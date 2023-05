Niña Pastori inicia su nueva gira en el Palacio de Congresos de València. Durante los próximos meses, la artista recorrerá varias ciudades españolas para presentar su nuevo disco «Camino».

El nuevo disco se llama «Camino», ¿qué significa para Niña Pastori esta palabra?

Es una palabra preciosa, que me ha encantado siempre. Es importante tener y hacer un camino. En mi caso, estoy agradecida y orgullosa del camino que me ha tocado vivir, de la oportunidad que me ha dado la vida en la música. Es un privilegio.

¿Cómo ha sido el camino durante estos 25 años?

Todos los caminos no son perfectos. En la música, es complicado y difícil mantenerse. Tienes que tener mucho amor por lo que haces y luchar mucho. Por supuesto, fácil no es. He tenido mucha suerte a la hora de tener un público muy fiel y entregado con todo lo que he hecho. He puesto siempre todo mi cariño y mi amor a todo lo que hago y la gente lo ha percibido y lo ha agradecido. Es un camino con sus complicaciones, como todo, pero eso también es bonito e interesante.

¿El público es una de las cosas más importantes que se ha encontrado en el camino?

Me llevo muchas cosas. He tenido mucho reconocimiento por parte de la gente, de los músicos, de los artistas y de otros compañeros. Tener el reconocimiento de tus compañeros es muy bonito y satisfactorio. Es difícil quedarme con algo de todas las cosas buenas que he tenido.

Durante estos 25 años ha obtenido cuatro premios Grammy, ¿qué ha supuesto en su carrera?

Es un chute de energía y ganas de seguir. Yo nunca he perdido las ganas ni el amor por lo que hago. Nunca me he planteado no seguir, parar o descansar. Siempre he tenido el entusiasmo de continuar haciendo cosas y he tenido las ganas y la ilusión. Pero es el reconocimiento más bonito que te pueden hacer.

¿Cómo nace este disco?

Empezamos a preparar el repertorio en la pandemia. Fue un momento complicado con todo lo que estaba sucediendo y lo que estábamos viviendo. Estábamos con la sensibilidad a flor de piel. Cuando pasó el confinamiento, empezamos a grabar. Es un disco largo, que nos ha llevado dos años de grabación. Tenemos un resultado estupendo. Me apetecía dar un disco alegre y creo que lo hemos conseguido.

¿Fue difícil hacer un disco alegre con todo el sufrimiento que se estaba viviendo?

Era difícil, sobre todo al principio. Centrarnos era imposible. Había acabado súper bien y estaba feliz con el anterior disco. Estábamos celebrándolo. De repente, nos dijeron que estaríamos 15 días en casa. Todo se complicó y era muy difícil centrarse. Además, a todos nos tocaba algún conocido o alguien de cerca lo estaba viviendo. Una prima hermana de mi marido estaba en IFEMA y no tenía cama y un hermano de mi padre falleció en Palma de Mallorca. Hemos vivido cosas muy duras. Era muy difícil centrarte y mostrar un trabajo nuevo con alegría y entusiasmo después de todo lo vivido.

¿Cree que la gente ha aprendido algo de la pandemia?

Pienso que sí, que la gente ha priorizado. Lo hablamos y parece que fue en el siglo pasado. Por suerte, somos un país muy echado para adelante y muy positivo por lo general. Pienso que la gente ha sacado cosas en positivo. Lo importante que es pasar un rato con la familia y la gente que nos quiere porque pueden pasar cosas así, que nos descolocan.

¿Cómo compagina pasar tiempo con la familia con su carrera musical?

El tiempo que tengo es para mi familia. Viajo mucho, sobre todo en gira. Cuando grabo los discos, estoy en casa. Intento estar con mis niñas. Me encanta estar con ellas. Me río mucho porque están en una edad muy bonita.

¿Le gustaría que siguieran sus pasos?

Me gustaría que fuesen felices y eligiesen como elegí yo. Me gustaría que mis hijas tuvieran algo vocacional y que amen de verdad una profesión. Al final es tu trabajo y tu vida, que requiere mucha parte de tu tiempo. Creo que hay que hacerlo con amor y con gusto porque sino es complicado. Me gustaría que hicieran algo que les motive, que se realicen y se sientan que lo hacen bien para que todos los días se levanten con ganas.

La gira arranca en València, ¿qué significa esta ciudad?

València es una ciudad maravillosa. Me ha acogido siempre con mucho cariño. Vamos a arrancar con luz, con una luz muy bonita. Me apetece muchísimo.

Empezó en el mundo de la música a los cuatro años y a los ocho se presentó a un concurso musical. ¿Por qué decidió dar ese paso?

Me gustaba mucho el flamenco. Lo vivía todos los días porque mi madre cantaba. Vi que había un concurso y yo me quería comprar una bicicleta. El premio eran 25.000 pesetas y mi bicicleta costaba 15.000. Le dije a mi madre que me iba a presentar. Tuve la suerte de ganar y, a partir de ahí, me entusiasmé. Conseguí la bicicleta. Me entusiasmé, seguí presentándome a concursos, preparándome y hasta ahora.

Blanca Paloma apostó por el flamenco en Eurovisión, ¿cree que fue una decisión acertada?

No hay que meter al género, creo que ha sido la artista. No ha gustado. No creo que esté bien expresado cuando dicen que llevar el flamenco ha sido un error. Principalmente, esto no es una apuesta del flamenco. El flamenco es otra cosa. El flamenco es una guitarra y un baúl. No hay que confudir a la gente. La chica puede tener un aire flamenco y le puede gustar, pero no es flamenco. No hay que confundirse y decir que el flamenco no ha gustado en Eurovisión. No le ha ido bien y ya está. No es el género. Hay que tener cuidado con esto. Esta chica no ha ido a cantar con una guitarra y un baúl.

¿Le gustaría presentarse a Eurovisión?

No. No, no me veo nada en ese tipo de concursos. No creo que sea una artista para ese tipo de formatos. He hecho muchos, pero son diferentes.