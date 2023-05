La DO Valencia traza su nuevo rumbo

La Noche del Vino que ha organizado este año el Consejo Regulador de la DO Valencia (la número 17) ha llegado con diversas novedades. La primera afectaba al cambio de fechas, ya que tradicionalmente el certamen se había venido celebrando el segundo lunes de junio (inicialmente en el Jardín Botánico y posteriormente en la Ciudad de las Artes y las Ciencias); pero sin duda, la más sustancial, la que afecta a la imagen corporativa del organismo regulador. Y es que la gran velada del vino de la DO Valencia se abría este año con la proyección del nuevo logotipo que representará a partir de hoy a los vinos amparados por esta denominación de origen. La nueva imagen corporativa se basa en una gran uve a la que atraviesa un trazo azul que representa una ola que nos traslada al Mediterráneo. La tipografía elegida para el nuevo logotipo se inspira en la tradicional cartelería valenciana, dotando de una personalidad distintiva a esta Denominación de Origen. El trabajo ha sido realizado por Awake Studio y comenzará a ser visible desde ya en todas las comunicaciones del organismo y, de forma paulatina, en el etiquetado de los vinos elaborados a partir de ahora en cada una de las bodegas de esta región vitivinícola.

Esta nueva imagen es también la antesala de una serie de cambios dentro del propio Consejo Regulador, ya que su presidente, Salvador Manjón, avanzó durante la gala tres nuevos tipos de vinos en sus contraetiquetas. Se trata de Unidades Geográficas Menores: Vino de Pueblo, Vino de Finca y Vino de Parcela. Estas tres nuevas denominaciones para las contraetiquetas de la DO Valencia se suman a las ya existentes (que hacen referencia al tipo de vino) Blanco, Rosado, Tinto y Petit Valencia. Para poder lucir estos nuevos sellos diferenciadores, los vinos deberán cumplir requisitos aún más exigentes que los que se establecen para el resto de vinos y que afectan tanto al origen y procedencia de la uva como a los rendimientos en viñedo y mosto.

La 17ª Noche del Vino sirvió también para reconocer la labor de algunas de las bodegas de la DO Valencia. Así, dos proyectos vitivinícolas localizados en la subzona del Alto Turia obtuvieron los reconocimientos al Mejor Proyecto Vitícola y al Mejor Proyecto de enoturismo. El primero fue a parar a la bodega Baldovar 923 por su apuesta por valorizarla subzona del Alto Turia y la viticultura de montaña; mientras que Terra D’Art se alzo con el premio por su compromiso con el enoturismo de calidad.

Bodegas Urbanas, el nuevo proyecto de Diego Fernández Pons y María Zalamea, se alzó con el galardón al mejor proyecto enológico por un concepto de bodega que ha conseguido acercar la elaboración del vino a la capital valenciana gracias a las microvinificaciones más personales de prestigiosos enólogos de la DO Valencia. El momento más emotivo del acto llegó con la entrega del premio al Mérito Enológico, que ha recaído en Rafael Cambra, a quien se reconoció una trayectoria de más de dos décadas dedicadas a poner en valor el carácter, calidad y origen de los vinos de la Denominación de Origen Valencia. Los galardones que han sido entregados este año a los premiados ya lucen el nuevo logotipo de la DO Valencia y han sido creados por el artista valenciano del metal Rafa Pallarés. El Secretario Autonómico de Agricultura, Roger Llanes; y el Director General de Desarrollo Rural, David Torres, fueron los encargados, junto al presidente del Consejo Regulador, Salvador Manjón, de entregar los galardones este año.

Más allá de presentaciones y reconocimientos, la Noche del Vino de la DO Valencia volvió a ser el momento perfecto para descubrir la diversidad de vinos de esta zona vinícola. Un total de 32 bodegas presentaron a cientos de invitados (restauradores, sumilleres, distribuidores y prensa especializada) sus nuevas elaboraciones y las últimas añadas de sus vinos más representativos. En la jornada destacaron vinos de nuevos proyectos como Can Leandro, Vinya Alforí, Toni Beneito o Guilella Agrícola; pero también etiquetas de bodegas de gran trayectoria como La Viña, Celler del Roure, Arráez, Los Frailes o Vicente Gandía. Los quesos de la Associació de Formatgers de la Comunitat Valenciana y las elaboraciones del Gremio de panaderos y pasteleros de Valencia se encargaron de armonizar los más de 150 vinos diferentes que se pudieron catar en el acto organizado por la DO Valencia.

Más de treinta bodegas presentaron sus vinos en las Arquerías del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Abajo Elena Arpón y Rafael Cambra recogen el premio al Mérito Enológico 2023.