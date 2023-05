Del 4 al 14 de mayo Mislata celebrará una nueva edición del MAC (Mislata Art al Carrer), uno de los acontecimientos que se ha consolidado como referente en materia de artes escénicas en la Comunitat Valenciana. La novena edición, que acogerá a gran parte de las mejores compañías nacionales, tendrá programación a lo largo de todos los días en diferentes puntos de la ciudad, con un refuerzo especial durante los dos fines de semana, y de acceso libre y gratuito.

Más de una quincena de compañías de primer nivel llegadas desde todos los rincones del país presentarán sus nuevos espectáculos en las calles de Mislata. El público del MAC tendrá este año la oportunidad de disfrutar, entre otras, de actuaciones como la de la cantante Nena Daconte, encargada de abrir el festival; el espectáculo KIBÔ de la compañía mislatera Dinamic; la propuesta circense Ambulant de la Fam Produccions; la actuación Loop a cargo de Cirk About It; las marionetas gigantes de Tutatis con el espectáculo Osos del Pirineo; o las acrobacias de UpArte, con Desprovisto, que clausurarán el festival. También, la cantante Suu actuará en formato acústico en los jardines del Hort de Sendra.

Además, los niños y niñas también tendrán su momento de protagonismo durante el festival con MAC Escolar y MAC al Pati, unas sesiones especialmente dirigidas a ellas y ellos, en horario escolar, con el fin de fomentar también la cultura entre el alumnado. Y también en esta edición, el MAC continuará con los conciertos para público familiar. Por un lado, con la Menuda MACF esta la tarde con Nanets Band Rock, y, por otra, con un taller de creatividad plástica en familia la mañana del sábado 6 de mayo.