Con la llegada del verano llegan también las tan deseadas vacaciones estivales. Playa, montaña, turismo de sol, gastronómico, monumental... cada año planificamos nuestro tiempo de ocio en ocasiones recurriendo a destinos ya conocidos y en otras buscando nuevos lugares por descubrir. En realidad, durante unos días (con suerte unas semanas) abandonamos nuestros hábitos y costumbres para explorar otros paisajes, descubrir la gastronomía de otras zonas y adentrarnos en las tradiciones propias del destino elegido.

Pero para los valencianos (sobre todos los aficionados al mundo del vino) hay algo que seguiremos teniendo a nuestro alcance allá done nos desplacemos, los vinos y cavas elaborados en cualquiera de las denominaciones de origen ubicadas en nuestro territorio. Un claro ejemplo lo encontramos en la red de Paradores de España, modelo que reúne casi un centenar de establecimientos por todos los rincones de España y en cuyas cartas de vinos se pueden encontrar referencias «made in Comunitat Valenciana» como los vinos y cavas de Bodegas Sierra Norte. Este segundo trimestre del año la bodega con sede en Requena ha logrado introducir en la ‘Selección del Sumiller’ su cava Pasión Cuvée, siendo el único cava valenciano en la carta de todos los Paradores. Este es el quinto año que Sierra Norte logra incorporar sus vinos en la selecta carta de Paradores, en sus procesos de selección trimestrales. Otros vinos de la bodega seleccionados previamente han sido Pasión de Bobal tinto, Pasión de Bobal rosado, ambos de la DO Utiel-Requena, y Equilibrio Sauvignon Blanc, de la DO Jumilla. Además, la carta de vinos permanente cuenta desde hace dos años con Bercial Ladera Los Cantos (DO Utiel-Requena), vino de parcela, que fue el único seleccionado en su categoría y con la mejor puntuación global, dentro de la licitación ‘zonas vitivinícolas de España’.

Al margen de la red de paradores de España, cadenas hoteleras como ACHoteles incluyen en los restaurantes de muchos de sus hoteles de playa vinos valencianos, como en el caso de las Islas Canarias, donde podemos encontrar algunas referencias de la gama Marqués de Plata (marca del Grupo Coviñas dirigida a exportación y que estratégicamente se posiciona también en destinos turísticos que reciben visitantes extranjeros). En las islas Baleares (otro de los destinos estivales preferidos por los turistas) también es habitual encontrar etiquetas valencianas. Sucede con los vinos y cavas de Bodegas Nodus, que están presentes en los restaurantes gastronómicos de diversos hoteles de Ibiza; y también con los productos de Vicente Gandía. En este caso, la bodega ha logrado introducir la gama Sandara (en su formato de aluminio de 250 ml.) en la mayoría de hoteles del grupo Meliá, mientras que hoteles emblemáticos como Negresco (Palma de Mallorca) incluye en la carta de vinos de su restaurante principal varias referencias de la gama premium como Ceramic, Bobal by Pepe Hidalgo o Clos de Gallur.