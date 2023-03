Saber diferenciar entre un vino joven u otro con un largo periodo de crianza en roble es algo al alcance de todo aquel que muestre cierto interés por el mundo del vino. Encontrar aromas de fruta roja, notas balsámicas, retrogusto mineral... no dejan de ser matices que aprendemos a diferenciar con cierta facilidad. Pero ¿saber la variedad de uva con la que se ha elaborado? ¿conocer no sólo el país de procedencia, sino también el nombre de la bodega e incluso la añada?. No, eso no es tan sencillo.

Hace unas semanas se ha celebrado en el Casino de Madrid la decimoquinta edición del concurso de cata a ciegas por parejas Vila Viniteca, en la que han participado un total de 120 parejas. El reclamo (además del prestigio que supone para un profesional del sector del vino imponerse en este tipo de concursos) una dotación económica de 40.000 euros (30.000 para la pareja ganadora, 7.000 para los segundos y 3.000 para los terceros). Entre las parejas finalistas de este año se encontraban varios valencianos, por una parte Laura Pascual y Felipe Pardo (que se han metido por segundo año consecutivo en la final) y por otra Paco Senis (junto a Vicent Ferrero mano derecha de Pablo Calatayud en Celler del Roure), quien participaba por segunda vez en esta cita haciendo pareja con el también enólogo (de la murciana Bodega Cerrón) Carlos Miguel Cerdán. Paco Senis (Valencia, 1984) ha conseguido alzarse junto a Cerdán con el segundo puesto en el concurso de Vila Viniteca, un hito que le sitúa entre los mejores catadores del país. Licenciado en enología por la Universitat Politécnica de València, tras dos años de prácticas en la bodega Aranleón, se trasladó a Viña Tondonia (Rioja) en 2010, para volver a su tierra, concretamente a Heretat de Taverners, donde trabajo como enólogo durante tres años. Desde 2014 ejerce como responsable de bodega en Celler del Roure. Senis comenzó a participar en este tipo de concursos, como suele suceder, por casualidad. «Pablo, Vicent y yo catamos mucho a ciegas en Celler del Roure para ver otros perfiles de vinos y afinar nuestros conocimientos. Con Carlos tenía bastante relación porque coincidíamos en muchas ferias y hace un par de años decidimos presentarnos, aunque no pasamos de la primera fase». Para este segundo ‘intento’, Paco reconoce que «no hemos entrenado específicamente. Si que hemos procurado catar vinos a ciegas más a menudo, casi a diario, pero no nos hemos preparado en concreto para esto». Durante el concurso el valenciano ya fue viendo que podían llegar alto. «La fase preliminar se nos dio bastante bien. Catamos por separado y tomamos notas que luego ponemos los dos en común, y ya veíamos que afinábamos en cada descriptor (los catadores tienen que adivinar país, zona de origen, DO, variedades, añada, elaborador y marca) y en hasta tres vinos llegamos a acertar el productor. Luego, en la final, también estuvimos muy centrados y conseguimos bastantes puntos». Para Senis, este subcampeonato «es un reconocimiento al trabajo que hacemos de manera contínua en Celler del Roure para formarnos y tratar de conocer todos los matices que se pueden encontrar en los grandes vinos que se elaboran en todo el mundo, algo que luego nos ayuda a enfocar mejor nuestros vinos». El valenciano no piensa que su logro en el Casino de Madrid le vaya a suponer cambios profesionales, y continuará vinculado a Celler del Roure, si bien ya prepara su participación en otras citas de este tipo tanto con su pareja en el Concurso Vila Viniteca como con otros compañeros (entre ellos el sumiller Guillaume Glories, del restaurante EntreVins) con los que intentará conseguir una plaza para la próxima edición del campeonato de España de Cata Ciega por equipos de 2024.