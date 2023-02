En la música de Lagartija Nick, la poesía determina su estilo y su personalidad. Si bien la influencia de la cultura pop es determinante, en su camino no han hecho más que darse de bruces con Lorca, con Buñuel o con Val del Omar. El vendaval de ideas de esa generación de principios del siglo XX impulsa el concepto que rige la trayectoria de la formación granadina, que no es otra que perseguir esa trascendencia cultural, donde no solo tratan de llegar más lejos sino más hondo. El grupo liderado por Antonio Arias celebra esa época el próximo viernes, día 10, el TEM de la mano de los autores citados, pero también rinde tributo al cine de principios del siglo pasado, no solo a creadores de la época, sino también al mundo del cine, al arte de capturar la luz y convertirla en narración.

En su concierto Homenaje a la generación del 27 van a combinar la música con una pantalla central en la que se proyectarán contenidos originales editados especialmente para cada momento del directo, con una instalación de proyectores de 8 mm distribuidos sobre el escenario. El objetivo es que no haya más fuentes de luz: todo emanará de estos antiguos aparatos con sus tintineantes texturas lumínicas. Este aparente caos se convertirá en discurso mediante un sistema de obturadores controlados desde una consola de iluminación para poder seleccionar en cada momento qué aparatos proyectan y cuáles de ellos permanecen en oscuro. El control de los obturadores les permitirá convertir los proyectores en espartanos aparatos de iluminación convencional al servicio de las dinámicas del concierto. Un proyeccionista transitará por el espacio escénico del Teatre El Musical a cargo de los proyectores, arrancando o parando aparatos y cambiando las bobinas cuando se hayan acabado. Forma parte de la pieza, del homenaje al oficio. Tres décadas tan brillantes como temerarias La trayectoria de Lagartija Nick puede definirse en esencia con aquel aforismo de Val del Omar: «El que ama, arde. Y el que arde, vuela a la velocidad de la luz». La banda de Antonio Arias ha desarrollado una carrera tan brillante como temeraria. Se han suicidado varias veces. Y siempre cuando les iba bien. Han abrazado los extremos con pasión. Han pisado el acelerador contra el muro para elevarse con el impacto.