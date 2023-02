"Ladies Football Club" es la historia de esas mujeres, de nuestra antepasadas, que derribaron barreras, abrieron camino y metieron goles a la vida. En este caso, literalmente. Sergio Peris-Mencheta adapta y dirige la obra del escritor italiano Stefano Massini sobre un grupo de trabajadoras de una fábrica británica que deciden crear su propio equipo de fútbol. Mientras, sus maridos luchan en el frente. Es 1917.

La obra está protagonizada por Noemi Arribas, Xenia Reguant/Silvia Abascal, Ana Rayo, Maria Pascual, Nur Levi, Alicia González, Carla Hidalgo, Irene Maquieira, Andrea Guasch, Diana Palazón y Belén González. Juntas subirán al escenario -fábrica y campo de fútbol- de La Rambleta este viernes 17. Y juntas levantarán toda una historia musical de afán de superación y sororidad, y en la que trasciende el poder del deporte como vía de escape. Todo basado en hechos reales.

Peris-Mencheta se inspiró en la historia de los primeros equipos de fútbol femenino en el Reino Unido y un exponente en la lucha del deporte femenino, las mujeres que querían jugar y no podían. De hecho, existieron varios equipos de fútbol de aquella época, pero el más representativo fue el Kerr’s Ladies, un conjunto que estuvo incluso de gira por Estados Unidos. En él estuvo la gran jugadora del momento, Lily Parr, un símbolo en la época.

Un viaje a 1917

La obra que dirige Peris-Mencheta viaja al 6 de abril de 1917, cuando once munitionettes de manos amarillas, once trabajadoras de la Doyle & Walker Ammunition de Sheffield, fabrica que provee al ejército de armamento, comienzan a correr detrás de un balón durante la pausa del almuerzo. Mientras juegan, nadie, ningún hombre, les dice lo que tienen que hacer. Es su primer pase a la ansiada liberación. Aquí ellas toman las riendas de su vida. «Deciden, no solo que van a crear un equipo de fútbol, sino que también deciden qué van a ser dentro de ese equipo, quién es la capitana, quién portera… Cada una se va a reidentificar con algo cuando ellas están muy identificadas con ser madre, esposa, hija», defiende el director de la obra. Descubren, añade, que «por su propia cuenta pueden constituirse en equipo de fútbol, que además era un deporte que estaba claramente reservado a los hombres. A partir de ahí, sin depender de nadie, de ningún hombre que les dijera qué tenían que hacer, encontraron esta especie de vía de escape para encontrarse a sí mismas a través de las otras, de sus propias compañeras, y para redescubrirse».

Con el tiempo estas mujeres, ya jugadoras, afinan la técnica y alguien les propone jugar una «liga de verdad». A falta de campeonatos masculinos, el fútbol femenino de esos años tendrá su primera temporada dorada y se ganará el cariño del público. Sin saberlo, estas mujeres estaban iniciando un fenómeno y afianzando el fútbol femenino en el mundo. Sin embargo, este fenómeno será menos bienvenido por las instituciones del fútbol masculino que, una vez termine la guerra, harán todo lo posible para que las mujeres «vuelvan a ocupar su lugar».

Doble homenaje

La obra, que estuvo el pasado verano en Sagunt a Escena, descubre el fenómeno de los equipos de fútbol femenino de los albores del siglo XX. Según Peris-Mencheta, «es una historia desconocida no solo por nosotros, sino por lo propios británicos que son, digamos, los propietarios de ella. La mayor parte tampoco sabían que existía, por tanto es un doble homenaje en ese sentido».

El texto de Massini sube a escena en forma de musical. «Massini se presta mucho al musical. Es un autor que da la sensación de que todo lo que escribe es musical, aunque no lo haga así. Cada vez que leo una obra me gusta saber a qué suena», dice Peris-Mencheta. «Las actrices cantan y la fuerza de la voz femenina arrastra al público», añade.