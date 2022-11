Dicen los expertos que noviembre es el mejor mes para dejarse bigote, pero ¿por qué?, ¿qué tiene de especial este mes? Pues está vincualado al movimiento llamado Movember (que proviene de la unión de Moustache y November), que surgió en 2003 y tiene como objetivo la salud mental y la prevención del suicidio, el cáncer de próstata y el cáncer testicular de hombres de todo el mundo. Pero, ¿en qué consiste este proyecto?, ¿cómo surgió la idea? El evento se celebró por primera vez en Australia en 2003, un grupo de jóvenes dejó crecer su bigote para apoyar a un amigo que tenía cáncer de próstata, tuvieron tanto apoyo que crearon una fundación para obtener fondos para la lucha de este tipo de cáncer. A partir de ahí, fueron creciendo dando visibilidad a la salud masculina y recaudando dinero para la investigación y en casi 20 años han pasado de 30 bigotes a más de 5 millones. Así, en noviembre, son millones de personas las que se dejan crecer el bigote, un símbolo que a lo largo de la historia se ha asociado a virilidad y fortaleza, un sello de identidad varonil.

Hay multitud de tipos de bigote y cada uno sienta bien a un tipo de persona por lo que hay que elegir el que mejor se adapte a la personalidad de cada uno. Además, no todos los hombres pueden llevar el bigote que les gustaría ya que depende mucho del tipo de piel que se tenga y del tipo de pelo, ya que no todos los vellos son iguales, ni crecen igual, hay veces que se tienen calvas que hacen que sea imposible llevarlo, o crece de una manera distinta a la que nos gustaría.

¿Cómo mantenerlo en buen estado?

Paciencia. Lo primero que hay que hacer para tener un bigote perfecto es no desesperar y tener paciencia. El proceso hasta que el bigote queda bien es un poco largo, no nace de un día para otro, así que es importante no ser impaciente y esperar hasta que quede como nos guste. Un truco que se puede hacer es dejarse crecer la barba a la vez que el bigote, así no quedará raro una simple ‘pelusilla’ en la zona del bigote. Poco a poco irá creciendo y se puede ir reduciendo el espesor de la barba hasta que el bigote coja protagonismo. Cuando uno se sienta ya cómodo y le guste el resultado se puede afeitar la barba y quedarse ya solo con el bigote.

Limpieza diaria.

Los hombres tienen la piel distinta a las mujeres, la piel de los hombres es más gruesa y produce un 75 % más de sebo que la de las mujeres, esto conlleva sufrir más acné y presentar más cantidad de poros que hacen que el bigote o la barba puedan ser un problema. Una limpieza diaria es fundamental para luchar contra el exceso de grasa y ayuda a tener el bigote en mejor estado. Lo ideal es realizar dos limpiezas diarias, una por la mañana y otra por la noche, se puede utilizar leche limpiadora, agua micelar o un gel. Cada uno tiene que elegir lo que mejor se adapte a su piel. Por otro lado, el vello de barba y bigote deben lavarse con algún producto de los comercializados especialmente para ello, independientemente del producto que se use para el resto de la cara.

Exfoliación una o dos veces por semana.

Además de hacer una limpieza diaria es conveniente exfoliarse la piel, dos veces por semana como máximo, para eliminar las células muertas, evitando la aparición de pelos enquistados y facilitando el afeitado. Una buena limpieza e higiene hace que el bigote luzca más sano y quede mejor.

Hidratar la piel.

Después de una buena limpieza hay que hidratar la piel, da igual si uno lleva barba o bigote, es importante que la piel esté hidratada en todo momento. Cuando el cutis pierde la hidratación es cuando empiezan los problemas, la piel se descama, las arrugas se vuelven más profundas, las tiranteces y rojeces aparecen y la regeneración de la piel y la barrera protectora se ven afectadas. Hay cremas para cada tipo de piel, lo primero que hay que hacer es informarse cuál es la adecuada para cada persona.

Peinar el bigote.

Es conveniente que el bigote este peinado y arreglado. Se puede cepillar con un peine igual que se hace con el pelo, pero hay cepillos especiales para el bigote. Un buen peinado diario hace que las células muertas se caigan y ayuda a liberar los aceites naturales de la piel, además, el cepillado diario hace que la piel transpire y reduce la inflamación de esta.

Usar productos específicos

Además de usar jabones especiales para el bigote es conveniente usar un sérum o aceite específico para mantenerlo hidratado y ceras para darle forma y fijarlo.

Llevar una vida saludable y una dieta equilibrada.

Aunque uno pueda creer que el tipo de vida que se lleve no influye en tener un bigote perfecto, esto no es así, es importantísimo lo que se hace en el día a día para tener un bigote fuerte y sano. Una dieta variada y equilibrada, llena de nutrientes puede hacer que el pelo nazca más fuerte y puede potenciar el crecimiento en las zonas dónde haya alguna calva, la alimentación puede espesar un bigote irregular y puede hacer que éste sea más fuerte y luzca más bonito. Hay ciertas vitaminas y minerales que son buenas para el pelo y que ayudan a mantenerlo sano y fuerte, estas son las principales:

- Vitamina B6, presente en carnes como el pollo y el cerdo, pescados, legumbres, nueces y las patatas.

- Vitamina E, la podemos encontrar en frutos secos, semillas, aceite de oliva virgen extra, vegetales de hojas verdes, pescado azul y batata.

- Hierro, las concentraciones más altas de hierro se encuentran en carnes, legumbres, pescado, hígado, frutos secos, cereales y vegetales de hoja verde.

- Zinc, se encuentra principalmente en alimentos de origen marino como los crustáceos y moluscos, también en las carnes y los lácteos.

- Biotina. Se encuentra en el huevo, frutos secos y cereales.

Tipos de bigotes

Dalí. Es un bigote largo, fino y con las puntas curvadas hacia arriba, famoso porque lo llevó Salvador Dalí. Suele favorecer a personas con mandíbula pronunciada dando un aspecto más suave y refinado.

Lápiz o pincel. .Es uno de los más fáciles de mantener ya que no requiere de mucho vello y es el idóneo para hombres con cara ovalada. Es uno de los bigotes más conocidos de los años 30 o 40 y se asocia a personas como Clark Gable, Prince e incluso Brad Pitt ha probado con él.

Chevron. Es más ancho y espeso, cubre desde la nariz hasta la boca. Es más clásico, por lo que encaja en personas más tímidas y menos atrevidas.

Herradura. Es uno de los bigotes más atrevidos, está indicado para hombres con mucha personalidad y cuidadosos, ya que requiere un mayor mantenimiento. Comienza fino y se alarga hasta el mentón. Se llevó mucho en los años 70, estilo motero y popularizado por personas como Hulk Hogan.

Rectángulo. Es muy parecido al bigote herradura, pero no cae tanto. Tiene forma cuadrada, que cae por la comisura de los labios, las encuadra, pero no tanto como la herradura. Se puso de moda por personajes del rock como Freddie Mercury.

Manillar. Es el bigote más popular de los años 70 y 80, sienta bien a todo tipo de rostros y es uno de los que más se ha llevado en todos los tiempos. En el centro se lleva un poco más corto y se alarga por las esquinas haciendo un poco de curva.

Piramidal. Es uno de los bigotes más de moda en los últimos tiempos, es un bigote denso, pero no muy ancho, en la zona superior se afeita formando una especie de pirámide. En más de una ocasión lo hemos podido ver en personas como Adrien Brody o Justin Bieber.

Revolucionario. Es un bigote abundante, grueso y por encima del labio, las puntas se curvan hacia arriba dando un aire misterioso. Es idóneo para personas con la cara rectangular ya que suaviza las facciones y con labios pequeños ya que los disimula. Es el bigote que se asocia a Pancho Villa.

Cantinflas. Es un bigote rasurado debajo de la nariz, deja solo pelo en la comisura de los labios, muy fino e inclinado hacia abajo. Cómo su propio nombre indica se hizo famoso gracias a Cantinflas.

Cepillo de dientes. Es el más sencillo de describir, solo hay que imaginarse a Hitler o a Chaplin. Es una tira gruesa debajo de la nariz que no baja hasta los laterales, forma una especie de cuadrado por encima del medio del labio superior. Favorece a personas con rostro redondo.

La Morsa. Es un bigote largo que cuelga sobre los labios, requiere un poco menos de mantenimiento que otros ya que simplemente hay que alienar los bordes. John Lennon o Sam Elliott han sido algunos de los famosos que se han atrevido con él.