«Nuestro estilo es hacer siempre lo que queremos y seguir adelante»

La furgoneta es para Olvido Gara (Ciudad de México, 13 de junio de 1963) y Nacho Canut (València, 5 de junio de 1957) sinónimo de felicidad. Cuando se suben a ella, bromean, saben que «algo bueno» va a pasar. Con ella, y procedentes de Barcelona, llegaron hace unos días a València. Sin tiempo para descansar y horas antes de firmar discos de Ex-profeso, su último álbum dialogaron con Urban sobre su música; sobre la música.

El discotequeo vuelve a estar de moda. ¿Ya habéis dicho, ¡Aleluya!»

Alaska: ¿Tú crees que está de moda?

Nacho Canut: Sí, sí, sí.

A: Todo tiene bases. Ahora toda la música que está saliendo tiene una base más de baile y para nosotros es bueno porque es lo que nos gusta.

N: Nos va lo discotequero, el hacer música para que la gente se lo pase bien.

¿Cómo lográis manteneros pese a modas y tendencias?

A: ¿Mantenernos? Eres muy amable, pero no es verdad. Nosotros vivimos los 90 donde lo que se llevaba era tener un grupo de rock con una camisa a cuadros y cantar en inglés. Eso existió. Al principio de Fangoria hacíamos música de discoteca y electrónica con letra en español y eso no se veía bien. De las modas no te puedes fiar. Hemos estado, eso es verdad. Siempre hemos hecho lo que hemos querido y hemos tirado adelante. A veces nos ha escuchado más gente y otras menos. Para nosotros lo importante siempre ha sido hacer lo que nos gustaba.

N: Estar de moda es muy peligroso, porque si estas de moda enseguida vas a dejar de estarlo. Es mejor estar, estar.

Lo mejor es que pasan los años, treinta, y Fangoria siempre suena a Fangoria.

A:Nosotros tenemos un estilo porque tenemos carencias. A ver si me explico. Sabemos hacer lo que sabemos hacer como sabemos hacerlo. Entonces, cogemos un reguetón, lo canto yo y no suena reguetón porque mi forma de cantar no tiene nada que ver con lo reguetoneros. La voz es muy importante para poder diferenciar un artista de otro. Hay artistas tan buenos, que cantan tan bien, que no los distingues porque se amoldan bien a todo.

N:Eso es falta de personalidad.

A: No, eso es tener una técnica tan buena que lo puedes hacer todo.

N:Raphael tiene muy buena técnica y es buenísimo. Y Raphael siempre suena a Raphael.

Os imaginabais que ibais a aguantar tantas décadas juntos en la música.

A:Nos imaginábamos nada, además, nuestros grupos anteriores duraron, uno ocho meses, el segundo tres años y el tercero seis o menos. Sí.

N:Dinarama duró muy poquito, y los Pegamoides, ya ni te digo. Yo nunca me lo había imaginado, la verdad.

No hay quién no sepa tararear un tema vuestro.

A: Eso me alegra muchísimo.

N:Sinceramente creo que es lo mejor que le puede pasar a un cantante.

A: Pero eso es elección de cada uno. Tú decides qué canciones te gustan y tú te creas tu banda sonora. Es de agradecer que a la gente le gustes, muchísimo.

"Ex-Profeso se entrega en una caja de pizza porque, para nosotros, el pop debería ser un objeto de consumo rápido"

Es curioso, hablamos de canciones que se mantienen en el tiempo cuando, ahora, ‘todo’ pasan muy rápido de moda.

A:Ese es un tema muy interesante. Nosotros hemos sacado esta trilogía que termina con este disco, Ex-Profeso, que se entrega en una caja de pizza porque, para nosotros, el pop debería ser un objeto de consumo rápido, pero no es verdad, porque se sigue cantando a Karina o Los Sírex porque el pop permanece. Pero, la voluntad del pop, no debería ser hacer algo para que perdure, sino para disfrutarlo en el momento.

¿Creéis que musicalmente, somos ahora más tolerantes?

N:Y eso es muy bueno. Es cierto que parece que ahora se escucha de todo un poco, cuando antes se era más selectivo. Al que le gustaba pop, solo escuchaba pop y al que le gustaba folk, solo folk.

A: Si te fijas en los géneros, está todo mezclado. ¿Qué hace Rosalía? pues mezcla el flamenco con la bachata y con el trap y con un poco todo. Pero siempre hay gente que tiene unos estilos musicales muy definidos. Los hay que dicen ‘Yo soy rockero’, pero también ‘Yo soy no sé qué’. En general, el que escucha música no tiene prejuicios. A ver, en la época de los Pegamoides, nosotros teníamos fans a los que solo les gustaba Pegamoides, pero a la mayoría le gustaban los Pegamoides, Mecano y todo lo que oían en la radio. Ahora un problema es que en spotify la gente pide a un autor y todo gira alrededor de ese tipo de música con lo que solo escuchas lo que quieres escuchar y así nunca vas a escuchar nada. Ahora es muy difícil que te llegue algo que no conozcas. Hay que buscar. Cuando la gentes escuchaba la radio era diferente porque escuchabas lo que el locutor quería que escucharas.

Pues a pesar de los cambios, se sigue escuchando a Fangoria.

A: Una parte del público sí.

¿Ex-Profeso, el nombre del último álbum, tiene un propósito?

A: Cerrar la trilogía que nosotros mismos nos inventamos hace dos años. Está hecho para lo que está hecho. Nada más.

Sois muy productivos, tres discos en año y medio es mucho.

A: Llevamos 45 canciones en tres años.

N:Nos hemos pasado un poquito. A veces me da la sensación de que no hemos hecho casi nada, pero hemos hecho muchísimo.

A: Tenemos la virtud de que siempre estamos pensando en cosas nuevas y el defecto es que nos tenemos como que no mirar porque, si pensamos algo, lo queremos ya. El año que viene nos hemos jurado que sólo vamos a hacer conciertos. Ya veremos.

Es muy bonito tener esa ilusión del principiante.

A: Pero es irrefrenable. Yo veo a una persona que toca un instrumento y ya estoy pensando en lo que deberíamos hacer.

¿Pero siempre en la misma línea?

N:Estamos cambiando. Nos gusta hacer música con ordenadores y ahora con los ordenadores podemos hacer lo que queramos.

A: Hacemos pop y hacemos música electrónica. Es decir, nuestras posibilidades son infinitas.

Este álbum es, musicalmente, muy divertido.

N:Lo es, pero es algo que nos salió sin pensarlo.

Parece que queréis lanzar algún que otro mensajito.

A: Lo que cada uno piensa es un mensaje, pero no son dardos dirigidos a nadie.

«Nos va lo discotequero, el hacer música para que la gente se lo pase bien»

¿Con qué canción os quedarías?

N:Yo con un poco todo.

A: Yo igual. «Lo imposible» tiene muchos puntos a su favor para subir en mi lista.

¿Sois de los que miráis las listas?

A: Yo no las miro pero me llegan y siempre hay alguien que te lo dice. Ser un número uno es un premio para todos

N: La gente con la que trabajamos sí que las miran y les da mucha ilusión que funcionen. Lo que es curioso es que, hay veces, las canciones funcionan mucho después de salir al mercado y por cosas que a nosotros se nos escapan como salir en un anuncio o en una serie.. Nunca sabes. Ahora algo se hace viral y es increíble las cifras que puede llegar a alcanzar.