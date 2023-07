Karavana: "La gente no tiene mucha idea de cómo somos en realidad"

Emilio Soriano (bajista) y Gonzalo Boatas (voz y guitarra) se conocen desde pequeños. Su pasión por la música comportó que fundaran el grupo Karavana en 2020, al cual se sumó Jaime Sánchez (batería). Semanas antes de la pandemia, empezaron a grabar sus primeros temas, que terminaron con la publicación de su primer álbum "Muertos en la disco", que presentarán en València el 22 de julio.

Los inicios de Karavana son bastante recientes, ¿cómo nace el grupo?

Emilio Soriano: Gonzalo y yo hemos ido al cole toda la vida juntos. Desde que tenemos tres años somos amigos. Nuestros padres siempre han escuchado la misma música, nos han puesto los Beatles en contra de nuestra voluntad. Hemos estado hartos de los Beatles, hemos estado hartos de tanto... Y al final este interés por la música se queda. Estuvimos en el coro del cole también. A partir de ahí nos empezó a interesar la música y empezamos en la música como algo más profesional. Empezamos el grupo como un hobby, para divertirnos. Al final resultó que empezamos a gustarle a la gente y nos dedicamos a esto.

¿Nunca imaginabáis llegar donde habéis llegado?

Gonzalo Boatas: No. A veces, imaginábamos si podría gustar. Y, al final, gustó.

¿Qué recordáis de vuestra infancia?

G.B.: Lo pasábamos genial, era todo más fácil.

E.S.: Sí, básicamente yo creo que eso.

¿Qué le diríais a aquel niño?

G.B.: Le diría un montón de canciones que han salido ahora y que me encantan, así podría cantarlas antes que el cantante.

E.S.: Le diría que intentara estudiar más música desde el principio.

En vuestras redes os definís como "guitarras sucias y letras cursis". ¿Por qué?

G.B.: Nada. Lo pusimos porque había que poner una descripción en Spotify. Se le ocurrió a Javi y dijimos que estaba bien.

E.S.: Veíamos todos los perfiles de Spotify y todos tenían una descripción que ponía grupo nacido en Móstoles y pensamos cómo podíamos hacer esto para quitárnoslo de encima. Se le ocurrió y dijimos así se va a quedar.

G.B.: Se le ocurrió, pero en realidad no significa nada.

Letras cursis hay pocas en vuestras canciones.

E.S.: No, en Karavana hacemos muchas cosas porque sí. No lo pensamos. Decimos esto está guapo y lo dejamos.

Vuestro primer álbum "Muertos en la disco" se gestó durante la pandemia. ¿Fue un doble reto al ser el primero y por los tiempos que corrían?

E.S.: Realmente surgimos como grupo prácticamente en pandemia. Antes habíamos sido Karavana, pero luego lo dejamos, hubo movidas... Pero luego volvimos. Volvimos el mes de diciembre de antes de la pandemia. Habíamos hecho dos o tres directos, pero no habíamos hecho practicamente nada. Era lo que nos había tocado. A lo mejor, si no llega a ser por la pandemia, tampoco nos escuchan. Supongo que coincidió un momento en el que se escuchaba más música, salieron más grupos y nosotros fuimos uno de ellos. Pero el directo, todos sentados, era un puto desastre.

¿Cómo vivisteis la pandemia?

G.B.: Jugando al ordenador. Al principio, a mí me moló estar en casa, pero después ya cambió. Cuando ya dejas de diferenciar el lunes, martes, miércoles o jueves, ya fue un poco loco. Tuvimos la suerte de grabar las semanas antes de la pandemia, que fue cuando empezaron los primeros casos en España. Me acuerdo que estábamos en el estudio un poco malos y pensamos si lo íbamos a tener. Tuvimos la suerte de grabar "Strokes" la semana de antes. Fue guay porque en pandemia nadie sacaba canciones, menos nosotros.

E.S.: Por lo menos, teníamos cosas que contar.

¿Cuál fue la reacción de la gente a estos primeros temas?

E.S.: Con "Strokes" fue todo una locura. A raíz de "Strokes" empezó a contactar un chico que quería ser nuestro manager, la discográfica... Fue muy bien el recibimiento. Ni nosotros lo esperábamos. No íbamos buscando. A día de hoy seguimos sin entender como "Strokes" lo ha petado tanto.

El año pasado revolucionasteis con el tema "Tití me preguntó" de Bad Bunny. ¿Por qué decidisteis hacer esta versión?

G.B.: Porque sí, porque a uno le gustaba. Fue una cosa que decidimos hacer para un concierto, ni siquiera la queríamos grabar. Era para nosotros, era una coña. A la gente le gustó y dijimos que la íbamos a grabar. Pero no es algo a lo que queremos darle mucha importancia. No lo consideramos el trabajo de nuestras vidas.

¿Hubo algún mensaje de Bad Bunny?

E.S.: Sí, nos dijo que nos iba a denunciar. ¡Qué va! Es broma. Ojalá lo hubiese recibido.

¿Tenéis pensado versionar otra canción?

E.S.: No, una y no más. Y a lo mejor desaparece de Spotify.

La canción "Muertos en la disco" habla del temor a decir lo que sienten por los prejuicios de la sociedad. ¿Se han sentido juzgados?

G.B.: Supongo que sí como todo el mundo y todo el tiempo. Es un coñazo. Por el tipo de música que hacemos, a veces nos encajan más en un lado. A mí me mola porque la gente no tiene mucha idea de cómo somos en realidad. Sí que nos han juzgado y nos seguirán juzgando. Me parece absurdo que estén así todo el día.

Intentáis tomaros las críticas con humor.

E.S.: No lo intentamos, es que nos da igual.

G.B.: Somos bastante pasotas para esto. Nos da bastante igual, cada uno que diga lo que le dé la gana. Si es feliz, ya está.

Decíais que la gente no sabe cómo definir vuestro estilo. ¿Cómo lo definiríais?

E.S.: Guitarras sucias y letras cursis.

G.B.: No sé. No tengo ni idea. ¿Qué estamos haciendo, Emilio? No tengo ni idea.

De momento, está funcionando.

E.S.: Yo creo que es un estilo pop-rock. Tampoco estamos inventando nada.

G.B.: Pop-rock, copiando a los norteamericanos. Nos gusta mucho la música, escuchamos mucha música y hay gente que hace cosas muy guays y al final vamos aprendiendo de todos. Queremos hacer cosas que nos molan.

¿Qué va a poder ver la gente en estos últimos conciertos?

E.S.: Va a poder ver espectáculo circenses. Funambulistas, un mago, el elefante puede ser... (risas). Al final es algo especial para nosotros. Es nuestro primer disco, son los últimos conciertos del primer disco de nuestro vida. Todo lo que nos dejen a los sitios a los que vamos.

¿Estáis inmersos en el nuevo álbum?

G.B.: Sí, estamos grabando material ahora mismo.

E.S.: Y no se puede decir nada. Dentro de poco habrá noticias de las cosas que se vienen. Habrá que seguirnos.