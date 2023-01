El inicio de un año nuevo trae consigo en muchos casos un largo listado de propósitos que pretendemos afrontar... clásicos como los de apuntarse a un gimnasio, empezar una dieta, iniciarse en alguna nueva afición... Muchos de ellos se quedarán por el camino por falta de tiempo o compromiso, pero seguro que al final somos capaces de culminar alguno de esos retos.

Como buenos aficionados al vino, seguro que estas Navidades hemos descorchado un buen lote de botellas de nuestra bodega particular. Pasadas las fiestas es momento de retomar esos buenos propósitos y, de paso, plantearnos nuevos retos que nos sirvan para seguir disfrutando de nuestros «pequeños placeres». En un sector tan atomizado como el del vino, seguro que durante el finalizado 2022 nos ha faltado tiempo para conseguir probar todas esas «nuevas etiquetas» que aparecen cada año y las últimas añadas de los vinos que más nos gustan. Conviene ponerse pronto al día en este sentido, porque este recién estrenado 2023 vendrá cargado de novedades muy interesantes y habrá que ir haciendo hueco para dejar sitio a los vinos que vienen.

En el plano formativo, el inicio del nuevo año es buen momento para retomar aquel curso sobre vinos o los talleres que enlazan vino y gastronomía que tanto nos habían llamado la atención en otros momentos y que habíamos aparcado por falta de tiempo. Por mucho que pensemos que tenemos claros nuestros gustos y sabemos cual es el vino que mejor se adapta a nosotros siempre es interesante introducirse en el mundo de la cata y adquirir automatismos que nos sirvan para identificar en el vino que mejor encaje en cada momento.

El inicio del nuevo año es también buen momento para ir planificando las actividades y experiencias enológicas que durante tiempo hemos pensado en realizar. En la actualidad, son muchas las bodegas que han adaptado sus instalaciones para acercar el mundo del vino al consumidor, con visitas y experiencias personalizadas. Las ferias, muestras y otras actividades similares son otro de los propósitos que marcarnos para el año. Son accesibles y en la mayoría de los casos aúnan la opción de conocer el trabajo de diferentes bodegas en un único recinto con la posibilidad de descubrir enclaves del interior que probablemente no conociésemos.

Para los más atrevidos, el inicio de año puede ser buen momento para atreverse a organizar en casa catas verticales, de variedades o incluso de zonas concretas como ejercicio para distinguir los matices de cada vino.

En cualquier caso, seguro que usted, lector, es de esos cuyo principal propósito para el año nuevo es, precisamente, la ausencia de propósitos... si ese es su caso, lo tiene fácil. No se complique y descorche una buena botella mientras disfruta de la lectura... en ocasiones son los pequeños detalles los que hacen grande nuestro día a día.

Poner al día nuestra bodega

Si tienes sitio en casa y te gusta el vino seguro que tienes tu «particular» bodega a la que estos días de fiestas le habrán mermado su capacidad. Quizás es momento de volver a llenarla con esos clásicos que nunca fallan, como un par de botellas de Finca Terrerazo de Mustiguillo para los grandes momentos.

Apostar por lo valenciano en los restaurantes

Por fortuna hace ya algún año que lo raro es no encontrar vinos valencianos en las cartas de nuestros restaurantes. En cualquier caso aprovechemos que «están en carta» para pedirlos. En restaurantes como Entrevins (calle de La Paz, 7 de València) tienen una de las bodegas más interesantes de toda la Comunitat Valenciana, tanto de la zona como de otras regiones vinícolas.

Formarse y seguir aprendiendo

Uno de los tópicos dentro de los «nuevos propósitos del año» es el de iniciar algún nuevo curso. Para los poco familiarizados el Consejo Regulador de la DO Valencia ofrece cursos de iniciación a la cata. Para aquellos que ya buscan programas formativos de mayor consistencia, una buena opción son los cursos WSET. En València los imparten The Wine Place y More Than Wines.

Atreverse con nuevos «experimentos» en casa

Si estás entre esos que piensan que ya son capaces de diferenciar cualquier tipo de vino, quizás sea buen momento de invitar a casa a otros «winelovers» y plantear juegos que agudicen nuestras percepciones. Se puede empezar por una cata de variedades de uva recurriendo a monovarietales de castas reconocibles tanto autóctonas (Bobal, Monastrell, Merseguera o Malvasía) como foráneas (Merlot, Syrah, Chardonnay, etc.).

Enoturismo activo

Aunque tras la pandemia hemos dado rienda suelta a todos nuestros pequeños deseos de experiencias de enoturismo, 2023 puede ser el mejor momento para hacer esa pequeña escapada que nos permita reencontrarnos con el origen del vino. Si pensamos en una excursión de un día, perderse por Terres dels Alforins y visitar Celler del Roure, Arráez o Rafa Cambra es una buena opción. Si el plan contempla hacer noche entre viñedos, Pago de Tharsys, Nodus o Hispano+Suizas plantean experiencias personalizadas.