Quedarse en la zona de confort no es una opción para él. Esta es una de las reflexiones que comparte Juan Echanove en la entrevista que protagoniza el suplemento ‘Urban’, que se publica mañana. El actor lleva a escena la mítica película «To be or not to be» de Ernst Lubitsch estrenada en 1942 en la que se ironizaba sobre el nazismo. «Ser o no ser», adaptada por Bernardo Sánchez, recuerda que una guerra, como se está viendo tras la invasión de Ucrania por Rusia, genera «un desbarajuste mundial verdaderamente atroz». Y él propone asistir a las representaciones en el Teatro Olympia, del 18 al 29 de enero, de esta comedia divertida en formato de vodevil que él mismo dirige e interpreta.

A lo largo de las 16 páginas, ‘Urban’ también presenta las obras «La mujer más fea del mundo», del 12 al 22 de enero en la Sala Russafa, y «Gordas», un grito contra la gordofobia que Teresa López y Mara Jiménez llevan al Teatro Flumen de València. Siguiendo con los espectáculos, Café Quijano concede una entrevista a Levante-EMV con motivo de su actuación en Les Arts este fin de semana. Como cada semana, regresa la página de Series, esta vez, sobre la producción de Atresmedia «Cristo y Rey», sobre la relación de Bárbara Rey y Ángel Cristo. Asimismo, el crítico gastronómico Santos Ruiz se adentra en el restaurante «Raro», ubicado en València. El suplemento lo cierra un análisis de las claves del Blue Monday, que tiene lugar el próximo 16 de enero.