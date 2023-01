Gordas, empoderamiento y humor más allá del físico

Una comedia para hablar de cosas serias, pero con mucha ironía, un fino humor... y dos jóvenes actrices con un carácter arrollador que se meten en el papel de hasta 10 personajes. La obra «Gordas» llega hoy al Teatro Flumen de València, donde también se interpretará mañana, con todos los asientos ocupados en cuatro funciones. Tal es el éxito que ya han anunciado nuevas fechas para mayo, en el mismo escenario, al que se subirán llegadas de los Teatros Luchana de Madrid, donde habitualmente presentan la obra y han llegado a las 100 actuaciones. Mara Jiménez y Teresa López protagonizan situaciones disparatadas, cargadas de acidez y que hacen del humor un arma de lucha para denunciar cómo la sociedad —y sus afilados cánones de belleza— arrinconan a las personas en función de sus cuerpos y su peso, entre otras cosas.

Carlos Mesa (Málaga, 1999), escritor y director de la obra de la compañía Bendita Inocencia, ha creado un espectáculo con una estética cuidada, en la que predomina el rosa pastel y que habla de la fama, el amor, la religión y la amistad, además del físico, de una manera atrevida y transgresora, pues la obesidad no suele visibilizarse sin complejos y con naturalidad. Según apunta, «es una obra de gordas, protagonizada por gordas, pero que lo pueden todo» —es el lema que tienen— pero también es un trabajo de interpretación con el que es «fácil empatizar», pues «sea el físico que sea, todos tenemos complejos». «Es reivindicativa porque busca el empoderamiento y lo hace todo a través del humor y la risa», añade. Asimismo, sirve para «decir que nadie está solo o sola», afirma. «No sé si cura heridas, pero es un abrazo y sí que da calor», asegura el director. De hecho, eso es lo que suele demostrar el público, con cada ovación después de las actuaciones. Es lo que pasa «cuando sientes que hay referentes y que tu realidad está en el escenario», explica Carlos Mesa

Pero «Gordas» no es una obra buenista, sin más. O naif. Además del atrevimiento de algunas de las cuestiones que plantea sin tabús ni vergüenzas, es «exigente» para las protagonistas, influencers contra la gordofobia en la vida real y, además, con amplia formación escénica. «Requiere de un trabajo interpretativo bastante grande, porque hay muchos personajes y cada uno tiene unos viajes emocionales. Es muy difícil construirlos corporalmente y vocalmente, con cambios rápidos», asegura el director, en referencia a los diferentes papeles que las jóvenes encadenan durante los 75 minutos que dura la función.Asimismo, algunas escenas también han supuesto un reto para las actrices, al verse reflejadas sus vivencias.

«Es una obra con la que es muy fácil empatizar, porque sea el físico que sea, todo el mundo tiene complejos»

La valenciana Teresa López (Albatera, 1994) aparece en escena junto a Mara Jiménez (Sabadell, 1995), dos actrices «con muchos años de formación y precisamente por cuestiones de la vida y su perfil no habían conseguido acceder a trabajo o a cástings», puntualiza Mesa. Teresa López confiesa que con uno de los personajes que encarna «se le parte el corazón», al identificar a la adolescente que un día fue. Por esto, «Gordas» es una obra que, para ella, «lo supone literalmente todo». «Tengo la suerte de haber juntado todos los aspectos de mi vida en mi pasión, el teatro, y lanzar al mundo el mensaje que quiero: sobre el body positive y contra la gordofobia, la lucha que llevo en redes sociales y que he convertido en mi profesión», explica. «También trabajo con Mara; por fin lo he podido juntar todo en un coctel molotov», asegura mientras ríe.

Además de un «abrazo», como afirma Carlos Mesa, la actriz considera que la obra también es «bandera» y «algo que gritar al mundo». «Es un espacio necesario; me pregunto cómo hemos tardado tanto en hacerla...», reflexiona. De hecho, ella y el director son miembros de Bendita Inocencia —junto a Isabel Verdú— y decidieron crear lo que no existía ni era habitual ver sobre las tablas. «Hemos demostrado que tenemos nuestro hueco y espacio en el mundo cultural. Somos actrices con mucha formación, pero no habíamos tenido la oportunidad de aparecer en proyectos con cuerpos como los nuestros», critica la intérprete. «Al final, decidimos hacerlo nosotros, con nuestra gente, creando las oportunidades que no hay», resume, al tiempo que lamenta que es «muy complicado vivir en el mundo audiovisual y cultural con nuestros perfiles», en relación a la presión estética que sufren, especialmente, las mujeres.

Impulsados por el éxito de «Gordas», Bendita Inocencia ya prepara nuevos proyectos, «siempre de la mano de las minorías y la salud mental, con cosas que representen nuestra generación», afirma Teresa López. Y es que, cabe destacar que todo el equipo es menor de 30 años, entre milenials y generación Z.

La actriz celebra que en la obra lanzan «mensajes que todo el mundo necesita escuchar» en una gira que en 2023 les lleva a València —donde ya estuvieron en mayo de 2022 y primera ciudad en la que estuvieron— pero también a Barcelona, Valladolid y Zaragoza. «Fue impresionante y muy bonito el recibimiento del público; por eso tenemos tantas ganas de volver», apunta el director sobre los pases de hoy y mañana. «Estamos inmensamente felices de poder viajar y entregar un trocito de ‘Gordas’ por toda España», asegura la intérprete.