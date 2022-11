El foro del origen y la identidad

Más de 200 profesionales se dieron cita la pasada semana en el templo de San Nicolás de Requena con motivo de la última edición del Foro de la DO Utiel-Requena, que este año contó con la participación del Master of Wine español Fernando Mora y la prestigiosa sumiller Manuela Romeralo. El primero intervino con una ponencia titulada «Los ingredientes de la revolución del vino en España». Mora invitó a comunicar el origen de una manera genuina y «defender que lo tuyo es bueno sin complejos», sin necesidad de generar un storytelling inspirado en la realidad. El Master of Wine ve un paralelismo entre su zona productora (la DO aragonesa Campo de Borja) y Utiel-Requena «en la estructura empresarial, es decir, es una extensión grande con muchos viticultores y numerosas cooperativas, una zona tradicional». Espera de cara al futuro se pongan en valor los vinos más especiales procedentes de las viñas viejas, que tiran para arriba en el mercado, y que estas cepas más antiguas no se arranquen «porque es un gran patrimonio que tenemos en España y es lo que nos diferencia del resto.

Manuela Romeralo, por su parte, tituló su intervención «Sembrar compromiso, recoger reconocimientos». En su discurso consideró que «hay cuatro núcleos aquí que deben interactuar y deben trabajar de manera conjunta para ayudarse: el Consejo regulador por una parte, los viticultores, las bodegas y la cooperativas por otra, la hostelería y los vecinos de los pueblos, que son importantes a la hora de divulgar la cultura del vino y valorar el patrimonio vitivinícola que tenemos, porque a veces se valora más desde fuera que en el propio lugar». Tras las ponencias se dio paso a una cata de vinos tintos en la que los asistentes tuvieron la oportunidad de descubrir las nuevas añadas de algunos de los vinos más interesantes de la Denominación de Origen Utiel-Requena.