarle el diente a otra causa, la música. Un día le preguntó a su amigo Pau Donés cómo era eso de tener un grupo y tocar. El cantante, fallecido en 2020, le dijo que para saberlo tenía que probarlo. Ese consejo fue justo lo que necesitaba para llamar a Jesús, Jacob, Óscar, Javi y Juan Carlos. Formaron una banda, Los Niños Jesús, con un repertorio formado por canciones conocidas, «de ayer y de hoy», aunque sin dejarse a artistas como C. Tangana, Jarabe de Palo o Lori Meyers. Este sábado 26 de noviembre traerán su particular verbena a València. Seguro que no faltará el humor, como en esta entrevista.

Tocáis en el Loco Club este sábado.

Es la primera vez que tocamos en València.

También habéis debutado en la Sala Apolo de Barcelona hace poco. Hay más noticias sobre esa noche en las redes sociales que sobre tu última entrevista en televisión.

Fue una celebración, más que un concierto. No estábamos preparados para algo así. No lo vamos a olvidar en la vida. Fue una comunión con el público porque hubo mucha entrega por parte de todos. Vinieron colaboraciones muy guapas y lo pasamos muy bien.

Los Niños Jesús está asentando un precedente con esto de las colaboraciones. ¿En València habrá alguna visita inesperada?

En Barcelona nunca anunciamos las colaboraciones y siempre lo vamos a hacer así. Si tiene que venir el público, que venga a vernos porque quiere. No queremos aprovechar la buena voluntad de otros artistas para hacer promoción de un concierto. Nosotros somos Los Niños Jesús y a veces viene gente a tocar con nosotros. ¿Vendrá alguien a tocar a València? No lo sé, no te lo puedo asegurar. Que lo vamos intentar, seguro. Pero que nadie se sienta defraudado si no hay colaboraciones (ríe).

¿Cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario como intérprete?

De pequeño cantaba en las bodas de mi familia. Si se puede considerar escenario una silla, pues era ese momento.



¿Cómo describirías la sensación de subirse a un escenario?

Es difícil de explicar. Un amigo músico me había explicado alguna vez que esto había que probarlo, que no se podía explicar. Es una sensación muy diferente a cualquier experiencia de la vida.

¿Te arrepientes de no haber dado el paso antes?

No, no. Las cosas llegan cuando llegan. No sé si antes hubiese tenido la capacidad de tirarme al ruedo como he tenido ahora. Me gusta el trabajo que hago en televisión. El programa «Lo de Évole» volverá en febrero de 2023. La música es una válvula de escape, una manera de reencontrarme con mis amigos. Me apetece disfrutarlo.

¿Desde cuándo os conocéis los miembros de la banda?

Conozco a dos miembros desde hace mucho y los otros tres han venido después. Va a hacer dos años que ensayamos juntos.

¿La convivencia es buena?

La convivencia está siendo lo mejor. Cuando salimos a hacer conciertos, como ahora, que vamos a València y Murcia, sabemos que ese fin de semana nos lo vamos a pasar en grande, hagamos lo que hagamos. Vamos a estar riéndonos, disfrutando, probando gastronomía de otros lugares... Tocando. Esa convivencia está siendo modélica, pero estamos esperando a que se generen piques para que haya salsa para un futuro documental sobre la banda (ríe), porque lo que queremos es pasar a la historia.

Te has autodefinido como el gancho comercial de la banda. ¿Cómo se lleva esto?

Creo que es bueno que cada uno sepa cuál es el rol que ocupa en la vida. Sé que voy con unos músicos que son de puta madre y que no estoy a la altura tocando. Ellos saben que yo soy el gancho comercial, es decir, es una cosa por la otra. Sin dramas. La banda y yo tenemos como un matrimonio de conveniencia en realidad.

¿Os planteáis retos futuros? Una gira más larga, un disco...

Claro. Nos gustaría hacer un disco con todos los artistas a los que le hacemos versiones para que nos cedan los derechos de sus canciones. Así nos podríamos forrar. Ellos cobrarían simplemente con el orgullo que se les quedaría al ver que nosotros tocamos sus canciones, y de colaborar con Los Niños Jesús. Es broma (ríe). Lo mejor de este grupo es que no tenemos ninguna pretensión. Todo lo que ha venido ha sido como un regalo. ¿Disco? No nos hemos planteado nunca hacer un disco, pero si un día llega, pues cojonudo.

¿Qué perfil de espectador va a los conciertos de Los Niños Jesús?

Viene un público súper transversal, desde niños pequeños que van con amigos nuestros, hasta los padres de algunos del grupo. Piensa que si el batería tiene 77 años, imagínate su padre como está.

Después de haber hecho un salto así, metiéndote ahora en el mundo de la música, ¿recomiendas dar un salto al vacío así?

No sé, lo que no quiero es que me queden cosas por hacer en el tintero. Ahora lo he podido hacer, pero ya te digo, sin ninguna vocación de que esto sea mi nueva vida. La música y el periodismo van a seguir formando parte de mi vida. Yo voy a seguir haciendo lo que sé hacer, que es hacer preguntas y quedarme en silencio para que otros las contesten. Lo de la música es para disfrutar, por eso no lo hago con ningún tipo de presión. Si lo hiciese con un propósito perdería toda su gracia.

Has visitado València en muchas ocasiones, ya sea con «Salvados», «Lo de Évole» u otros compromisos profesionales. ¿Cómo crees que puede ser el bolo en cuanto a la interacción con el público?

Para mí València es un lugar que tiene mucha magia. Ha significado mucho en el programa que hemos hecho en televisión y, además, siempre que hemos tenido ocasión de hacer cosas en València y pasar días allí, el cariño que hemos recibido ha sido brutal. Espero que sea igual con la banda. En València estamos en casa.