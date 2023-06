El grupo Elefantes nació hace treinta años. A pesar de los altibajos, lo tienen claro: «Hacemos mejor las cosas juntos, que separados».

El grupo acaba de estrenar el EP "Cinco miradas" para homenajear a cinco artistas que versionaron su éxito "Al olvido". ¿Cómo surgió la idea de juntar a Ara Malikian, Rozalén, Mikel Izal, Coque Malla o Noni de Lori Meyers?

En nuestro último disco, hay cinco invitados en la misma canción, que lleva por título "Al olvido". Con toda su generosidad y talento, colaboraron con nosotros. Tenerlos a los cinco en esta canción, que es una canción especial y con un simbolismo especial, fue algo que realmente nos sentimos muy apoyados por ellos. Queríamos hacer algo especial y no sólo darles las gracias con una llamada de teléfono. Queríamos que sintieran nuestro cariño y creimos que una bonita manera sería hacer una versión de cada uno de ellos desde nuestra mirada. Por eso, lleva por título "Cinco Miradas" y para expresarles nuestro agradecimiento, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración.

¿Qué mensaje os dejaron al escuchar la canción?

Fue fantástico. No se lo esperaban porque no les dijimos nada y se llevaron una sorpresar. Por ejemplo, Rozalén me mandó un mensaje llorando, estaba emocionadísima. Habíamos elegido una canción que es muy especial para ella. Todos han estado muy emocionados y con unos mensajes de cariño maravillosos.

¿Fue complicado escoger la canción que ibáis a interpretar de cada artista?

Sí. Intentamos encontrar un equilibrio entre las canciones que nos gustaban de ellos, pero canciones que pudiéramos aportar algo y que funcionaran en nuestro grupo. Todos tienen un repertorio extenso y hubo un trabajo de búsqueda, pero creo que al final elegimos bien y el trabajo ha llegado donde queríamos.

Haciendo alusión al título de su último disco Trozos de papel/cosas raras, que interpretarán en la sala Repvblicca. ¿Cuál es la cosa más rara que le ha pasado?

En realidad, este disco habla de que todos tenemos nuestras cosas raras. Yo, por ejemplo, doblo trocitos de papel y me los guardo en el bolsillo. Los tengo durante días, me encariño y creo un vínculo con él. Al cabo de los días, cuando siento que ya lo he tenido cerca suficientemente tiempo, me desprendo de él. Esa es una de mis cosas raras, pero yo tengo las mías, tú tendrás las tuyas y el lector tendrá las suyas. Nuestras cosas raras también nos definen a cada uno como persona. Es bonito saber que cada uno tenemos nuestras cosas. La individualidad es algo maravilloso. Hay que mimar lo que nos hace diferentes de los demás. Cada uno somos únicos e irrepetibles. Parece que en esta época todos tenemos que ser iguales, tener los mismos gustos, hacer las mismas cosas y las diferencias entre todos es lo que nos aporta riqueza. Siempre desde el respeto, pero es fundamental la diferencia entre todos nosotros.

Si pudieras sacar uno de esos trozos de papel y escribir un mensaje. ¿Cuál sería?

Cultivarse uno mismo. No estar tan atentos a ser parecidos a los demás. No comernos todo lo que nos dicen. Es importante crear nuestro propio criterio y cultivar nuestra visión del mundo, no tanto aceptar la que se nos impone, sino ser más críticos. De alguna manera, crear nuestra visión del mundo y deshacerla con respeto a todo el mundo, con tolerancia a las diferencias que existen entre otros, pero formar también nuestra mirada.

¿Crees que con las redes sociales es más difícil mostrar nuestras diferencias sin recibir odio?

Todos necesitamos sentirnos queridos, incluso en las redes sociales. Todos queremos tener "likes", que nos siga mucha gente, que los comentarios sobre nosotros sean buenos, que nos vean guapos, delgados, sanos... porque así despertamos el cariño de los demás. Creo que, a veces, confundimos o nos equivocamos en la forma en la que buscamos el cariño. Es fantástico, es lícito, el ser humano siempre busca el cariño, pero creo que, a veces, nos equivocamos. Por colgar una foto bronceado en una playa idílica, no es la manera en la que más te quieran. La forma en la que te comunicas en las redes, quizás lo puedes hacer de otra manera en la que recibas un amor más profundo y creo que hay maneras y maneras de llevar tus redes sociales.

¿Eres de redes sociales?

No me desagradan. Las utilizo por el trabajo. Tengo un grupo de música y tienes que estar en las redes porque sino no existes. No lo veo ni a favor ni en contra, para mí es un medio de trabajo con el que dar a conocer mis canciones.

Volviendo al disco, ¿qué crees que lo diferencia del resto?

Para nosotros es un disco especial. Ha habido una evolución de sonido porque, entre otras cosas, ha llegado un nuevo guitarrista. Hemos aprovechado su entrada para hacer un cambio, que teníamos ganas de hacer. Creo que estamos en un punto en el que nuestro sonido reflema muy bien el 2023. A veces, habíamos sonado una banda un poco antigua y creo que hemos sabido reubicarnos y, sin perder la esencia, actualizarnos y mostrarnos como somos en el 2023.

¿Les gusta actuar en espacios pequeños o prefieren llenar estadios?

Nosotros no llenamos estadios. Me encantaría, pero no llenamos estadios. Las salas de rock han sufrido mucho con la pandemia y siguen sufriendo mucho con la post-pandemia. Pensamos que sería bonito hacer una gira por salas más pequeñas para poner el foco allí. También tenemos conciertos en lugares muy grandes, con mucho público, festivales gigantes... Nos gusta el público más que el recinto en el que tocamos. Si el público está en la sala pequeña, nos vamos a una sala pequeña y, si está en el festival grande, nos vamos.

¿Cómo definirías a tu público?

El público para nosotros es como el aire para el ser humano. No podríamos vivir sin el público, es el que sustenta nuestra carrera. Gracias al público nosotros existimos, es el agua para las plantas.

¿Cuáles son las canciones que os piden?

Llevamos 30 años trabajando. Tenemos público desde el inicio. Hay muchas canciones que se han convertido en canciones muy importantes para la gente como "Azul" o "Al olvido". Curiosamente, también nos piden las canciones nuevas. Tenemos una relación muy sana con el público.

Lleváis 30 años en el panorama musical. ¿Cuál es la fórmula?

No tengo ni idea, no la sé. Me parece un milagro. Creo que al final es el amor a este oficio, al oficio de escribir canciones y cantárselas a la gente. Para nosotros es algo mágico. Hemos decidido vivir nuestra vida a través de la música. Tenemos un respeto muy grande hacia este oficio y hacia el público. Y disfrutamos mucho y eso lo recibe la gente.

En tres décadas, supongo que, como grupo, habréis sufrido algún altibajo.

Nos separamos durante un tiempo, pero volvimos porque nos dimos cuenta que Elefantes era nuestro hogar. Está bien,a veces, irse de viaje y hacer cosas en solitario para airearte porque vuelves con muchas ganas. Nos admiramos mutuamente y eso es lo que nos hace estar juntos. Tenemos la sensación de que hacemos mejor las cosas juntos que separados. Elefantes es nuestra familia también. Nosotros somos como hermanos. Elefantes es nuestra forma de vida y nuestro hogar.

¿Hay miedo a que el grupo caiga en el olvido con el paso del tiempo?

Ese miedo siempre existe. La música no deja de ser algo efímero. Somos conscientes de que una banda esté 30 años. Nosotros lo hemos conseguido. Si todavía estamos ahí, formando parte de la actualidad musical y todavía tenemos ganas infinitas de continuar desarrollándonos, entendemos que esto puede seguir así.

¿Cuáles son los próximos proyectos?

Tenemos el verano atiborrado de conciertos. En septiembre vamos a estar de gira por México. A mitad de octubre empezamos una gira que nos apetece mucho. Es una gira por teatros, artísticamente ambiciosa, que nos llena de ilusión y trabajando en canciones nuevas porque no paramos de escribir.