La unión entre la mujer más deseada de España y el mejor domador del mundo se convirtió no solo en un negocio millonario para los protagonistas del idilio, sino para las cadenas de televisión del momento. Todo el mundo quería sacar en pantalla a la pareja de moda, pero las sombras de la relación no tardaron en llegar a la luz, con el circo como telón de fondo. Este domingo se estrena «Cristo y Rey», la serie que narra la relación entre Ángel Cristo y Bárbara Rey en los años 70. Estuvieron juntos durante nueve años, en los que no faltó la exhibición de poder y los malos tratos.

Montse García y Daniel Écija son los productores ejecutivos de esta nueva ficción, protagonizada por Belén Cuesta, ganadora de un Goya por su papel en La trinchera infinita, y Jaime Lorente, conocido por participar en «La casa de papel» y en «El Cid». Los dos ya trabajaron juntos en las últimas temporadas de la serie de Álex Pina, donde encarnaban a dos de los atracadores. Ahora, el reto que les llega es mayor, ya quevan a tener que encarnar a dos de las personas más populares de la prensa del corazón del último siglo. «Me preparado con un coach todos los guiones y todas las secuencias para ver todo el arco del personaje», ha contado la actriz sevillana en una entrevista con Atresmedia. Contó con la colaboración de la propia Bárbara Rey, quien vive un periodo de popularidad a raíz del documental «Salvar al Rey» de HBO Max, que relata la relación que la vedette tuvo con el rey emérito, Juan Carlos I. «Ha sido fundamental hablar con ella y que me contará todo el plano de la intimidad de Bárbara. Hay mil entrevistas, pero intentar ver quién era ella en la intimidad y ver cómo se relacionaba con sus amigos y con su familia era lo que más me interesaba», ha asegurado la actriz. El reparto lo completan Adriana Torrebejano, Cristobal Suárez, Artur Busquets, José Milán, Chema Adeva, Belén Ponce de León, Vicente Vergara, Diana Peñalver, Salomé Jiménez, David Lorente y Secun de la Rosa. El Circo Ruso de Ángel Cristó llegó a ser el más prestigioso de Europa. Tras enviudar de su primera esposa, se casó con la vedette más famosa de España. Mientras estuvieron juntos, y luego de que Rey dejara su carrera como actriz y se dedicara a domar elefantes en su circo, realizaron el programa para TVE, «El circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo». El consumo de drogas, las infidelidades y los malos tratos fueron el telón de fondo de su relación, que finalizó en 1988. Siguieron protagonizando portadas de revistas del corazón, así como programas televisivos entre los que no dudaron en sacar todos sus trapos sucios, y los de sus hijos. Cristo falleció en 2010 y Bárbara Rey ha visitado muchos platós desde entonces.