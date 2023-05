«Ahora ya no pasa nada si dices que te gusta Camela»

En un episodio a Bob Esponja se le mete el «superestribillo» de una canción en la cabeza y no se lo puede quitar por muchos golpes que se de con ella contra la pared. Lo mismo suele pasar cuando uno escucha canciones de Camela como «No puedo estar sin él», «Sueños inalcanzables», «Háblale de mí», «Sueño contigo» o «Cuando zarpa el amor». «Yo solo presento las canciones que compongo y que a mí también se me quedan todo el día en la cabeza. Sé que esas son las que van a funcionar», explica Ángeles Muñoz, mitad (la otra es Dioni Martín) del histórico dúo que este sábado actúa en la Marina Sur.

Con lo bien que os ha ido cuando ningún medio de comunicación os hacía caso, ¿por qué ahora os prestáis a aceptar entrevistas como esta?

Nosotros siempre hemos concedido entrevistas, eh. Pero sí, al principio no nos hacían demasiado caso. Me acuerdo que hicimos una en televisión, en «Cita con la vida» de Nieves Herrero, que anda que no hace años. Y fue el programa que más audiencia tuvo. Y sí, es verdad que alguno decía ‘Camela no es na’. Después de 29 años ahora muchos de esos habrán dicho ‘pues anda, no eran tan na’.

¿Cómo vivís esta nueva situación vuestra de ser un grupo cada vez más reconocido por cada vez más gente diferente?

Bueno, como no guardamos rencor a nadie... Siguen pasando cosas extrañas, como que nunca nos hayan nominado para los Grammy o para los Amigo... Pero no nos afecta, porque el mejor premio que puede tener un artista, el más bonito y el más real, es el del público y ese nunca nos ha faltado y no lo cambiamos por ningún otro. Pero claro, son cosas que te chocan y te preguntas por qué será.

¿Y tenéis una respuesta?

No, ni idea. Yo siempre he pensado que Camela no ha matado a nadie, al menos por mi parte.

Entiendo que por la parte de Dioni tampoco.

Claro, claro. Pero yo pongo la mano en el fuego por mí, que la vida te da muchas sorpresas (ríe). No hombre, no, lo digo en broma. Que Dioni es mi cuñado y el padre de mis sobrinos... Pero eso, lo que decía antes, que son cosas que no parecen lógicas, pero qué se le va a hacer.

Este reconocimiento cada vez mayor a Camela va en paralelo a la decadencia de los críticos en la prensa. ¿Casualidad?

Siempre la gente nos ha admirado mucho, pero ha sido como el orgullo gay, algunos han salido del armario y otros se han quedado. Pero poquito a poquito cada vez hay más gente fuera. A lo mejor antes decías que te gustaba Camela y te miraban como un hortera. Ahora dices que te gusta Camela y no pasa nada.

¿No habéis pensado eso que cantaba El Último de la Fila de dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?

Algunos en voz alta y otros en voz baja, pero siempre hemos tenido a nuestros seguidores. Si no, no estaríamos aquí después de 29 años.

¿Habéis cambiado vosotros menos que la sociedad española?

A mí me ha gustado ser como soy siempre. No me gusta cambiar y pienso que ojalá que muchas cosas fueran como antes, que volviéramos a poder dejar las puertas abiertas y hablar con la vecina.

¿Echas de menos los tiempos en los que no eras un personaje popular?

No. ¿Sabes por qué? Porque paso muy desapercibida. Hay gente que me conoce y yo les digo ‘sí, soy yo, pero no digas nada’, pero puedo salir tranquila. Dioni pasa menos desapercibido, y si no pasa ya se encarga él de que le reconozcan. A él le encanta.

¿No os habéis cansado alguna vez de tantos conciertos y tanta carretera?

No porque nunca hemos tenido la mínima razón para cansarnos. Desde siempre nuestros conciertos se han llenado de gente de todas las edades, de niños, madres y abuelas. Y más ahora, con las canciones que se llevan en las que el amor no es tan amor y es más otras cosas atrevidas. Pero nuestros conciertos siempre se llenan y yo le pregunto a la gente que si no se cansa de nosotros... Estaremos aquí mientras Dios y nuestro público quieran.

"Solo tenemos una canción sobre hacer el amor. hemos de cuidar de nuestros fans chiquititos»

Quizá tenéis un público tan amplio por eso, porque cantáis mucho sobre el amor pero poco sobre hacerlo.

Alguna canción sobre hacer el amor sí que tenemos. Una, si no me equivoco. Tenemos desde siempre muchos fans chiquititos y los tenemos que cuidar. Después los ves en primera fila de los conciertos cantando y llorando y te emocionas mucho.

¿Os fijáis mucho en el público de vuestros conciertos?

Sí, nos gusta ver cómo nuestra música hace feliz a la gente. Estás cantando y estás pensando en cómo el público disfruta, que no están pensando ni en el trabajo ni en los quebraderos de cabeza que todos tenemos. Están disfrutando de la música y eso se ve en la cara de la gente.

¿Las canciones de Camela valen más para divertir o para consolar?

Ambas cosas, hay canciones que animan a bailar y otras te las ponen porque tu novio te ha dejado. Antes de ser Camela yo también me desahogaba mucho a través de las canciones que escuchaba.

¿Tienes mucho bagaje de corazones rotos para haber escrito tantas canciones sobre el asunto?

Mira, a todos nos han roto el corazón alguna vez y quien diga que no, no me lo creo. Nuestras canciones son experiencias nuestras y de otros, yo también me inspiro en historias de alrededor. Si me inspirara solo en las mías para hacer nuestras canciones, vamos...

Este fin de semana es Eurovisión. ¿Sería Camela una buena representante de España?

Pues no lo sé, porque a parte de Chile, Italia, Suiza y México que estuvimos de paso, nunca hemos salido de España.

¿Y eso?

Al principio porque a Dioni le da miedo volar. Después porque hubo un lío en la compañía y un desmadre muy grande. Y después Dioni decía que con todo el trabajo que teníamos en casa para qué teníamos que salir de aquí. Yo intenté buscarme un doble de Dioni para llevármelo fuera, pero no lo encontré.

Debe ser difícil de copiar alguien como Dioni.

No hay otro.

¿Te gusta más como cuñado o como compañero de trabajo?

Como compañero, porque solo canta (ríe). Con la familia habla de más cosas y se pone más cansino.

Por cierto, ¿algún truco para quitarse de la cabeza las canciones de Camela?

Sí, ponerte a hacer cuentas, multiplicar, dividir... Algo aburrido.