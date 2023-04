Ya en plena primavera y de cara al verano, los eventos y compromisos sociales viven su época de máxima esplendor y es hora de escoger outfits para brillar como la invitada perfecta. La moda ofrece diseños para todos los estilos pero, sobretodo, para aquellas más atrevidas. Esta temporada llegan con fuerza los colores vibrantes, los cortes asimétricos y detalles potentes, como los flecos, las plumas y el brilli-brilli —que siguen en tendencia—, además de las transparencias y telas más especiales como, por ejemplo, el satén.

Es por eso que, en un primer vistazo a los vestidos para eventos BBC —ya sean bodas, bautizos o comuniones— es fácil detectar las tendencias para esta primavera-verano. Aquí las resumimos con unas claves que facilitan la labor de conseguir el look perfecto para esos días tan especiales.

Las prendas para lucir en eventos llegan esta temporada con colores poco discretos, alejados de los tonos pastel, a excepción de la «influencia Barbie», que salva el clásico rosa. Se llevan tonos potentes, como el azul eléctrico (o cobalto) y el amarillo, y también en su variante flúor como el fúcsia, el naranja o el verde, los preferidos de la generación Z, pero aptos a cualquier edad. Los rojos y violetas siguen imbatibles y tampoco pasan de moda.

En cuanto a los cortes, son tendencia los vestidos cut out —con aperturas, por ejemplo, en los laterales o el ombligo—; volúmenes imposibles, con mangas abullonadas y estructuras asimétricas (un hombro o espalda al aire...). El objetivo de todos estos patrones es crear un efecto wow, que también se puede conseguir con un siempre favorecedor drapeado. Para el tejido, un toque diferente lo marcan los satinados o plisados; y también marcan la diferencia detalles con plumas (si el evento no es muy entrado el verano); los sofisticados flecos; las flores en 3D o los maxilazos.

Los vestidos no tienen por qué ser ni largos ni cortos, los midi son los ideales y sirven tanto de noche como de día; y tampoco son un must, pues las grandes firmas siguen apostando por los monos (aunque menos que otras temporadas) y, sobre todo, por los trajes estampados o monocromáticos, la tendencia del color block con pantalones palazzo o fluidos en la mayoría de casos, combinados con blazers largas o con lazada a modo de cinturón.

Los bolsos pueden incluir algunas de las tendencias (como los flecos) o brillar con strass o lentejuelas (que no son solo para Nochevieja), pero también hay opciones con lazos o completamente de tela, así como minimalistas, por la influencia de Miu Miu o Jacquemus; mientras que se llevan las sandalias de terciopelo o blancas. Si aún refresca —por ejemplo en una boda de noche—, algunas marcas proponen capas transparentes. Si es de día y al aire libre, la pamela puede ser una buena opción.

No es menos importante elegir unos buenos complementos. Un look sencillo y low cost siempre se elevará con unos buenos pendientes o un maxicollar; y para el pelo, una apuesta favorecedora son las diademas. Por último, no hay que olvidar que lo más importante es disfrutar de la celebración.