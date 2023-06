Noche de soul, swing y blues con The Street Foxes en BENAGÉBER

1992. Según las crónicas, el año mágico en el que el país entraba de pleno en la modernidad con eventos como la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Justo desde ese año, Benagéber, población de la provincia de Valencia comenzaba a experimentar un lento aunque progresivo aumento poblacional desde los 150 con los que contaba en 1990. Justo también en 1992, en Zaragoza, nacía Cecilia Huerta, que con el paso de los años se convertiría en cantante y saxofonista, y poco después, en 1995, nacía en, Sidney, Australia, el violoncelista, guitarrista y cantante Liam Joyce. Benagéber, Zaragoza, Sidney…poblaciones y habitantes que en un principio no parecen tener nada que ver las unas con los otros. En un principio. Y es que nos encontramos ante un claro ejemplo del conocido Efecto Mariposa. Ya saben, una mariposa bate sus alas en una punta del globo mientras que en la otra llueve en lugar de hacer sol, etc. Sucesos y lugares entre los que aparentemente no existe ninguna conexión hasta que acaban confluyendo y explicándose unos a través de otros en algún punto del tiempo y el espacio. En esta ocasión, gracias al Festival Itinera Comunitat Valenciana.

El año 2007 la localidad de la comarca dels Serrans contaba con una población de 160 habitantes. Justo ese año se hacía con la vara de mando de la localidad el nuevo alcalde, Rafael Darijo, que todavía ostenta el cargo de primer edil. «Cuando llegamos no había ninguna actividad cultural o musical a lo largo del año más allá de las fiestas patronales, y faltaban muchas infraestructuras que ahora ya están completadas». Hoy en día Benagéber es una población cuyos puntos fuertes son su oferta de turismo rural, incluyendo un parking de autocaravanas que permite la llegada de turismo familiar proveniente de multitud de países europeos, y la pesca que se desarrolla en su famoso embalse. Además de una oferta cultural entre las que destacan actividades como «Música en el parque» o «Jazz en la Serranía». Oferta a la que este año se incorpora otra más. Este verano Benagéber participa por primera vez dentro de la programación del Festival Itinera Comunitat Valenciana, festival cuyo objetivo es acercar la música a las poblaciones con menor número de habitantes de la Comunitat Valenciana, democratizando así la cultura, vertebrando el territorio y haciendo visible el problema de la despoblación con la finalidad de revertir la tendencia. Festival que cuenta, entre otros, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias, Ruta 99, La Agenda Valenciana Antidespoblamiento (Agenda AVANT) y À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. «Participar en Itinera nos ayuda a ampliar la oferta cultural del pueblo», continúa Jaramillo. «Es impensable poder realizar este tipo de espectáculos en municipios tan pequeños si no es con la colaboración de instituciones autonómicas dependientes de la Generalitat Valenciana». Retrocedamos una vez más a través del tiempo…y del espacio. En 2018, cuando en este país empezaban a sanar las heridas de la crisis de 2008, y ni sospechábamos que a la vuelta de la esquina nos esperaba otra a golpe de mascarillas, al otro lado del océano las piezas comenzaban a encajar. Nos lo cuenta Cecilia Rueda, Una de las componentes del dúo The Street Foxes. «Liam y yo nos conocimos en Guatemala, donde empezamos a tocar juntos, aunque no fue hasta llegar a México cuando le dimos nombre y una identidad definida al proyecto, un proyecto que nació en las calles». Después vinieron las calles de Colombia, Australia, Tailandia… hasta que acabaron recalando en Valencia. «Mi profesor de saxofón es valenciano y por eso sabía que en esta ciudad había una gran cultura musical, la música se vivía mucho, eso fue lo que nos atrajo y estamos encantados». Fue precisamente Joan Benages, coordinador del Festival Itinera Comunitat Valenciana quien los descubrió tocando por el paseo de la Malvarrosa y de ahí a enrolarlos en el cartel del festival tan solo hubo un paso. «Cuando nos explicaron el proyecto nos encantó el concepto de llevar la música a pueblos que no tienen tan fácil acceso a la cultura. Además uno de nuestros puntos fuertes es la conexión con el público, que en ambientes menos masificados se puede establecer con mayor facilidad». 180 habitantes de Benagéber gozarán del concierto Y como guinda del pastel, los 180 habitantes de Benagéber gozarán del primer concierto de presentación del debut discográfico del dúo, The Colour of Weath/El color del Trigo, en honor a las dos lenguas maternas de los componentes del dúo. Un trabajo de estilo pop soul donde caben desde el jazz manouche hasta el funk para atraer a todo tipo de público. Una experiencia tan refrescante como luminosa que hará la delicias del público de este gran Poble Xicotet, y de la que podrán disfrutar tanto habitantes como visitantes mañana sábado 1 de julio a las 23:00 h. en el Parque Forestal de la población. Y así, las leyes de la causalidad, o bien el azar de la casualidad hacen parada, después de haber recorrido el mundo entero, en uno de los Pobles Xicotets de nuestro territorio en una noche que promete ser irrepetible. Una noche mágica para dar la bienvenida al mes de julio dentro de la programación del Festival Itinera. El Festival Itinera llega a Cerdeña Fiel a su espíritu de expansión, según la cual Itinera ya se celebra en varias comunidades del estado español como son Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o Castilla La Mancha, el festival ya ha dado el paso de traspasar nuestras fronteras. El pasado sábado 24 de junio, dentro del marco del Festival Cavart (Festival del arte y la cultura Ambiental), celebrado en la localidad sarda de Monteleone Rocca Doria, tuvo lugar la actuación de Joan Chamorro, Èlia Bastida y Koldo Munné. Actuación a cargo del Festival Itinera en los que fluyó un repertorio que basculaba entre temas de swing, música brasileña, bebop y jazz vocal. El día después, domingo 25 de junio tuvo lugar un encuentro institucional en el que participaron, entre otras personalidades, Marcel Marata, director del Festival Itinera, Marçal Girbau, director del Festival Itinera Europa, o Giovanna Fresi, alcaldesa del municipio sardo. En el acto todos los oradores pusieron de relieve la necesidad de llevar el arte y la cultura a las localidades de menos de 500 habitantes para luchar contra el despoblamiento, favorecer la repoblación y mejorar las condiciones de vida de las comunidades más pequeñas. «Ha sido una experiencia muy positiva», señala Marcel Marata, director de Itinera. «Allí sufren un problema de despoblación mucho más grave que el del estado español. El objetivo era integrar territorios a base de un intercambio cultural, y este próximo mes de octubre intentaremos que vengan con un proyecto teatral a Cataluña y a la Comunitat Valenciana»” La colaboración entre el Festival Itinera y Cavart forma parte de un plan destinado a extenderse por el resto de Europa. Ambos proyectos comparten el afán por la dinamización de espacios abandonados y el fomento de la búsqueda, la formación y la creación artísticas.