El líder de Ciudad Jara asegura que en plena era de las redes sociales, las bandas de antes van a «merced del viento». Pablo Sánchez ha cumplido ya 20 años en la música y reflexionar sobre el paso del tiempo, la industria y su nuevo disco, ‘La velada del lobo’, que sale hoy.

Hace tan solo un año del lanzamiento del segundo disco de Ciudad Jara, ‘Cinema’.

Ha sido un año intenso pero satisfactorio. Después de dos años sin poder tocar con normalidad, hemos vuelto a los escenarios, a tener un ‘feedback’ real con el público. De alguna manera, eso nos ha inspirado. No es muy común que un grupo saque un disco de un año a otro y ha sido por el contacto con el público. Este disco también es resultado de un aprendizaje que hemos hecho también los artistas. A partir de ahora, vamos a hacer lo que nos salga en el momento, no vamos a esperar por nada. Ahora tenemos urgencia a la hora de trabajar.

‘Cinema’ fue un álbum muy personal, casi confesional. Confesaste que no se relacionaba con el sentir popular del momento, ya que coincidió con la eliminación de gran parte de las restricciones. ¿Qué sientes ahora con el lanzamiento de este nuevo disco?

Creo que al ser más visceral, más vomitao, por decirlo así, estas canciones expresan lo que he sentido hace nada, durante la gira que hemos hecho. Este disco sí que se corresponde con el momento que vivimos. ‘Cinema’ fue algo extraordinario porque lo hice durante la pandemia, tenía una energía muy íntima, muy introspectiva. A los artistas que presentaron un trabajo a las puertas de la vuelta a la normalidad les pasó lo que a mí. Fue un choque. Pero creo que es bonito localizar ese momento paradójico y reconocerlo.

¿El disco tras el confinamiento va a ser la ‘rara avis’ de la carrera de un artista?

Probablemente, sí.

Este disco es muy diferente a los de antes.

Una amiga me dijo que me veía más suelto. Es algo que no identifico tanto como puede hacer el oyente. Es verdad que cada vez estoy más cómodo con el proyecto. Para mí es revelador que incluso la gente que no me conoce esté notando esto. Vengo de un proyecto antiguo que era bastante diferente, La Raíz. Rehacer la vida artística y cambiar el estilo, encontrarte, es un camino que tiene muchas derivas. La energía de ‘Cinema’ no quiere decir que no me haya encontrado, sino que representa otra etapa. Ahora estoy más cómodo.

¿La banda te acompañará en esta nueva gira?

Sí. Vamos a hacer festivales y vamos a acabar el año con una gira de salas. El grupo tiene el formato de banda de rock, con mucha energía en directo, pero algunas canciones tienen un tinte de autor, pero se interpretan con un sonido potente sobre el escenario.

Has cumplido ya 20 años en el sector de la música. ¿Ha cambiado mucho la historia?

El ocio ha ido dando alas a la música en directo en los últimos años. La industria musical ha cambiado mucho. A veces, pienso que de una manera positiva y otras negativa. Supongo que la gente que está saliendo ahora a la palestra verá de manera muy positiva la democratización del arte que ha supuesto internet. Ahora puedes grabar algo en tu casa y que suene de puta madre. Lo que está pasando es que hay infinidad de artistas que salen de internet año tras año, sobre todo artistas en solitario. La carrera en solitario es un fenómeno de este tiempo. Las bandas se están extinguiendo poco a poco, aunque pueda ser muy dura esta frase. Cada vez hay más proyectos personales porque es más dinámico. Esto tiene su parte negativa porque se pierde todo el aprendizaje personal y musical que puedes tener si te acompaña una banda, si convives con ella. Aunque también es súper positivo que cada uno pueda crear música desde su casa.

¿Va todo más deprisa?

Sí, y por eso creo que cada vez va a ser más difícil consolidarse como artista en el sector, perdurar. Por mucho que triunfes, ahora puedes caer igual de rápido que has subido. Las bandas que venimos de la vieja escuela hemos calado en el alma de los oyentes de manera más profunda, porque antes eran otros tiempos, nos escuchaban durante más años. Puede ser que perduremos más que otros artistas que estén saliendo en la actualidad por las dinámicas que rigen.

El sector también exige que los músicos se diversifiquen en otras facetas.

Si eres multidisciplinar y eres bueno en todas las facetas que puedes mostrar al público, sobre todo a través de las redes sociales, tienes más posibilidades de calar en el público. Me considero bueno artísticamente, pero no me considero bueno en redes sociales, no considero que tenga un personaje que interese fuera de la música. Ahora, los músicos tienen que tener un personaje fuera de esto y es una putada. Los artistas de antes de la era de las redes sociales vamos a merced del viento.

En una entrevista has confesado que estás componiendo mucho. ¿Muchos temas se han quedado en el tintero?

No tantos eh (ríe). Tengo dos o tres que se me han quedado en el tintero y sé que comenzaré a dar forma a un futuro trabajo con ellos. Ahora estoy trabajando sin prisa. Pero es cierto que estoy viviendo una libertad artística brutal, creo que estoy componiendo más pero no sé si es tan bueno como cuando escribo y no estoy feliz (ríe). Las canciones que más le gusta a la gente son las que escribí cuando estaba en la mierda. Es lo que les suele pasar a los compositores, cuando estamos en los peores momentos es cuando sacamos toda la verdad.

¿Qué cosas te han inspirado para hacer el nuevo disco?

El contacto social con la gente. Cuando estábamos en plena pandemia hacía mucha introspección pero me costaba estar satisfecho con lo que hacía. Sin embargo, ha sido salir de casa y cambiar el chip. Las experiencias con la gente enriquecen. Sonará a cursilada, pero es verdad. Me ha venido bien reencontrarme con la familia de la música.