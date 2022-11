«Soy de los que improviso en mi vida»

El papel de Andrés en «Historias para no contar» le va como anillo al dedo a José Coronado. Con 65 años, el actor interpreta a un atractivo profesor que, tras muchos años casado, se encapricha e inicia una relación con una joven estudiante. La película que hoy se estrena en cines está articulada en cinco historias independientes y narra situaciones en las que cualquiera se podría reconocer y que quizás preferiríamos no explicar, o incluso olvidar.

Historias para no contar es una comedia divertida, pero también es un drama. Articulada en cinco historias independientes narra situaciones en las que cualquiera se puede reconocer y en las que preferiríamos no explicar, o incluso olvidar. Cinco relatos centrados en la vida sentimental y amorosa de un reparto compuesto por Antonio De la Torre, Maribel Verdú, José Coronado, Quim Gutiérrez, Anna Castillo, Javier Rey, Verónica Echegui, Alex Brendemühl, María León, Chino Darín, Brays Efe, Alexandra Jiménez, Nora Navas, Alejandra Onieva y Eva Reyes en la que muestran con mucha ironía, como de absurdas, ridículas, embarazosas, sorprendentes y a menudo patéticas, son nuestras reacciones cuando del amor y de los sentimientos se trata. Las decisiones que tomamos, las mentiras que contamos y en definitiva todo lo que transita entre lo que somos y lo que creemos ser. Encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones absurdas. Cinco historias con una mirada ácida y compasiva a la incapacidad para gobernar nuestras propias emociones. En una de ellas, de esas de ¡Tierra, trágame!, comparten plano José Coronado, Javier Cámara y Alejandra Onieva.

José Coronado, en pleno rodaje de la película Cerrar los ojos de Víctor Erice, se da «un respiro muy cortito» y atiende a este suplemento.

Protagonizas una película con la que es imposible no empatizar.

Son personajes en los que, en el fondo, todos nos vemos reflejados. Pero... ¿sabes lo que pasa? no he visto aun la película y me siento en inferioridad de condiciones contigo. La estrenaron en San Sebastián, yo estaba rodando y no la pude ver. Pero, por lo que yo participé, es una comedia ácida de situación en la que todos, alguna vez, nos hemos visto por cometer meteduras de pata inmensas o por defender causas que eran absolutamente ridículas pero que hemos cometido por tratar de salvar los trastos de una u forma.

El título también podría ser ¡Tierra, trágame!

Sí, totalmente. Mi personaje, cuando le sucede todo lo que le sucede, bien podría decir estas dos palabras: ¡Tierra, trágame! o... ¡quiero desaparecer de aquí!

Andrés, el papel que interpretas, miente para no asumir la realidad.

Sí, se le va de las manos. Él está dispuesto a dar un gran salto para consolidar su relación de pareja con ese angelito que se le ha aparecido en su vida y piensa que tiene el absoluto control de la situación por su edad y su trayectoria. Pero, cuando en una conversación furtiva escucha la verdad de los sentimientos de la niña, se quiere morir y reacciona como la mayoría de la gente reaccionaríamos porque pocos se desnudarían y se mostrarían como sienten ante esa situación. Él, de una forma infantil, piensa que antes de que lo dejen deja él..

Es que a veces se reacciona de la forma más irracional.

Y en este caso, contrasta su madurez con su argumentario.

¿José Coronado también es de los que improvisa sobre la marcha?

En la vida sí, pero en el trabajo intento que todo esté bien atado. En la vida hay que improvisar porque nadie es Dios ni llega a controlar todos los acontecimientos que te vienen en el día a día. Hay que improvisar y eso triunfará en base a la carga que tengas de vida, tu formación, tu cultura, el don de palabra y todo lo que quieras. Pero claro que improviso en mi vida. Por no ampliarlo a todas las historia de la película, en tu historia es muy español eso de rizar el rizo. Es que aquí nos gusta complicar las cosas fáciles. Cuando estamos ante algo fácil nos imponemos nosotros mismos una vuelta de tuerca más.

Tu crees que, a estas altura, se tiene prejuicios con la diferencia de edad en una relación.

Ojalá lo tuviéramos superado, pero los prejuicios siguen existiendo en el interior de cada españolito. Creo que la sociedad y las instituciones tienen que navegar hacia el lado contrario.

Tu papel cumple el cliché de lo poco que le gusta a los hombres que las mujeres les dejen.

El machito lo tenemos siempre, pero creo que a las mujeres tampoco les gusta que las dejen, lo que pasa es que vosotras sois más ladinas, listas e inteligentes y sabéis dotar a la situación de una verdad que parece innata. El hombre, en estas situaciones, es mucho más torpe. Y lo digo en el buen sentido de la palabra.

¿Cómo ha sido trabajar con Cesc Gay?

Fantástico. Cesc es un hombre que viene del teatro, que le encantan los actores y te deja trabajar muy a gusto. Él te hace cómplice suyo y partícipe en la creación del personaje y el discurrir de la escena. Es de los directores que está siempre abierto y es una delicia trabajar con él. Su cinematografía siempre ha contado historias cercanas al ser humano, sin grandes acciones ni envoltorios, pero siempre llega al corazón e invita a la reflexión del espectador.

El reparto de la película es todo un escaparate del cine español.

Sí, somos unos cuantos. Parece el Orfeón Donostiarra. Fue un placerazo. Me tocó trabajar con Javier Cámara, que es amigo mío de toda la vida, y la niña, Alejandra Onieva, lo hace muy bien. Fue una delicia de rodaje.

A estas altura ¿qué tiene que tener un guion para que lo aceptes?

Lo primero es que la historia me tiene que tocar y cautivar. Cuando me llega un proyecto, lo primero que miro es que la historia que se cuenta me interese, luego miro mi personaje y quien dirige, que también es fundamental.

"Cada día que me levanto a trabajar es un día más de vacaciones en mi vida. Trabajar es lo que me da la vida y me hace sentir vivo por encima de todo"

Estas en pleno rodaje de ‘Cerrar los ojos’ de Víctor Erice .

Ahí estamos con el maestro, disfrutando como un enano. Es una de esas películas que ya son difíciles de hacer con esa forma de trabajo, con esa creatividad y la originalidad que tiene su narrativa. Está siendo un absoluto placer.

En enero, en Netflix, se estrenará la serie «La chica de nieve».

Es Milena Smit la que lleva absolutamente toda la carga de la serie y, digamos, que soy un poco el padrino. Me gustó la historia, que me pareció superpotente, y fue Netflix, con quien tengo una relación estupenda, quien me lo pidió. Dije, venga, vamos allí de padrino la historia y mentor de esta chica. Creo que la serie va a quedar muy potente.

¿José Coronado no pisa el freno?

No, por Dios, ¿para qué? Cada día que me levanto a trabajar es un día más de vacaciones en mi vida. Trabajar es lo que me da la vida y me hace sentir vivo por encima de todo.

Compartes con tu hijo Nicolás plano en la campaña Aceites de Oliva España. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Fantástica. La campaña me parecía preciosa y estaba muy bien traída porque es el aceite es la exquisitez más sencilla del mundo. Mi hijo está superinvolucrado en todos estos temas y estuvo genial rodar con él, así que mejor que mejor.