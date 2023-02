"Uno no puede ir contra uno mismo. Hay que dejarse llevar"

El beso de la mujer araña es una historia prohibida que saca a la luz la necesidad de amar. Es un viaje de liberación. En la cárcel se unen Valentín (Igor Yebra), y Molina (Eusebio Poncela). El primero está allí por motivos políticos, por implantar la revolución desde la más absoluta clandestinidad. El segundo, Molina, es un hombre que se siente mujer y está en la cárcel acusado de corrupción de menores. El beso de la mujer araña es un «thriller que huele a bolero». Una propuesta catártica dirigida por Carlota Ferrer e interpretada por Eusebio Poncela e Igor Yebra que estará en el teatro Olympia del 21 al 26 de febrero .

«El beso de la mujer araña» era una novela de Manuel Puig que se basaba en una parte de la vida de Luis González de Alba, se adaptó al cine y ahora tiene su versión teatral.

Y hemos tenido la fortuna, porque eso no ocurre siempre, de que fue el propio autor el que hizo la versión para teatro por lo que vemos que es lo que el autor pensaba. No ocurre lo mismo con la película donde el autor no quedó muy satisfecho. Esta es una historia de hace 50 años, pero que sigue teniendo una vigencia increíble y que, dentro de otros cincuenta, probablemente, la seguirá teniendo, porque trata de los seres humanos, los sentimientos, las bajezas, los miedos, los deseos... Y eso es algo que siempre, siempre, va a estar vigente.

Pensamos que avanzamos, pero no lo hacemos tanto.

Cuando uno se interesa un poco por la historia del ser humano se da cuenta de que, en ciertas cosas avanza, y en otras se retrocede, en otras se para y en otras es un camino recorrido que parece que hay que volver a recorrer. Es nuestra manera de ser. Es cierto que la tecnología nos lleva por algunos lugares que no conocíamos y son totalmente nuevos, pero en cuestión de sentimientos, cuando tú ves lo que ocurre entre dos hombres que son dos polos opuestos y están encerrados en un mismo lugar, no les queda más remedio que, o aniquilarse, o comprenderse. Y afortunadamente llegan al entendimiento. Esta es una obra sobre como se pueden tener dos ideas o ideologías diferentes y acabar, al menos, comprendiéndose y respetándose.

Ojalá eso ocurriera en otros ámbitos.

Sí, yo se lo recomendaría mucho a los que están metidos en política. La obra demuestra que se puede siempre que exista respeto. Aquí hay dos personajes muy distintos, cada uno con sus principios y sus necesidades pero al final se entienden y se cogen cariño.

Será porque, al final, todos coincidimos en la necesidad de amar de una u otra forma.

Tú lo has dicho, de una u otra forma. El amor es una de las fuerzas que, como dice mi amiga, mueve el mundo. Yo no sé si diría tanto pero sí es cierto que mueve los sentimientos y las maneras de ser y de actuar.

¿Crees que se puede vivir sin amor?

La palabra amor es muy amplia. Hablar de esto ya es hablar de cosas personales

Para nada.

El amor, en todas sus vertientes, debería de ser un objetivo. Igual que la palabra felicidad.

De esta obra definen en la promoción que es un thriller que suena a bolero. Vaya.

Sí, sí, es así. Lo bueno del montaje que ha hecho Carlota es que está compuesto como una película, como un thriller, rindiendo homenaje también a Manuel Puig, que era un admirador de las películas de este género. Es un montaje en el que, durante dos horas, prácticamente pasa de todo y donde no solo la palabra tiene importancia, sino también la imagen audiovisual, la música y los silencios. Hay un momento en que el silencio habla porque, los silencios que ocurren dentro de una prisión, para el público son comprometedores y llegan a hacer como que te sientan mal. Pero es lo que ocurre dentro de una cárcel.

Sé que es una función que genera prejuicios pero para juzgar o valorar hay que verlo. De lo que se habla ocurre

La obra invita a la reflexión.

El mensaje está ahí. Uno quiere cambiar el mundo y el otro no se siente de acuerdo con el cuerpo y la situación que le ha tocado vivir. Ninguno está de acuerdo. Con estas premisas ya te das cuenta de que efectivamente hay mucho de reflexión. Yo invitaría a verlo y luego juzgar. Sé que es una función que genera prejuicios, porque desgraciadamente esto ocurre y estamos viviendo en un mundo en general muy dividido. Pero para juzgar o valorar hay que verlo y documentarse . De lo que se habla en esta obra está sucediendo a día de hoy en el mundo y que por lo tanto estaría bien escucharlo y tener nuestra propia conclusión.

Hablas del cuerpo y nadie mejor que tú para hablar con el cuerpo.

Bueno, es lo que soy y lo que he hecho toda mi vida. Comunicarnos y expresarnos a través del cuerpo es lo que hacemos los seres humanos en general. Prácticamente desde el inicio, aunque luego poco a poco le vayamos quitando importancia y protagonismo. El cuerpo es fundamental. Ahí tienes a las personas cuando realizan el acto sexual o el acto de amor; ahí no fluyen palabras y es todo corporal.

¿Qué encuentras en el teatro que no te aporta la danza?

Hay ciertos vasos comunicantes, por ejemplo, que nacen, se reproducen y mueren en el mismo instante en el que nacen. Pero los caminos de creación son diferentes. En el ballet clásico la técnica es algo muy importante pero no se profundiza tanto como en el teatro. Y eso es lo que me maravilla del teatro. Puedes estar dándole mil vueltas al personaje y nunca lo terminas. Siempre encuentras cosas nuevas, matices diferentes. Como primer bailarín nunca he tenido tantas funciones seguidas. Al principio pensaba que, hacer tantas funciones de un mismo personaje, me acabaría aburriendo o cansando pero todo lo contrario . Cada función te lleva por un camino que puede ser el correcto o incorrecto, pero es un reto. Y eso en el ballet no se produce.

Dicen que no hay dos sin tres. Después de «Esto no es la casa de Bernarda Alba» y «El beso de la mujer araña». ¿Seguirás por este camino?

Ojalá. Me siento capacitado y estoy abierto a todo lo que sean desafíos. El otro día pensaba como la vida te va proponiendo desafíos y lo importante que es elegir bien. Lo que está claro es que uno no puede ir contra uno mismo. Hay que dejarse llevar. Lo que más me interesa es disfrutar y divertirme y eso lo consigo entregándome al máximo a todo. Me encanta descubrir cosas nuevas y en eso estamos.