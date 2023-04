Nombrar esta zona Requena pone en peligro el futuro de la do cava»

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava ha publicado los resultados de comercialización de 2022 con unas cifras que confirman la recuperación en el consumo, tanto en el ámbito nacional como fuera de nuestras fronteras, con casi 250 millones de botellas y un crecimiento de cerca del 5% respecto a 2021. El presidente del organismo, Javier Pagés (quien renovó su puesto en el Consejo el pasado año) ha tenido que lidiar con una pandemia, una guerra que afecta a sus principales mercados y diversos conflictos internos, pero reconoce que «la capacidad de resiliencia del cava queda fuera de toda duda con los datos del último ejercicio».

Los datos avalan el trabajo de la DO Cava. ¿El crecimiento obedece a la recuperación tras la pandemia o ya empiezan a ser fruto de la nueva política de segmentación y zonificación?

Creo que el resultado se debe a la propia calidad del producto. La segmentación y zonificación añade valor porque ofrece un discurso cualitativo que está llegando al consumidor. Con todo, el cava en si mismo tiene un crecimiento porque se elabora con el método tradicional, que ofrece vinos espumosos de mayor calidad y está implantado desde hace años en todos los mercados.

El mercado interior ha crecido significativamente, sobre todo en hostelería. ¿Tienen la sensación de que el consumidor comienza a valorar el cava como bebida gastronómica?

Sí. Venimos de un consumo de cava en postres y brindis y estamos viendo ahora mucho más consumo como aperitivo antes de las comidas e incluso acompañando a los platos. Trabajamos en esa línea. El cava es muy versátil y procuramos asociarnos a movimientos gastronómicos para fomentar la armonía entre cava y gastronomía.

¿Este indicador es la punta del iceberg del inicio de la desestacionalización?

Sí, tal cual. Por este camino estamos logrando que el consumidor entienda el cava como bebida perfecta para cualquier momento por su carácter jovial, la magia de sus burbujas y su frescura. El cava hace especial cualquier momento, genera alegría y buenas sensaciones.

La producción de cava ecológico crece a ritmo vertiginoso. ¿Han entendido viticultores y elaboradores esta apuesta desde la DO Cava?

Sí, cuando aprobamos el nuevo plan estratégico ya asumimos que todo el cava de categoría guarda superior, de largas crianzas, obligatoriamente se ha de elaborar a partir de viñedos ecológicos. Es un compromiso muy grande del sector y se hace porque se cree que es necesario por temas medioambientales, pero también a nivel consumidor. Esta apuesta tiene que conducirnos a que a medio plazo toda la producción de cava proceda de cultivos ecológicos.

Tienen abierto un contencioso con los elaboradores de Requena en relación al uso del término Requena para designar esa zona de producción. ¿Cómo cree que se va a solucionar?

La verdad que no lo sé. Esto está en vía judicial y dependerá de lo que digan los jueces. Se lo que a mí me gustaría y también sé lo que le gustaría a los elaboradores de Requena, y en este caso no coincidimos. Pienso que este nombre es súper peligroso para el futuro de la DO Cava porque hay una denominación de vinos que se llama Utiel-Requena y existe toda una legislación que prohíbe que puedan coexistir dos denominaciones de origen en la misma etiqueta de la botella porque puede generar confusión al consumidor e incluso arrastrar una a otra por temas reputacionales y de aprovechamiento de marcas. Pero bueno, hay un juez que lo ha visto diferente, con lo cual igual acaba siendo así, pero yo le veo un peligro grande para la DO Cava. No es una cuestión de nacionalidad o territorios, no vamos por ahí, es una cuestión que entendemos que choca con temas legislativos. Que Requena salga como municipio en la etiqueta me parece lo sensato, pero que salga como zona no, pero la normativa sobre la mención de municipio mana del Ministerio de Agricultura, y aquí sí podríamos conjuntamente facultar un cambio que permita poner Requena como municipio donde se ha elaborado, pero no como zona, porque contraviene con toda la normativa de denominaciones de origen.

Han impulsado el proyecto Cava Academy. ¿Qué es, en qué consiste y qué pretenden con esta iniciativa?

Nació a consecuencia de la pandemia cuando teníamos que interactuar de manera telemática. Es un programa de formación que está dirigido a profesionales del sector principalmente y se segmenta en dos niveles, siendo el estadio superior el de terminar siendo formador de cava. En estos momentos hacemos dos al año en formato on-line y uno presencial. El objetivo final es crear una especie de embajadores de nuestros cavas.