Saltó el charco con tan solo 19 años para participar en la serie infantil «Soy Luna», de Disney. Creció en el barrio de Benicalap, en València, donde vive su familia. Ha participado recientemente en la serie «Días mejores» de Prime Video y este viernes estrena «Bosé», la serie que narra 30 años de la vida de este icono de la música. Ángeles González-Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre han creado el guion de esta producción, que ya ha renovado por una segunda temporada.

Tu trabajo te ha obligado a vivir fuera de València.

Vivo en Madrid hace algunos años. Me fui de casa a los 19 años, con dirección a Argentina. Allí grabé la serie «Soy Luna». Estuve 4 años.

¿Fuiste sola?

Sí. A mis padres casi les da un patatús cuando se enteraron de que me iba. Pero luego fue bien, porque vinieron mucho a verme. Se quedaron encantados al ver que me trataban genial.

Has participado en el rodaje de «Bosé», la serie que retrata la vida del cantante de «Amante bandido». ¿Cómo ha sido la experiencia?

Ha sido muy guay. Me gustaba el hecho de que la producción se basara en una historia real y que girara en torno a un personaje tan conocido.

¿Qué sabías de Bosé antes de participar en la serie?

Lo conocía sobre todo por mi madre, porque le encanta. Conocí su música en una época posterior, por lo que no he podido seguir su carrera y ver su evolución. Ha sido interesante conocer algunas cosas que se cuentan en la serie. Algunos datos son fascinantes, como que Picasso era su padrino. Esta serie narra parte de la historia de la música española.

Por generación, conoces a Miguel Bosé como un mito incontestable. ¿La serie va a dar a conocer detalles que la gente joven no conoce?

Sí. La generación de Bosé probablemente sabrá más cosas de él, como su entorno familiar, sus inicios en la música y su papel como actor, por ejemplo. Pero los jóvenes conocimos a Bosé a través de canciones como «Morena mía». Conocía de oídas temas míticos como «Linda» o la de «Don Diablo». La serie muestra con perspectiva su carrera y también su vida personal.

¿Cuáles son las claves de la vida de Bosé?

Sobre todo el entorno donde se ha criado. Este señor ha vivido tantas cosas... Tenía una situación familiar que nada tiene que ver con la mía. Era hijo de famosos y se crió en un momento muy duro para España. Cuando él bailó en público en el Florida Park de Madrid, para su padre fue un drama. Rompió muchas barreras.

¿Dónde fue el rodaje?

En Marbella y Madrid, desde donde la serie retrata Nueva York, Colombia, México o Italia.

¿Quién es tu personaje en la serie?

Rosa Lagarrigue. Ella y Miguel Bosé se conocían desde jovencitos. Estudiaron danza juntos. En los inicios de su carrera, Miguel Bosé estuvo un tiempo rodando películas entre España e Italia. Él eligió a Rosa como persona de confianza para que le llevara los asuntos de agenda. Bosé buscaba a alguien que no le fuese a fallar. Este dato es importante para entender al personaje, porque muy probablemente, cuando era niño se rodeaba de gente que buscaba aprovecharse de él, a causa de su fortuna y de los padres que tenía.

Siempre se ha dicho que la personalidad de Bosé es particular. ¿Cómo se muestra en la serie?

No puedo decir mucho sobre esto porque sino haré spoilers (ríe). Para Rosa, Miguel era como un hermano.

¿Cambia mucho con el tiempo?

En la serie aparecen dos Bosés, el joven y el adulto, es decir, José Pastor e Iván Sánchez. Yo soy una Rosa Lagarrigue joven. Deborah Izaguirre es quien interpreta a la Rosa adulta. Hay una gran diferencia entre la una y la otra, entre otras cosas por el cambio que se produce en la relación con Miguel Bosé. En un momento dado, parece que a él se le olvide que Rosa es una de sus mejores amigas, y la tiene como una trabajadora más. Rosa entiende mucho la situación de Miguel Bosé y todo lo que engloba su vida.

¿Has conocido a la verdadera Rosa Lagarrigue?

Le escribí en cuanto terminé el rodaje. Me daba un poco de miedo contactar con ella porque no sabía la relación que había entre los dos en la actualidad. No sabía como iba a reaccionar al saber que se estaba haciendo la serie. Pero nada más lejos de la realidad. Me dijo que se había enterado y después de verla me dijo que yo había plasmado completamente la relación que tenía con Bosé. Para mí fue un alivio. Sabía que había hecho bien mi trabajo.

¿Qué otros proyectos tienes a la vista?

Dentro de nada se estrenará la segunda temporada de «Días mejores», de Prime Video. Ahora estoy grabando una cosa para la televisión pública, pero hasta ahí puedo contar.