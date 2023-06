Hace más de 120 años, dos mujeres consiguieron un hito histórico que nunca se ha repetido y que, probablemente, no se vuelva a repetir en un futuro. El 8 de junio de 1901, Marcela Gracia y Elisa Sánchez conseguían casarse en la iglesia de San Xurxo en A Coruña. Ambas se conocieron a mediados de 1880. Lo que en un principio parecía una simple relación de amistad terminó convirtiéndose en una profunda historia de amor marcada por una época, en la que el colectivo LGTBIQ+ vivía escondido por el miedo a la reacción de la sociedad. El camino hacia el altar de Elisa y Marcela no fue nada fácil. Aunque ha pasado más de una siglo, hay cosas que todavía no han cambiado.

Bautizada como María A pesar de la época, Elisa consiguió engañar al párroco de la iglesia para que la bautizara como Mario y, así, pudiera casarse con Marcela. Tras el enlace nupcial, ambas se convirtieron en el primer matrimonio lésbico del que hay constancia en todo el estado español, cuya acta de matrimonio todavía es válida, ya que ni la iglesia ni el registro civil han anulado el documento. Sin embargo, el final no fue como el de cualquier cuento de hadas. El «vivieron felices y comieron perdices» no llegó para Elisa y Marcela. Al revés. El pueblo descubrió el engaño de ambas. Y, a partir de ese momento, empezó un duro camino, en el que el acoso y la persecución fueron el pan de cada día de las protagonistas. Tras su huida del municipio, ambas fueron detenidas y encarceladas en Oporto, aunque consiguieron llegar a Buenos Aires unos meses después. A partir de ahí, se desconoce qué ocurrió. Aunque esta historia podría parecer la trama de una película, se trata de una historia real documentada, que se convirtió en un ejemplo de lucha del colectivo, que cien años después sigue más viva que nunca. Historia desconocida A pesar de la curiosidad de esta historia, en la que dos mujeres consiguieron desafiar a la Iglesia casándose, la trama todavía es desconocida por gran parte de la sociedad. Por eso, la compañía gallega A Panadaría ha decidido sacar a la luz la vida de Elisa y Marcela, quienes se han convertido en un símbolo de desafío a las reglas del binomio de género y a la defensa de los derechos de las parejas lésbicas. «Elisa y Marcela» es el primer montaje teatral de la historia del Teatro Gallego en abordar la temática lésbica de forma explícita y protagonista a través de esta historia. El espectáculo teatral pretende reivindicar la figura de estas dos mujeres y la necesidad de la defensa de la libertad y la diversidad. Esta comedia musical, que se estrenó en 2017, llega el sábado a La Rambleta. Y la ciudad se ha engalanado para este acontecimiento. Por eso, la organización ha colgado varios carteles en distintos puntos en los que anuncian «Elisa y Marcela se casan. ¡Vivan las novias!». Un café = Comedia musical Bajo la dirección de Gena Baamonde, las cómicas de A Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real.Las actrices Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman protagonizan esta comedia musical, donde lo verídico parece inventado. «Elisa y Marcela», sin duda, es una historia de amor a contratiempo, en la que las persecuciones policiales, las huidas en diligencias, los cambios de identidad y las informaciones manipuladas atraparán al espectador a lo largo de la obra. Areta Bolado recuerda como surgió este proyecto en 2017. «Estábamos tomando un café, cuando empezamos a hablar de esta historia porque todas pertenecemos al colectivo LGTBIQ+», indica. «Nos sorprendió que nadie hubiese hecho ninguna película ni representación teatral sobre este tema», añade. A partir de ahí, el resto fue historia. La compañía empezó a documentarse sobre Elisa y Marcela y los sucesos que protagonizaron. Las integrantes empezaron a buscar documentación jurídica, de la iglesia, documentos periodísticos y, además, hablaron con el colectivo para abordar la historia y poder llevarla al teatro. «Durante la investigación, también tuvimos que hablar con hombres para parodiar su masculinidad. Una de las mujeres se transformaba en hombre y, por lo tanto, tenía que aprender a caminar como ellos, a realizar los mismos gestos e, incluso, la manera de fumar para parodiarlo de la manera más exacta, explica. Además, durante el proceso, se dieron cuenta que la prensa extranjera se había convertido en un mayor altavoz de esta historia que la propia prensa nacional. «Elisa y Marcela» llega a su fin, ya que este año la compañía representará las últimas funciones en diferentes teatros españoles. «La gente se sorprende de cómo se enfoca la obra. Muchas personas se acercan para darnos las gracias porque se sienten representadas», explica la actriz y creadora del texto. El teatro de esta compañía pretende desnudar el escenario para poner en el centro de su propuesta a sus actrices creadoras, ya que siempre han estado comprometidas con la mirada feminista. A pesar de que la historia se produjo a principios de 1900, la relación entre Marcela y Elisa y los problemas a los que se enfrentaron inundan la actualidad. «Hace seis años el colectivo nos sentíamos más seguros que ahora. No nos imaginábamos que ahora estaríamos peor que al principio del estreno», lamenta Areta Bolado. En sus palabras, «estamos atrincheradas con esta situación». Por ello, la actriz hace un llamamiento a la sociedad para que disfrute de este espectáculo. «Queremos reivindicar la libertad y la diversidad. No puede ser que aún sigan matando a personas por su orientación sexual. Hace dos años asesinaron al joven coruñés Samuel por ser un joven homosexual», reivindica. La jueza prorroga la prisión provisional a los tres encarcelados por el crimen de Samuel Luiz Comedia premiada El éxito de esta comedia musical no solo ha sido entre el público, sino también entre la crítica. Por ello, la compañía ha recibido algunos galardones como el Premio del Público 34 Mostra Int. de Teatro de Ribadavia; Mejor Espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Texto Original y Mejor Actriz Protagonista (Areta Bolado) en los Premios María Casares 2018; Premio del Público y Premio Mejor Actriz (ex aequo) FETEGA 2018; Premio de Igualdad Luísa Villalta 2017; XIV Premio LGBT Marcela e Elisa del Colectivo ALAS. Coproducción de A Panadaría con el Centro Dramático Galego, Ayuntamientos de A Coruña, Vimianzo y Rianxo.