Solo en España se cuentan por decenas los concursos que se organizan para ’juzgar’ a los vinos que se elaboran campaña tras campaña en nuestro país, cientos si lo contextualizamos en el ámbito internacional. Para el consumidor termina siendo complicado tomar una referencia, ya que muchos de los concursos que se celebran cada año carecen del reconocimiento de las instituciones públicas o del aval de entidades oficiales reconocidas por el sector como la Organización Internacional del Vino (OIV). en cualquier caso, es importante conocer el rigor y profesionalidad de cada certamen para tomar en consideración los galardones que otorga.

El galardón postula a Bodegas Murviedro entre los candidatos para optar este año al premio Alimentos de España al Mejor Vino, título que ya logró en 2014 con el tinto Cueva de la Culpa.

Hace unos días se ha hecho público el fallo de una de las citas más importantes dentro del mundo del vino, el concurso Bacchus, cita organizada por la Unión Española de Catadores que cuenta con el reconocimiento de la OIV y que este año ha alcanzado su vigésimo primera edición. Es un concurso de ámbito internacional que otorga tres galardones diferentes (además de algunos premios específicos): el Bacchus de plata, el Bacchus de oro y el Gran Bacchus de Oro, título, éste último, que además abre las puertas para optar al ‘Premio Alimentos de España al mejor vino que otorga el Ministerio de Agricultura desde hace una década.

Este año han participado más de 1.700 vinos de todo el mundo, que han sido evaluados por un panel de catadores profesionales. El palmarés incluye más de una decena de vinos elaborados en el ámbito de la Comunitat Valenciana, entre los que destaca el Gran Bacchus de Oro para el blanco Vallejo Avenas, un vino parcelario elaborado con las uvas de Chardonnay cultivadas en la parcela que le da nombre que fermenta en barrica de roble, donde posteriormente descansa entre cuatro a cinco meses en contacto con sus lías. Se trata de una de las referencias de la familia de Vinos de Parcela que elabora Bodegas Murviedro y está amparado por la DO Utiel-Requena.

Además de este Gran Bacchus de Oro, otros ocho vinos valencianos han sido reconocidos con un Bacchus de Oro. Se trata de Laudum Monastrell (Bodegas Bocopa) y Galeam Muscat (Bodegas Murviedro), ambos amparados por la DO Alicante; Vega Medién Brut Eco y Vega Medién Rosé Eco (ambos Unión Vinícola del Este), certificados por la DO Cava; La Casa de La Seda (Bodegas Murviedro), Viña Alcazaba (Marqués de Atrio) y Sueños del Mediterráneo (Bodegas Utielanas), todos con la contraetiqueta de la DO Utiel-Requena; y Huella de Syrah (Bodegas Vegamar), amparado por la DO Valencia. Otros dos vinos tintos, Laudum Roble (Bodegas Bocopa) y Patojo (Las Virtudes), ambos de la DO Alicante, han recibido un Bacchus de plata.

También estos días se ha celebrado uno de los concursos más prestigiosos, los ‘Ecovino’, que se celebran en La Rioja y donde se evalúan, además de vinos, vermuts, destilados y otras bebidas. La valenciana Bodegas Urbanas ha logrado la mejor puntuación para Ciento Volando en la categoría de vermuts, además de un oro para el licor de naranja Narancielo y una plata para la ginebra Clemengin. Por lo que respecta a los vinos, los valencianos saldan su participación con doce medallas. Bodegas Nodus logra tres medallas, dos de oro (Estás en la Parra blanco y rosado) y una de plata (Capellana tinto); al igual que Murviedro, aunque en este caso una ha sido de oro (Murviedro Pasión Malvasía) y dos de plata (el blanco Cañada La Torre y el cava Arts de Luna Brut Nature). Unión Vinícola del Este (Vega Medién Brut y Vega Medién Rosé) y Bocopa (Laudum Chardonnay y Laudum Roble) suman en esta cita dos medallas de oro cada una, mientras que Bodegas Vicente Gandía (Castillo de Liria tinto) y Bodegas Enguera (Sueño de Megala) suman una medalla de oro cada una.

Estos reconocimientos consolidan a los vinos elaborados en la Comunitat Valenciana como un valor seguro para el consumidor y aumentan el prestigio de una región que a base de innovación y calidad ha dejado de ser emergente para convertirse en una sólida realidad en el mundo del vino.

El Casino de Madrid acoge cada año las catas del concurso de vinos Bacchus.

Decenas de catadores han evaluado este año más de 1.700 vinos diferentes.