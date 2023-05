Todo el sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana celebra mañana, sábado, el ‘Día Vino D.O.’, una iniciativa impulsada en 2017 por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) que pretende visibilizar la importancia del sector del vino en zonas rurales acogidas a alguna de las denominaciones de origen españolas.

Este año participan en esta celebración un total de treinta y tres denominaciones de origen e todo el país, que organizarán las más diversas actividades en una jornada que se plantea festiva, pero también reivindicativa, este año bajo el lema «Denominaciones de origen, patrimonio colectivo», con el que reivindicar que una D.O. conforma y preserva un patrimonio, formado por personas, producto y territorio. Día Vino D.O. nació con la aspiración de sembrar la semilla para que se declare oficialmente un Día del Vino en nuestro país y lograr así que este sector tenga, anualmente, una fecha con la que visibilizar ante la sociedad lo que supone y lo que aporta el vino a las zonas rurales, a sus gentes y al conjunto del país. Se trata, además, de una pretensión respaldada por una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados en 2017, que insta al Gobierno a declarar el Día del Vino. Dicha proposición fue presentada a propuesta de CECRV y logró el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.

La Denominación de Origen Alicante se apoyará en el enoturismo para celebrar este día. El organismo regulador invita a los enoturistas de algunas de sus bodegas a brindar conjuntamente y para ello les obsequiará con un pack de copas y sacacorchos así como información sobre el significado de este día. Será en cuatro bodegas de las principales comarcas productoras: Bocopa y Las Virtudes de Villena en el Vinalopó y Les Freses y Casa Agrícola en la Marina Alta.

Más ambiciosa ha sido este año la Denominación de Origen Valencia, que ha diseñado un evento específico para conmemorar el ‘Día Vino D.O.’ Se trata de ‘theAperitiu’, una jornada que se desarrollará en el espacio La Marineta, junto al edificio Veles e Vents. Además de la presencia de algunas de las bodegas más destacadas de la DOP Valencia (Anecoop Bodegas – Bodegas Reymos, Baronía de Turís, Bodegas Arràez, Bodegas Godelleta, Cooperativa de Titaguas, Bodegas Los Pinos, Anecoop Bodegas – Bodega La Viña, Bodegas Urbanas, Clos de Lôm, Bodegas El Villar, La Casa de Las Vides, Bodegas Polo Monleón, Sant Pere, Vegamar Bodegas y Vicente Gandía), que presentarán una selección de sus mejores vinos con cerca de una treintena de referencias diferentes, el evento contará con la participación de theBasement, que amenizará la sesión a golpe de House. La actividad organizada por la DOPValencia comenzará a las 11 horas y se extenderá hasta las 15 horas. Las entradas tienen un coste de entre 5 y 15 euros (según tramos) e incluyen copa y consumición de regalo. Pueden adquirirse a través de la página web de theBasement.

En el caso de la Denominación de Origen Utiel-Requena, este año las celebraciones vienen de la mano de uno de los santos más venerados en la comarca, San Isidro Labrador. La sede del Consejo Regulador (la Bodega Redonda de Utiel) será el epicentro de una jornada matinal en la que participa la Cofradía de San Isidro de Utiel, que este fin de semana conmemoran la celebración del patrón de los agricultores. Aunque las actividades se extenderán a la matinal del sábado, el momento culminante llegará a las 13:30 horas cuando cientos de personas alzarán sus copas de vino en el salón principal de la Bodega Redonda para brindar por el ‘Día Vino D.O.’, tal y como sucedió hace siete años en la primera edición de esta jornada festiva entorno al vino organizada por la CECRV.