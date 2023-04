Anecoop Bodegas ha saldado su participación en los dos concursos de vinos internacionales más importantes de Alemania (Berliner Wein Trophy y Mundus Vini) con una cosecha de medallas al alcance de muy pocas firmas. Un total de medio centenar de reconocimientos que sitúan a la entidad valenciana entre las mejor valoradas de todo el mundo y les abren las puertas para continuar aumentando su presencia en este mercado.

En el Berliner Wein Trophy (donde participaron más de 8.300 vinos de todo el mundo), la firma ha logrado 22 medallas de oro, de entre las que destacan las obtenidas por Juan de Juanes Vendimia Oro Tinto o El Enhebro Blanco, ambos elaborados en La Font de la Figuera por Bodega La Viña.

Por su parte, el Mundus Vini (con un panel de catadores formado por casi 250 profesionales procedentes de casi medio centenar de países) ha otorgado a Anecoop otras 28 medallas (10 de oro y 18 de plata), entre ellas las oros por Sol de Reymos y Amatistas Moscato Rosé (Bodegas Reymos) y el tinto La Iliada (Bodega La Viña), que además de la medalla de oro ha obtenido el título Best of Show Valencia in Retail Markets, situándose como uno de los mejores vinos valencianos del año para el jurado del certamen.