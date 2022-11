En pleno movimiento Movember

¿Cómo mantenerlo en buen estado?

Paciencia

Lo primero que hay que hacer para tener un bigote perfecto es no desesperar y tener paciencia. El proceso hasta que el bigote queda bien es un poco largo, no nace de un día para otro, así que es importante no ser impaciente y esperar hasta que quede como nos guste. Un truco que se puede hacer es dejarse crecer la barba a la vez que el bigote, así no quedará raro una simple ‘pelusilla’ en la zona del bigote. Poco a poco irá creciendo y se puede ir reduciendo el espesor de la barba hasta que el bigote coja protagonismo. Cuando uno se sienta ya cómodo y le guste el resultado se puede afeitar la barba y quedarse ya solo con el bigote.

Limpieza diaria

Los hombres tienen la piel distinta a las mujeres, la piel de los hombres es más gruesa y produce un 75 % más de sebo que la de las mujeres, esto conlleva sufrir más acné y presentar más cantidad de poros que hacen que el bigote o la barba puedan ser un problema. Una limpieza diaria es fundamental para luchar contra el exceso de grasa y ayuda a tener el bigote en mejor estado. Lo ideal es realizar dos limpiezas diarias, una por la mañana y otra por la noche, se puede utilizar leche limpiadora, agua micelar o un gel. Cada uno tiene que elegir lo que mejor se adapte a su piel. Por otro lado, el vello de barba y bigote deben lavarse con algún producto de los comercializados especialmente para ello, independientemente del producto que se use para el resto de la cara.

Exfoliación una o dos veces por semana.

Además de hacer una limpieza diaria es conveniente exfoliarse la piel, dos veces por semana como máximo, para eliminar las células muertas, evitando la aparición de pelos enquistados y facilitando el afeitado. Una buena limpieza e higiene hace que el bigote luzca más sano y quede mejor.

Hidratar la piel

Después de una buena limpieza hay que hidratar la piel, da igual si uno lleva barba o bigote, es importante que la piel esté hidratada en todo momento. Cuando el cutis pierde la hidratación es cuando empiezan los problemas, la piel se descama, las arrugas se vuelven más profundas, las tiranteces y rojeces aparecen y la regeneración de la piel y la barrera protectora se ven afectadas. Hay cremas para cada tipo de piel, lo primero que hay que hacer es informarse cuál es la adecuada para cada persona.